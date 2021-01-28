В кризисном 2020 году чистая прибыль банков приблизилась к рекордной

Чистая прибыль банковского сектора оказалась лишь на 100 млрд руб. меньше, чем в удачном для банков 2019 году. Банки смогли заработать в пандемию, но называть их бенефициарами кризиса нельзя, заявили в ЦБ

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В 2020 году совокупная чистая прибыль российских банков составила 1,6 трлн руб., сообщил ЦБ в докладе о развитии банковского сектора. Это всего лишь на 6% меньше рекордного финансового результата докризисного 2019 года. Доходность на капитал (ROE) по сравнению с прошлым годом упала на 3 п.п., до 16%. По оценкам регулятора, в прошлом году 75 российских банков были убыточны против 68 годом ранее.

«Банки показали хорошую прибыль, несмотря на обстоятельства. Конечно, она распределена неравномерно по системе, но тем не менее. Доля прибыльных банков подавляющая», — сказал журналистам директор департамента банковского надзора ЦБ Александр Данилов. При этом организации, показавшие убытки, — «это очень маленькие банки, это не значимо в масштабах сектора», добавил он.

Среднее сокращение прибыли по банковской системе составило порядка 30%, сообщил Данилов: «Это все еще хороший результат, но он в большей степени отражает влияние пандемии».

По данным Банка России, в 2019 году сектор показал чистую прибыль лишь немногим больше, чем в кризисном 2020-м, — на уровне 1,7 трлн руб. Примерно четверть этого результата дали технические факторы вроде перехода банков на новые стандарты финансовой отчетности, пояснял Данилов.