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Финансы ,  
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В кризисном 2020 году чистая прибыль банков приблизилась к рекордной

Чистая прибыль банковского сектора оказалась лишь на 100 млрд руб. меньше, чем в удачном для банков 2019 году. Банки смогли заработать в пандемию, но называть их бенефициарами кризиса нельзя, заявили в ЦБ
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В 2020 году совокупная чистая прибыль российских банков составила 1,6 трлн руб., сообщил ЦБ в докладе о развитии банковского сектора. Это всего лишь на 6% меньше рекордного финансового результата докризисного 2019 года. Доходность на капитал (ROE) по сравнению с прошлым годом упала на 3 п.п., до 16%. По оценкам регулятора, в прошлом году 75 российских банков были убыточны против 68 годом ранее.

«Банки показали хорошую прибыль, несмотря на обстоятельства. Конечно, она распределена неравномерно по системе, но тем не менее. Доля прибыльных банков подавляющая», — сказал журналистам директор департамента банковского надзора ЦБ Александр Данилов. При этом организации, показавшие убытки, — «это очень маленькие банки, это не значимо в масштабах сектора», добавил он.

Среднее сокращение прибыли по банковской системе составило порядка 30%, сообщил Данилов: «Это все еще хороший результат, но он в большей степени отражает влияние пандемии».

По данным Банка России, в 2019 году сектор показал чистую прибыль лишь немногим больше, чем в кризисном 2020-м, — на уровне 1,7 трлн руб. Примерно четверть этого результата дали технические факторы вроде перехода банков на новые стандарты финансовой отчетности, пояснял Данилов.

За счет чего банки не потеряли в доходах

Кризис и пандемия не оказали негативного эффекта на кредитование, следует из данных ЦБ. За 2020 год корпоративный кредитный портфель банков вырос на 9,9% за исключением валютной переоценки, до 44,8 трлн руб. Темпы прироста оказались в два раза выше прошлогодних. Самым быстрорастущим корпоративным сегментом стало проектное финансирование строительства — с начала года объемы кредитования девелоперов выросли в 3,5 раза, отмечает Банк России.

Российские банки показали рекордный рост активов за шесть лет
Финансы
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

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Портфель кредитов, выданных населению, на 1 января превысил 20 трлн руб. Драйвером розницы стала ипотека: рост в этом сегменте составил 25% (с корректировкой на сделки секьюритизации), что оказалось выше результата 2019 года. Необеспеченное кредитование, наоборот, росло не так сильно — на 9,2% против 20,9% за 2019 год. «Очевидно, что из­-за неопределенности, связанной с пандемией, банки несколько снизили долю одобряемых кредитов, но и население, вероятно, тоже осто­рожнее брало новые потребительские кредиты, не будучи уверенным в сохранении уровня до­ходов и, как следствие, возможности обслуживать долги», — объясняет динамику ЦБ. В 2019 году Банк России добивался охлаждения в сегменте потребкредитования и ужесточал требования к выдаче беззалоговых ссуд.

Ухудшились ли активы банков

В 2020 году качество банковских активов, вопреки ожиданиям, значительно не ухудшилось, подчеркивает регулятор. Доля проблемных и безнадежных кредитов юрлицам (IV и V категории качества) по итогам 11 месяцев оказалась на уровне 10,1%, даже ниже, чем в начале года. Доля просроченных потребительских кредитов выросла с 7,5 до 9%, а ипотечных — осталась на уровне 1,4%.

Банкам во многом помогла масштабная реструктуризация ссуд на пике пандемии, указывает ЦБ. Она достигла 10% совокупного портфеля, участники рынка реструктурировали кредиты на 6,8 трлн руб. По оценкам Банка России, в дефолт выйдут 20–30% таких ссуд, а значит, кредитным организациям придется досоздать резервы в размере 2% кредитного портфеля (1,36 трлн руб.). «Это является посильным для сектора с учетом текущей прибыльности и запаса капитала», — говорится в обзоре.

Пандемия усилила неравенство крупных и мелких банков в России
Финансы
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

Банки «помогли сами себе»

В 2020 году чистый процентный доход банков превысил 3,54 трлн руб. (+8,8% год к году), а чистый комиссионный — 1,28 трлн руб. (+9,6%), следует из презентации Банка России. Значительную часть этого заработка перекрыли выросшие операционные расходы и резервы: траты банков на покрытие кредитного риска составили 1,24 трлн руб., что на 52% выше резервирования в 2019 году.

«По сути, банки помогли сами себе: они, с одной стороны, помогли заемщикам, активно кредитуя их в период пандемии, но, с другой стороны, смогли также на этом заработать», — прокомментировал финансовый результат сектора Данилов. При этом глава департамента ЦБ подчеркнул, что банки нельзя назвать «бенефициарами кризиса».

«Прибыль, которую они заработали, позволила им не растратить капитал <...> Им эта прибыль нужна, без нее они дальше расти не смогут, будут проедать капитал», — заключил он.

В 2021 году чистая прибыль банков немного снизится и составит 1,2–1,3 трлн руб., если экономика будет восстанавливаться, нефть Brent — стоить около $50, а денежно-кредитная политика ЦБ останется мягкой, прогнозировало рейтинговое агентство S&P. На прибыль будут давить исторически низкие ставки в России. Ставки по кредитам будут снижаться быстрее, чем по депозитам, ожидает S&P: как следствие, банки могут недополучить 1,4–1,6 трлн руб. чистого процентного дохода. Данилов, комментируя этот прогноз, назвал его «слишком консервативным».

Автор
Юлия Кошкина
банки отчетность прибыль кредитование Банк России
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