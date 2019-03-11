Visa в апреле повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода

Visa с апреля позволит оплачивать картой без введения ПИН-кода покупки на сумму до 3 тыс. руб. (сейчас — до 1 тыс. руб). Решение упростит платежи для клиентов, но может увеличить риски мошенничества, связанного с кражами карт

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Международная платежная система Visa разрешит держателям своих карт не вводить ПИН-код при бесконтактной оплате картами покупок на сумму до 3 тыс. руб. Сейчас его нужно вводить, если платеж превышает 1 тыс. руб. Письмо с новыми правилами было разослано банкам, рассказали РБК три источника в банковской сфере. Его получение подтвердили в Альфа-банке и «ФК Открытие», об инициативе также известно ВТБ.

Новые правила должны вступить в силу в середине апреля, рассказали два источника. Требования платежной системы касаются всех банков — участников системы Visa, пояснил руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов.

В Сбербанке информацию не прокомментировали. РБК направил запрос в Visa, Mastercard и крупные банки.

Осенью 2018 года Visa сообщала, что Россия находится в тройке стран — лидеров по количеству бесконтактных платежей, которые совершаются как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и т.п.). Эксперты Сбербанка назвали рост бесконтактных платежей одним из главных трендов последних двух лет. По данным банка, на конец 2018 года в России было выпущено более 270 млн карт и почти 50% операций по ним совершалось бесконтактным способом, хотя еще в январе 2017 года этот показатель не превышал 1%.