В Систему быстрых платежей ЦБ внедрят оплату по биометрии лица

«Ростелеком» разработал технологию оплаты товаров с использованием биометрии лица, которая интегрируется в Систему быстрых платежей ЦБ. Для такой оплаты покупателю не нужны будут ни банковская карта, ни QR-код

Фото: Юрий Мартьянов / «‎Коммерсантъ»

«Ростелеком» — оператор системы по сбору биометрических данных россиян — внедрит в созданную ЦБ Систему быстрых платежей (СБП) функцию оплаты покупок с помощью изображения лица, рассказали РБК два источника на банковском рынке и собеседник, близкий к «Ростелекому». Новая технология может стать альтернативой покупкам через СБП по QR-коду.

Представитель «Ростелекома» подтвердил факт разработки биометрического платежного решения, которое можно использовать как в классическом эквайринге c использованием банковских карт, так и в Системе быстрых платежей. О том, что государственный оператор связи готовит сервис оплаты покупок с помощью биометрии лица через банковские карты, писали «Ведомости». Для платежа через СБП карта не нужна, деньги могут списываться с любого банковского счета клиента.

«К расчетному счету клиента будет привязана информация о согласии оплачивать товары и услуги с использованием биометрии из ЕБС (Единая биометрическая система. — РБК)», — рассказали в «Ростелекоме». Оплата через СБП будет работать по аналогии с бесконтактными технологиями: для операций до 1 тыс. руб. будет достаточно подойти к месту проведения платежа, выбрать способ оплаты по биометрии и посмотреть в камеру. Для оплаты товаров и услуг свыше этой суммы нужно будет ввести дополнительный код, например, последние четыре цифры номера телефона или секретный код пользователя, который каждый может сам установить в своем мобильном приложении, пояснил оператор.

В октябре 2019 года на форуме финансовых технологий Finopolis «Ростелеком» совместно с банком «Русский стандарт» представит прототип решения. Вопрос об использовании оплаты с помощью биометрии лица сейчас прорабатывается с другими крупнейшими банками и крупными торговыми предприятиями, сообщили в «Ростелекоме».

В ЦБ отметили, что изучают технологию биоэквайринга и подходы к ее применению на российском рынке, в том числе с использованием ЕБС. В «Русском стандарте» подтвердили, что готовятся ввести систему платежей с помощью биометрии, но не стали уточнять способы ее осуществления — через СБП или карты. Биометрическая оплата позволит торговым точкам не тратиться на терминал, а использовать только камеру, объяснила глава департамента эквайринга банка Инна Емельянова.

У оплаты «лицом» есть и плюсы, и минусы, говорит глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. «Для пользователя удобнее просто посмотреть в камеру, чем доставать телефон, заходить в приложение и сканировать QR-код. Но QR-платеж более «умный», чем биометрия, так как в QR-код кроме суммы покупки можно добавить дополнительную информацию, например выборочное начисление бонусов по программе лояльности», — пояснил эксперт. Кроме того, камеры не всегда могут распознать человека с первого раза, иногда для этого требуется снять очки или размотать шарф.

Для магазина установить камеру несколько дороже, чем сканер QR-кода. Но магазины и так устанавливают камеры для обеспечения безопасности и сбора аналитики, поэтому использовать одну из них для оплаты покупки не составит труда, предполагает Достов. На старте, по его мнению, технология не получит широкого распространения, поскольку россияне не спешат сдавать биометрию в ЕБС, однако за биоэквайрингом будущее — он вписывается в тренд на минимизацию числа действий при платеже.