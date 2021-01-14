ЦБ допустил продление послаблений для банков только при новой «встряске»

ЦБ может пересмотреть сроки регуляторных послаблений для банков, только если случится новая «встряска» на финансовом рынке, рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин. В стандартном сценарии они должны завершиться уже в этом году

Алексей Заботкин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Большая часть регуляторных послаблений, которые вводились Центральным банком в 2020 году для поддержки банковского сектора, истечет в 2021 году, как и планировалось, заявил в интервью телеканалу РБК зампред ЦБ Алексей Заботкин.

ЦБ ввел меры поддержки банков в марте 2020 года: изначально они были рассчитаны на срок до 30 сентября, но затем многие были продлены. Среди действующих послаблений — возможность создавать резервы по реструктурированным кредитам физлицам не одномоментно, а постепенно (до 1 июля). В январе Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в ЦБ письмо с предложением продлить до конца 2021 года меры, позволяющие банкам не создавать резервы по ссудам для граждан, писал «Коммерсантъ».

«Горизонты истечения регуляторных послаблений, которые вводились в 2020 году, для каждого из этих послаблений обозначены, — напомнил Заботкин. — В целом к середине этого года в рамках текущего графика действие основных послаблений истечет».

По словам зампреда ЦБ, изначально такие меры регулятор ввел временно «в условиях уникальных обстоятельств пандемического кризиса», поэтому их отмена вряд ли станет сюрпризом. «Безусловно, и финансовый сектор, и мы как регулятор закладываем это в наши ожидания на этот год и в наш прогноз», — добавил он.