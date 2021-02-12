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ЦБ оставил ставку неизменной после разгона инфляции выше 5%

Банк России уже в четвертый раз подряд оставил ставку на уровне 4,25%. Впервые с апреля регулятор не упомянул о возможности дальнейшего смягчения политики на фоне разгона инфляции выше 5%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне — 4,25%, говорится в сообщении ЦБ. Решение соответствует ожиданиям рынка: все опрошенные Bloomberg экономисты прогнозировали неизменную ставку.

Банк России больше не видит потенциала дополнительного снижения ключевой ставки: из релиза исключена соответствующая фраза. Вместо этого в сообщении отмечается, что регулятор при развитии ситуации по базовому прогнозу будет «определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике». Нижняя граница диапазона нейтральной ключевой ставки — 5%. Кроме того, ЦБ указал на то, что дезинфляционные риски перестали преобладать на горизонте 2021 года. Риск ухода инфляции вниз от таргета ЦБ в 4% был одним из аргументов в пользу снижения ставки весной.

ЦБ взял паузу в смягчении денежно-кредитной политики в сентябре, а до этого с начала 2020 года понизил ставку в общей сложности с 6,25 до 4,25%. Решение о сохранении ставки в феврале ЦБ принял в условиях разгона роста цен: по итогам января годовая инфляция составила 5,19% при таргете ЦБ в 4%.

«В декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены», — указал ЦБ. Банк России также повысил прогноз по инфляции на 2021 год — с 3,5–4% до 3,7–4,2%.

Росту цен на рынках способствует ускорение темпов вакцинации от коронавируса и дополнительные меры бюджетного стимулирования экономики в отдельных странах, отметили в Банке России. При этом проявились такие проинфляционные факторы со стороны предложения, как дефицит рабочей силы по ряду специальностей и дополнительные затраты предприятий на соблюдение противоэпидемических норм.

Банк России ожидал подобного ускорения инфляции и ранее. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина еще в декабре говорила, что «годовая инфляция составит около 5% в первом квартале следующего года» и затем, если влияние разовых факторов сойдет на нет, «будет снижаться и вернется к 4% в середине следующего года». Текущий импульс инфляции сформировался за счет разовых факторов, на которые монетарная политика большого влияния не оказывает, говорили и опрошенные РБК эксперты.

ЦБ оставил неизменным прогноз по росту ВВП в 2021 году на 3-4%, обращает внимание старший аналитик ВТБ Капитал по России и СНГ Александр Исаков. «Учитывая, что экономика в прошлом году сократилась всего на 3,1%, такой прогноз означает более быстрое восстановление экономики к докризисным уровням и, согласно прогнозу ЦБ, восстановление произойдет уже в этом году», — указывает Исаков. Ранее Банк России предполагал, что выпуск восстановится к докризисным уровням в первом квартале 2022 года.

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«Любое действие, кроме как сохранение ставки неизменной, будет рассматриваться как сюрприз в текущих условиях», — писал в своем обзоре экономист Citi Иван Чакаров. Инвестбанк не ждет снижений ставки в этом году и, наоборот, прогнозирует ее повышение в ноябре на 0,25 п.п. «Есть несколько признаков экономической стабилизации в связи с ростом цен на нефть. Citi прогнозирует среднюю стоимость нефти Brent на уровне $59 за баррель в 2021 году», — говорится в обзоре. Другие аналитики, опрошенные РБК, говорили, что ставка может вырасти во второй половине 2021-го или уже в 2022 году.

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Повышение ставки может произойти уже в этом году в случае сохранения повышенной инфляции в ближайшие месяцы (темпами, близкими к 1% в месяц), что будет означать устойчивое улучшение внутреннего спроса, пишет в обзоре экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. Второе условие — значительное ускорение ВВП сверх 4%, что вернет траекторию роста на доковидный уровень.

Международный валютный фонд считает, что ЦБ, наоборот, должен снижать ставку, несмотря на временное ускорение роста цен. В 2021 году она должна опуститься на 0,5 п.п., то есть до нового исторического минимума 3,75%, говорилось в докладе сотрудников МВФ. Без дальнейшего смягчения политики ЦБ к концу этого года инфляция опустится ниже целевого показателя, предупреждают они: «Краткосрочное инфляционное давление, вызванное ослаблением рубля, в настоящее время удерживает инфляцию на уровне выше четырехпроцентного целевого показателя, но сотрудники МВФ ожидают, что к концу 2021 года инфляция снизится до 3,5%».

Автор
Павел Казарновский
Центральный банк ключевая ставка
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