В кризисном 2020 году чистая прибыль банков приблизилась к рекордной

За счет чего банки не потеряли в доходах
Кризис и пандемия не оказали негативного эффекта на кредитование, следует из данных ЦБ. За 2020 год корпоративный кредитный портфель банков вырос на 9,9% за исключением валютной переоценки, до 44,8 трлн руб. Темпы прироста оказались в два раза выше прошлогодних. Самым быстрорастущим корпоративным сегментом стало проектное финансирование строительства — с начала года объемы кредитования девелоперов выросли в 3,5 раза, отмечает Банк России.
Портфель кредитов, выданных населению, на 1 января превысил 20 трлн руб. Драйвером розницы стала ипотека: рост в этом сегменте составил 25% (с корректировкой на сделки секьюритизации), что оказалось выше результата 2019 года. Необеспеченное кредитование, наоборот, росло не так сильно — на 9,2% против 20,9% за 2019 год. «Очевидно, что из-за неопределенности, связанной с пандемией, банки несколько снизили долю одобряемых кредитов, но и население, вероятно, тоже осторожнее брало новые потребительские кредиты, не будучи уверенным в сохранении уровня доходов и, как следствие, возможности обслуживать долги», — объясняет динамику ЦБ. В 2019 году Банк России добивался охлаждения в сегменте потребкредитования и ужесточал требования к выдаче беззалоговых ссуд.
Ухудшились ли активы банков
В 2020 году качество банковских активов, вопреки ожиданиям, значительно не ухудшилось, подчеркивает регулятор. Доля проблемных и безнадежных кредитов юрлицам (IV и V категории качества) по итогам 11 месяцев оказалась на уровне 10,1%, даже ниже, чем в начале года. Доля просроченных потребительских кредитов выросла с 7,5 до 9%, а ипотечных — осталась на уровне 1,4%.
Банкам во многом помогла масштабная реструктуризация ссуд на пике пандемии, указывает ЦБ. Она достигла 10% совокупного портфеля, участники рынка реструктурировали кредиты на 6,8 трлн руб. По оценкам Банка России, в дефолт выйдут 20–30% таких ссуд, а значит, кредитным организациям придется досоздать резервы в размере 2% кредитного портфеля (1,36 трлн руб.). «Это является посильным для сектора с учетом текущей прибыльности и запаса капитала», — говорится в обзоре.
Банки «помогли сами себе»
В 2020 году чистый процентный доход банков превысил 3,54 трлн руб. (+8,8% год к году), а чистый комиссионный — 1,28 трлн руб. (+9,6%), следует из презентации Банка России. Значительную часть этого заработка перекрыли выросшие операционные расходы и резервы: траты банков на покрытие кредитного риска составили 1,24 трлн руб., что на 52% выше резервирования в 2019 году.
«По сути, банки помогли сами себе: они, с одной стороны, помогли заемщикам, активно кредитуя их в период пандемии, но, с другой стороны, смогли также на этом заработать», — прокомментировал финансовый результат сектора Данилов. При этом глава департамента ЦБ подчеркнул, что банки нельзя назвать «бенефициарами кризиса».
«Прибыль, которую они заработали, позволила им не растратить капитал <...> Им эта прибыль нужна, без нее они дальше расти не смогут, будут проедать капитал», — заключил он.
В 2021 году чистая прибыль банков немного снизится и составит 1,2–1,3 трлн руб., если экономика будет восстанавливаться, нефть Brent — стоить около $50, а денежно-кредитная политика ЦБ останется мягкой, прогнозировало рейтинговое агентство S&P. На прибыль будут давить исторически низкие ставки в России. Ставки по кредитам будут снижаться быстрее, чем по депозитам, ожидает S&P: как следствие, банки могут недополучить 1,4–1,6 трлн руб. чистого процентного дохода. Данилов, комментируя этот прогноз, назвал его «слишком консервативным».