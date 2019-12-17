В систему переводов ЦБ внедрят платежи смартфоном по аналогии с Apple Pay

Как будет проходить оплата
НСПК показала несколько вариантов проведения NFC-платежей в СБП на своей конференции в начале декабря, рассказал один из собеседников РБК.
- В магазине может быть установлена NFC-метка, в которую зашивается та же информация о платеже, что и в QR-код: покупателю достаточно приложить свой смартфон, ввести сумму (в некоторых случаях этого может не потребоваться) и подтвердить платеж. Но необходимо решить, каким образом технология будет внедрена в смартфон и разрешат ли это сделать Google и Apple, уточнил источник.
- Существует еще один сценарий оплаты: покупатель прикладывает смартфон к платежному терминалу, который поддерживает бесконтактную технологию, терминал посылает сигнал на телефон, смартфон плательщика этот сигнал принимает и инициирует запуск deep link (функция в iOS и Android, которая предлагает пользователю выбрать приложение, которым будет открыт тот или иной файл). В этом случае пользователю будет предложено выбрать из установленных на телефоне банковские приложения, которые поддерживают СБП. Затем он выберет нужное и подтвердит оплату. «Этот сценарий всего на один шаг меньше по сравнению с QR-платежом, поэтому несильно облегчит процесс платежа для клиента», — отметил источник.
Банк России работает над различными способами реализации сервиса с2b-платежей (от физических лиц — бизнесу) в СБП — QR-коды, мгновенные счета, NFC-технологии, подписки и другое, сообщил РБК представитель регулятора. В НСПК отметили, что ряд банков и ретейлеров уже проявили интерес к такому способу совершения платежа [через NFC-технологии], но конкретные варианты пока обсуждаются. «Говорить о деталях и сроках его [способа оплаты] внедрения преждевременно», — отметил представитель НСПК. Применение технологии не является обязательным и остается на усмотрение банков, отмечает директор департамента эквайринга «Открытия» Александр Дынин.
Почему вернулись к идее бесконтактных платежей
«СБП через NFC станет логичным продолжением использования привычного сценария и приблизит клиентский опыт по оплате на кассах в магазинах к опыту оплат по картам», — объяснил представитель ВТБ. Банки могут использовать уже существующие технологии, отметила начальник отдела развития цифровых платежных сервисов ПСБ Ольга Алексюк. По ее словам, первые тестовые транзакции могут быть проведены в 2020 году. «В некоторых случаях оплата с помощью NFC для пользователей более удобная, чем оплата с использованием QR-кодов», — сказал представитель Тинькофф Банка.
Многие торговые точки уже оснащены POS-терминалами с бесконтактной функцией, напомнил председатель Ассоциации электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Бесконтактные платежи стали уже привычным способом оплаты для россиян: осенью 2018 года Visa сообщила, что Россия вошла в тройку стран — лидеров по числу бесконтактных платежей, которые совершаются с помощью карт и смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и т.п.). С 2010 по 2018 год число безналичных транзакций выросло в 30 раз: с 5,8 до 172 в год на человека, а Россия является крупнейшим в Европе рынком по объему операций через Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и т.п., отметили эксперты BCG.
«На сегодняшний день оплата по QR-кодам еще мало распространена в России, и обучение клиентов банков ее использованию потребует длительного времени. На этом фоне бесконтактная NFC-оплата позволит более активно наращивать использование СБП», — считает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин.
Однако у этого способа могут быть и минусы, предупреждает глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева: «Если этот способ потребует от пользователя открывать свое приложение, чтобы подтвердить в нем платеж, то он не может быть безопасным и всегда есть риск, что рядом стоящие в магазине люди смогут подглядеть информацию о ваших счетах и завладеть телефоном с открытым приложением. В цифровых мобильных кошельках этот риск полностью исключен».