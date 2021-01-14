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ЦБ допустил продление послаблений для банков только при новой «встряске»

ЦБ может пересмотреть сроки регуляторных послаблений для банков, только если случится новая «встряска» на финансовом рынке, рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин. В стандартном сценарии они должны завершиться уже в этом году
Алексей Заботкин
Алексей Заботкин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Большая часть регуляторных послаблений, которые вводились Центральным банком в 2020 году для поддержки банковского сектора, истечет в 2021 году, как и планировалось, заявил в интервью телеканалу РБК зампред ЦБ Алексей Заботкин.

ЦБ ввел меры поддержки банков в марте 2020 года: изначально они были рассчитаны на срок до 30 сентября, но затем многие были продлены. Среди действующих послаблений — возможность создавать резервы по реструктурированным кредитам физлицам не одномоментно, а постепенно (до 1 июля). В январе Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в ЦБ письмо с предложением продлить до конца 2021 года меры, позволяющие банкам не создавать резервы по ссудам для граждан, писал «Коммерсантъ».

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Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Горизонты истечения регуляторных послаблений, которые вводились в 2020 году, для каждого из этих послаблений обозначены, — напомнил Заботкин. — В целом к середине этого года в рамках текущего графика действие основных послаблений истечет».

По словам зампреда ЦБ, изначально такие меры регулятор ввел временно «в условиях уникальных обстоятельств пандемического кризиса», поэтому их отмена вряд ли станет сюрпризом. «Безусловно, и финансовый сектор, и мы как регулятор закладываем это в наши ожидания на этот год и в наш прогноз», — добавил он.

Чтобы сроки окончания послаблений были пересмотрены, должно произойти очень сильное изменение в экономических условиях, сказал Заботкин, приведя в пример 2020 год. «Такого масштаба встряска может существенно изменить взгляд по регуляторной сфере, а так, скорее всего, мы будем иметь достаточно планомерную реализацию того таймлайна, который был обозначен в 2020 году», — заключил он.

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Продлить послабления на весь 2021 год ранее предлагал ВТБ. Однако председатель ЦБ Эльвира Набиуллина указывала на важность того, чтобы «признание потерь и невозвратных кредитов не откладывалось в долгий ящик». «Я понимаю стремление банков растянуть регуляторные послабления, но затягивание признания потерь может привести к тому, что банки не смогут направлять ресурсы на кредитование», — отмечала глава ЦБ. Аналитики не раз говорили, что послабления не позволяют оценить истинный масштаб проблем в банковском секторе, а размер убытков в банках будет зависеть от срока их действия. С рекомендацией не продлевать его выступал и Международный валютный фонд, поскольку «такие меры затушевывают истинное качество активов банков».

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По данным Банка России, всего за период с 20 марта по 29 декабря 2020 года банки реструктурировали 1,8 млн кредитов, взятых населением, на сумму более 860 млрд руб. Учитывая рост заболеваемости коронавирусом и ужесточение противоэпидемических мер в некоторых регионах, ЦБ рекомендовал банкам вплоть до 31 марта изменять условия по кредитам для заемщиков, столкнувшихся с потерей дохода из-за пандемии.

Автор
Павел Казарновский
ЦБ банки регулятор
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