«Сбер» вслед за ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке
«Сбер» увеличит ставки по кредитам на жилье с 6 августа.
Минимальная ставка на покупку квартиры на вторичном рынке будет составлять 20%. Условия для заемщиков изменили в связи с решением Центробанка в июле повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18% годовых.
«Минимальный размер процентной ставки в «Сбере» на вторичном рынке составит 20% с учетом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине «Домклик», использования сервиса «Юридической проверки», акции «Ипотека плюс» и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости», — цитирует агентство банк.
Процентная ставка для покупки жилья на первичном рынке составит 20,3%. Ставки будут увеличены на 0,3 п.п. при размере первоначального взноса до 30% и на 0,8 п.п. — при первоначальном взносе более 30% по программам «Загородная недвижимость», «Приобретение готового жилья», «Гараж», «Акция для застройщиков», «Коммерческая недвижимость».
Минимальный процент по программе «Строительство жилого дома» вырастет на 0,6 п.п. при размере первого взноса менее 30% и на 1,1 п.п. при первом взносе 30% и более. По программе «Нецелевой под залог недвижимости» процент повысится на 2 п.п.
При этом по принятым до 6 августа заявкам сохранятся прежние условия кредитования. «Сбер» объявил о повышении ставок в третий раз за лето, последний раз условия ипотека финансовая организация меняла в начале июля.
Ранее в ВТБ сообщили, что с 6 августа повысят ставки по рыночным программам ипотеки. Минимальная ставка при покупке квартиры с ипотекой в этом банке составит 20,5%. В ВТБ также объяснили изменения увеличением ключевой ставки ЦБ. Ставки по госпрограммам банк оставит без изменений.
Совет директоров Банка России на июльском заседании впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку — с 16% до 18% годовых. На ближайших заседаниях регулятор рассмотрит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки.
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