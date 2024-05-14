 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Финансы ,  
0 
Эксклюзив

СПБ Биржа описала новый подход к разблокировке замороженных активов

Основной стратегией разблокировки замороженных активов станет подача заявок на индивидуальные лицензии, рассказал РБК глава СПБ Биржи Евгений Сердюков. До этого биржа хотела высвободить активы клиентов за счет продажи депозитария
СПБ Биржа SPBE ₽100,8 Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В рамках новой стратегии разблокировки замороженных активов СПБ Биржа предложит частным инвесторам получить индивидуальные лицензии в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США), рассказал в интервью РБК генеральный директор площадки Евгений Сердюков. В качестве помощи со своей стороны площадка предоставит инвесторам форму заявки в OFAC и инструкции по ее подаче.

«Мы знаем об отдельных положительных решениях, которые принимались при индивидуальных обращениях. В связи с этим обращение за индивидуальными лицензиями сейчас, возможно, является наиболее вероятным сценарием разблокировки активов, поэтому наши юристы в помощь инвесторам разработали шаблоны для самостоятельного обращения в OFAC», — сказал Сердюков.

Глава СПБ Биржи — РБК: «При разблокировке нет пути, гарантирующего успех»
Инвестиции
Генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков

Параллельно СПБ Биржа работает и над коллективной заявкой в OFAC, уточнил гендиректор площадки. По его прогнозу, это заявление может быть направлено «в ближайшие недели». Сейчас юристы СПБ Банка (входит в контур СПБ Биржи и выступает в роли ее расчетного депозитария) завершают сбор документов для заявки, добавил Сердюков.

СПБ Биржа предложила США три варианта ослабления санкций
Финансы
Евгений Сердюков

Как биржа будет работать с индивидуальными заявками

Подавать заявления на получение индивидуальных лицензий частные инвесторы будут через сайт OFAC, отметил Сердюков. Биржа предоставит инвесторам стандартизированную форму такого заявления (она разработана при участии международных санкционных юристов) и подробную инструкцию по заполнению, рассказал глава СПБ Биржи.

«Сама процедура подачи заявления бесплатная, основные затраты у физического лица — это на квалифицированный перевод личных документов на английский язык», — указал Сердюков.

По его словам, шаблон заявления, инструкция и список необходимых для заполнения документов до конца мая будут опубликованы на сайте разблокировкаактивов.рф. Биржа уже направила сведения о возможности подачи индивидуальных клиентских заявок управляющим компаниям, брокерам и депозитариям, к которым инвесторы могут обратиться за документами, уточнил Сердюков. На вопросы, которые будут связаны с ответами OFAC, будут отвечать юристы СПБ Банка через портал биржи, добавил он.

СПБ Банк сообщил о работе по включению его активов в процедуру обмена
Инвестиции
Фото:Андрей Любимов / РБК

СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США в начале ноября 2023 года. Это привело к остановке торгов всеми иностранными бумагами на площадке. В результате оказались заблокированы активы инвесторов на общую сумму более $3 млрд.

Спустя месяц после попадания под санкции СПБ Биржа представила первую версию стратегии разблокировки активов клиентов и направила ее в OFAC. Ключевым направлением стратегии было выведение СПБ Банка из-под контроля СПБ Биржи. По словам Сердюкова, этот вариант разблокировки в американском ведомстве назвали «самым эффективным и быстрым». Глава биржи также уточнил, что на актив был найден покупатель, готовый пойти в OFAC для согласования сделки. Но в феврале 2024 года СПБ Банк был отдельно внесен в санкционный список США, и биржа отказалась от ключевого направления первоначальной стратегии разблокировки активов.

О том, что заявки на индивидуальные лицензии могут быть более эффективным сценарием разблокировки, ранее говорили и санкционные юристы. По их словам, иностранные регуляторы охотнее рассматривают именно заявки частных лиц. Наибольшие шансы на успех — у тех заявителей, которые имеют паспорта или ВНЖ какой-либо из стран Евросоюза. По таким кейсам удовлетворение заявок достигает 100%, отмечал партнер, соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук. Коллективные заявки сложны в обработке. По 95% из них, скорее всего, придет отказ, прогнозировала санкционный юрист Елена Рязанова.

В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на Украину

Путин провел совещание Совбеза в обновленном составе. Видео

Плановые отключения горячей воды в Москве отложили из-за холодов

Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства. Список

Бывшего министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены

АвтоВАЗ поднял цены на модели Lada. Опубликован новый прайс-лист

На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России

Володин: «Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык»

Суд в Москве запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян»

Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа

Белоусов высказался о ситуации с социальной поддержкой военных

МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова

Кристина Орбакайте опубликовала архивное фото с матерью Аллой Пугачевой

В Москве квартиры стали чаще продавать со значительными скидками
Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский
СПБ Биржа санкции иностранные активы

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
СПБ Биржа обратилась к силовикам из-за подложного банкротства
Финансы
ЦБ выявил манипулирование рынком на торгах акциями СПБ Биржи
Финансы
Что означает вывод клиентских активов с СПБ Биржи
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 98,85 (—) Инвестиции, 13 мая, 17:07 Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 91,63 (—) Инвестиции, 13 мая, 17:07
Заммэра Ефимов рассказал о реорганизации участка в Полесском проезде Город, 09:10
5 фактов о новом «Москвиче 8». Все подробности о большом кроссовере Авто, 09:08
СПБ Биржа описала новый подход к разблокировке замороженных активов Финансы, 09:00
«Стоит объяснить, кто такой злодей»: Илья Любимов — о ролях и смирении Life, 09:00
Глава СПБ Биржи — РБК: «При разблокировке нет пути, гарантирующего успех» Инвестиции, 09:00
Лучшего снайпера плей-офф НХЛ из России отстранили минимум на полгода Спорт, 08:57
Расти медленно и планомерно теперь невозможно. Как тогда достичь успеха Pro, 08:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российские войска взяли в плен украинских военных в Харьковской области Политика, 08:54
«Без вас как без рук» и еще три манипуляции, на которые нельзя вестись Pro, 08:31
Lamoda задумалась о продаже электроники Технологии и медиа, 08:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:28
Новые корабли ВМС Британии оснастят ударными дронами и лазерным оружием Политика, 08:27
Конгресс потребовал от Пентагона доклада о ядерном взрыве в космосе Политика, 08:15
Суд арестовал Ярославский судостроительный завод по иску прокуратуры Бизнес, 08:00