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Финансы ,  
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«Сбер» урезал скидки для снижения ставки по ипотеке

Сбербанк уменьшит дисконты, которые заемщики могут использовать для снижения ставки по рыночной ипотеке. В результате минимальная ставка на нее в крупнейшем банке вырастет. Условия таких кредитов на рынке ухудшаются с начала лета
Сбербанк SBER ₽263,33 +1,97% Купить
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк с 17 сентября изменит размер двух дисконтов к базовой ставке по ипотечным кредитам на строящееся и готовое жилье, сообщили РБК в кредитной организации. Скидка для зарплатных клиентов снизится с 1 процентного пункта до 0,5 п.п., а для потенциальных заемщиков с первоначальным взносом от 20,1% — с текущих 0,7 п.п. до 0,5 п.п.

Как отметили в «Сбере», базовые ставки по ипотеке останутся неизменными: сейчас они составляют 23,3% по кредитам на покупку жилья в новостройках и 23,6% для вторичного рынка. Но из-за пересмотра дисконтов минимально доступная ставка по таким ссудам поднимется на 0,7 п.п.: по ипотеке на строящееся жилье показатель достигнет 21%, а на готовое жилье — до 20,7%, следует из данных на сайте Сбербанка.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным «Дом.РФ», на 13 сентября средняя ставка по ипотеке на новостройки в топ-20 банков оставалось на рекордном для современного российского рынка уровне 20,89%. Стоимость кредитов на покупку готового жилья немногим ниже — 20,84%. С начала лета ставки по рыночным программам ипотеки выросли на 3,6–3,8 п.п.

Пересмотр дисконтов связан с ростом стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ), пояснил представитель Сбербанка.

Ставки ОФЗ в России скорректировались на фоне роста ключевой ставки Банка России. На заседании 13 сентября регулятор вновь поднял показатель — на 1 п.п., до 19% годовых. Как отмечалось в материалах ЦБ, на среднесрочном горизонте «баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных».

«На заседании мы рассматривали три варианта: сохранение ставки, повышение ставки до 19% и повышение ставки до 20%. Но предметно рассматривали повышение до 19 и 20%», — говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. ЦБ допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. До конца года запланировано еще два заседания Банка России по денежно-кредитной политике — в октябре и декабре.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Последний раз «Сбер» пересматривал условия по собственным программам ипотеки в начале августа, а до этого в июле и июне. Он поднимал ставки по собственным ипотечным программам наряду с другими банками.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Сбербанк Ипотека ставки по ипотеке
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