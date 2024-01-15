Стали известны детали подложного заявления о банкротстве СПБ Биржи

Авторы подлога о банкротстве СПБ Биржи написали в суд о ее долгах на ₽435 млн

В поддельном заявлении о банкротстве СПБ Биржи говорилось о наличии у нее многомиллионной задолженности перед банками. Площадка опровергает эту информацию и продолжает подготовку обращения в правоохранительные органы

Фото: Андрей Любимов / РБК

В поданном в суд в ноябре заявлении о банкротстве СПБ Биржи, которое сама площадка назвала подложным, говорилось о «просроченной задолженности» перед Сбербанком и ВТБ в размере 435 млн руб. — именно это и стало основанием для просьбы о признании компании несостоятельной. Кроме того, в нем утверждалось, что из-за санкций биржа не сможет исполнять свои обязательства. РБК ознакомился с поданным в суд заявлением, которое привело к резкому обвалу акций площадки и к которому она пообещала привлечь внимание правоохранительных органов.

Два источника, близких к разбирательству по поводу этого заявления, подтвердили подлинность документа. Сама биржа подчеркивает, что не имеет таких долгов, а «подпись и печать [в заявлении] были скомпрометированы».

Как развивалась ситуация с заявлением о «банкротстве» биржи В начале ноября 2023 года СПБ Биржа попала под блокирующие американские санкции, что привело к остановке торгов всеми иностранными ценными бумагами, представленными на площадке. Сейчас на СПБ Бирже проводятся торги только российскими инструментами. По оценке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которую подтвердила сама биржа, из-за санкций США оказались замороженными активы россиян на сумму около $3 млрд. В начале января 2024 года площадка направила в OFAC стратегию разблокировки этих активов. 24 ноября 2023 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве СПБ Биржи. Утром 27 ноября внимание на него обратили телеграм-каналы и новостные издания. Но сама площадка сообщила, что не подавала это заявление и не имеет признаков банкротства, а поданные в суд документы были поддельными. Биржа заявила, что обратится в правоохранительные органы и «инициирует расследование дела о подлоге документов и неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве». В тот же день заявление было возвращено судом. Но новости о банкротстве привели к обвалу акций СПБ Биржи — они упали на 35%: если на закрытии торгов в пятницу, 24 ноября 2023 года, акции СПБ Биржи стоили 98 руб., то 27 ноября после появления информации о банкротном заявлении котировки в моменте рухнули до 63,8 руб. После публикации опровержения цены отскочили и к концу торгового дня акции СПБ Биржи торговались уже на уровне 87,5 руб. По итогам торгового дня 12 января котировки биржи находились в районе 94 руб. за акцию, а до ввода санкций США ее бумаги стоили около 160 руб.

Что говорится в заявлении в суд

Заявителем в документе указана сама СПБ Биржа, также на нем стоит оттиск печати, напоминающий печать площадки старого образца (образцы оттисков печатей представлены в отчетности СПБ Биржи за разные годы, которые изучил РБК), и якобы подпись генерального директора площадки Евгения Сердюкова.

В заявлении говорится, что на середину ноября 2023 года у площадки имелась просроченная задолженность перед Сбербанком в размере 245 млн руб. (при общей кредитной линии в 1,5 млрд руб., открытой в ноябре 2020 года) и перед ВТБ в размере 190 млн руб. (при общей линии в 900 млн руб., открытой тогда же), которая стала критичной для финансового положения биржи после ее попадания под санкции США. «Основной доход ПАО «СПБ Биржа» формировался за счет деятельности по организации торговли на финансовых рынках, однако включение ПАО «СПБ Биржи» в американский список SDN Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) фактически привело к невозможности осуществления уставной деятельности, а следовательно и получении прибыли (здесь сохранена орфография документа. — РБК), часть из которой направлялась по выполнение обязательств по вышеуказанным кредитным договорам», — написали составители документа.

«В настоящее время степень критичности положения ПАО «СПБ Биржа» объективно свидетельствует о невозможности продолжения нормального режима хозяйствования, преодоления финансовых затруднений в разумный срок, а также формирования экономически обоснованного плана по выходу из указанной ситуации», — заключается в заявлении.

Как обстоят дела на самом деле

Представитель биржи сообщил РБК, что «информация о задолженностях СПБ Биржи перед кредитными организациями не соответствует действительности». Он также указал, что сотрудники биржи провели оценку оттиска печати и подписи главы площадки, стоящих на заявлении. «[Сотрудники] выявили расхождение, которое позволяет полагать, что подпись и печать были скомпрометированы. Экспертизы по установлению подлинности подписи и печати будут проводиться уполномоченными специалистами в рамках расследования уголовного дела», — указал представитель площадки.

В открытых источниках нет информации об открытии Сбербанком и ВТБ кредитных линий для СПБ Биржи. Представитель площадки в комментарии РБК указал, что биржа «никогда не кредитовалась в кредитных организациях, не открывала кредитных линий». «Учитывая структуру капитала и обязательств, у СПБ Биржи отсутствовали кредиты и займы, а также потребность в заемном финансировании», — объяснил он.

Информация о наличии кредитной линии и просрочке по ней недостоверна, сообщил РБК представитель ВТБ. В «Сбере» не ответили на запрос.

По данным на 30 сентября 2023 года, обязательства биржи по статье «кредиты, займы и прочие привлеченные средства» составляли 1,65 млрд руб., следует из отчетности площадки. В примечаниях уточняется, что 1,5 млрд руб. из этой суммы приходится на обязательства по аренде, а оставшиеся 166,1 млн руб. — на обязательства по сделкам РЕПО.

Представитель площадки в комментарии РБК уточнил, что указанные обязательства по аренде «представляют собой будущие платежи по договорам аренды», а обязательства по сделкам РЕПО относятся к текущим расчетам по ним. «Общая совокупная сумма всех обязательств СПБ Биржи составляет менее 15% от валюты баланса, из чего следует, что у СПБ Биржи отсутствуют какие-либо потребности в заемном финансировании», — добавил представитель биржи. При этом, как следует из отчетности биржи, третий квартал 2023 года она завершила с чистым убытком 612,1 млн руб.

Как дальше может развиваться ситуация с банкротным заявлением

Еще в ноябре 2023 года, сразу после публикации в СМИ информации о подаче банкротного заявления, СПБ Биржа сообщила, что планирует обратиться в правоохранительные органы по этому вопросу. Глава службы по защите прав потребителей финуслуг Банка России Михаил Мамута тогда называл ситуацию «близкой к преступлению».

По данным на 12 января 2024 года, СПБ Биржа еще не обращалась с заявлением в правоохранительные органы. «СПБ Биржа готовит документы для обращения в правоохранительные органы по факту подачи неустановленными лицами заявления о банкротстве СПБ Биржи», — прокомментировал текущий статус работы над обращением представитель площадки.

Адвокат Criminal Defense Firm Даниил Горьков допускает, что заявление от имени СПБ Биржи могло подать любое лицо. Суд обязан зарегистрировать его во внутренней картотеке дел, даже чтобы просто потом вернуть без рассмотрения, объясняет эксперт. Целью этого кейса, по мнению Горькова, вполне мог быть временный дисбаланс в работе биржи, ее контрагентов и партнеров, а также деловая репутация площадки.

От имени юридического лица в арбитражный суд может обратиться только лицо, уполномоченное на основании закона и устава общества действовать от его имени, либо представитель по доверенности, также выданной указанным уполномоченным лицом, говорит партнер юридической фирмы «Тимофеев, Гусев и партнеры» Антон Гусев. «Если уполномоченные лица биржи отрицают подписание указанных документов, можно говорить о наличии признаков преступления, предусмотренных ст. 327 УК («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»)», — полагает эксперт.

Также подача заявления неуполномоченными лицами могла причинить акционерам биржи имущественный ущерб, например в виде падения котировок, добавляет Гусев. «В подобном случае действия лиц могут быть квалифицированы по ст. 165 УК («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»)», — объясняет юрист.

Для возбуждения уголовного дела важно, чтобы был состав преступления по нормам, предусмотренным Уголовным кодексом. Подпадают ли данные действия под состав ст. 159 УК («Мошенничество»), главу 22 УК («Преступления в сфере экономической деятельности»), ст. 303 УК («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»), подлежит установлению правоохранительными органами, говорит адвокат, партнер юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» Полина Павлова. Важно установить лицо, которое допустило правонарушение, добавляет она, но даже при личной подаче заявления проверка личности обратившегося могла не проводиться, и тогда установить личность правонарушителя будет сложно.