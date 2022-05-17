Bloomberg узнал о намерениях США заблокировать выплаты по госдолгу России

Администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, чтобы заблокировать возможность России проводить выплаты по облигациям по окончании срока генеральной лицензии, которая исключает из-под санкций выплаты по обслуживанию части госдолга. Об этом сообщает Bloomberg. Срок действия лицензии истекает 25 мая.

По словам источников агентства, администрация решила не продлевать лицензию, чтобы сохранить финансовое давление на Москву.

При этом другой собеседник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Минфин США еще не принял окончательного решения. Представители Белого дома и министерства финансов не ответили на запрос агентства.

Материал дополняется