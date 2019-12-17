В систему переводов ЦБ внедрят платежи смартфоном по аналогии с Apple Pay

В Систему быстрых платежей, которую ЦБ запустил в 2019 году, планируют внедрить возможность бесконтактной оплаты смартфоном. Сейчас там используется способ оплаты по QR-кодам, но такая технология непривычна для россиян

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Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с банками внедрение в Систему быстрых платежей (СПБ) ЦБ технологии бесконтактной оплаты NFC, рассказали РБК четыре источника на платежном рынке. Эта технология, в частности, используется для оплаты со смартфонов в приложениях Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, а также для бесконтактной оплаты банковскими картами.

Разработку технологии для СБП подтвердила пресс-служба НСПК. Об инициативе слышали представители ВТБ, Промсвязьбанка и «Рокетбанка».

Центробанк запустил СБП в 2019 году, она позволяет переводить деньги между картами разных банков по номеру телефона, с осени в системе реализуется возможность оплатить покупки с помощью QR-кода. Магазины используют QR-коды двух видов: статические, которые представлены в виде наклейки с закодированным счетом магазина, и динамические, которые содержат и сумму покупки. Другой способ оплаты через СБП разработал «Ростелеком», оператор системы по сбору биометрических данных россиян, — платеж с помощью сканирования лица.

Бесконтактная технология может стать еще одним способом оплаты в СБП. Возможность ее внедрения банки сейчас прорабатывают, но сроки реализации пока назвать трудно, сказал один из источников. Технологию оплаты по NFC в СБП рассматривают Промсвязьбанк, «Рокетбанк» и ВТБ, а Тинькофф Банк и «Открытие» ее уже разрабатывают, следует из ответов представителей банков.