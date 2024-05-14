СПБ Биржа описала новый подход к разблокировке замороженных активов

Основной стратегией разблокировки замороженных активов станет подача заявок на индивидуальные лицензии, рассказал РБК глава СПБ Биржи Евгений Сердюков. До этого биржа хотела высвободить активы клиентов за счет продажи депозитария

Фото: Андрей Любимов / РБК

В рамках новой стратегии разблокировки замороженных активов СПБ Биржа предложит частным инвесторам получить индивидуальные лицензии в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США), рассказал в интервью РБК генеральный директор площадки Евгений Сердюков. В качестве помощи со своей стороны площадка предоставит инвесторам форму заявки в OFAC и инструкции по ее подаче.

«Мы знаем об отдельных положительных решениях, которые принимались при индивидуальных обращениях. В связи с этим обращение за индивидуальными лицензиями сейчас, возможно, является наиболее вероятным сценарием разблокировки активов, поэтому наши юристы в помощь инвесторам разработали шаблоны для самостоятельного обращения в OFAC», — сказал Сердюков.

Параллельно СПБ Биржа работает и над коллективной заявкой в OFAC, уточнил гендиректор площадки. По его прогнозу, это заявление может быть направлено «в ближайшие недели». Сейчас юристы СПБ Банка (входит в контур СПБ Биржи и выступает в роли ее расчетного депозитария) завершают сбор документов для заявки, добавил Сердюков.

Как биржа будет работать с индивидуальными заявками

Подавать заявления на получение индивидуальных лицензий частные инвесторы будут через сайт OFAC, отметил Сердюков. Биржа предоставит инвесторам стандартизированную форму такого заявления (она разработана при участии международных санкционных юристов) и подробную инструкцию по заполнению, рассказал глава СПБ Биржи.

«Сама процедура подачи заявления бесплатная, основные затраты у физического лица — это на квалифицированный перевод личных документов на английский язык», — указал Сердюков.

По его словам, шаблон заявления, инструкция и список необходимых для заполнения документов до конца мая будут опубликованы на сайте разблокировкаактивов.рф. Биржа уже направила сведения о возможности подачи индивидуальных клиентских заявок управляющим компаниям, брокерам и депозитариям, к которым инвесторы могут обратиться за документами, уточнил Сердюков. На вопросы, которые будут связаны с ответами OFAC, будут отвечать юристы СПБ Банка через портал биржи, добавил он.

СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США в начале ноября 2023 года. Это привело к остановке торгов всеми иностранными бумагами на площадке. В результате оказались заблокированы активы инвесторов на общую сумму более $3 млрд.

Спустя месяц после попадания под санкции СПБ Биржа представила первую версию стратегии разблокировки активов клиентов и направила ее в OFAC. Ключевым направлением стратегии было выведение СПБ Банка из-под контроля СПБ Биржи. По словам Сердюкова, этот вариант разблокировки в американском ведомстве назвали «самым эффективным и быстрым». Глава биржи также уточнил, что на актив был найден покупатель, готовый пойти в OFAC для согласования сделки. Но в феврале 2024 года СПБ Банк был отдельно внесен в санкционный список США, и биржа отказалась от ключевого направления первоначальной стратегии разблокировки активов.

О том, что заявки на индивидуальные лицензии могут быть более эффективным сценарием разблокировки, ранее говорили и санкционные юристы. По их словам, иностранные регуляторы охотнее рассматривают именно заявки частных лиц. Наибольшие шансы на успех — у тех заявителей, которые имеют паспорта или ВНЖ какой-либо из стран Евросоюза. По таким кейсам удовлетворение заявок достигает 100%, отмечал партнер, соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук. Коллективные заявки сложны в обработке. По 95% из них, скорее всего, придет отказ, прогнозировала санкционный юрист Елена Рязанова.