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Потанин передаст до 50% акций Росбанка благотворительному фонду

«Интеррос» также направляет до 10% акций на мотивационную программу для сотрудников банка. Весной Потанин выкупил Росбанк у Societe Generale. Бизнесмен находится под санкциями Британии и Канады, банк не попал под ограничения
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«Интеррос» передает благотворительному фонду Владимира Потанина (занимает второе место в рейтинге российских миллиардеров-2022 Forbes с состоянием $17,3 млрд) до 50% акций Росбанка, сообщил бизнесмен в телеграм-канале компании.

Это позволит увеличить целевые капиталы фонда до запланированных 100 млрд руб., что, по словам Потанина, обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность благотворительных программ.

«В свою очередь, фонд становится самостоятельной благотворительной организацией с независимыми органами управления», — сказал он.

Президент «Интерроса» напомнил, что в 2010 году он объявил о своем решении направить большую часть своего состояния на благотворительность, для чего был создан фонд.

«За эти годы через программы и проекты фонда прошли десятки тысяч профессиональных, активных и неравнодушных людей, ставших его участниками, экспертами и друзьями. Таким образом, фонд состоялся как устойчивая благотворительная организация с безупречной репутацией, высокопрофессиональной управленческой командой и целым сообществом единомышленников. Считаю, что пришло время сделать следующий шаг», — отметил миллиардер.

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Кроме того, «Интеррос» направляет до 10% акций Росбанка на мотивационную программу для сотрудников банка. Они получат цифровые финансовые активы на акции банка, что сделает их бенефициарами.

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«Данные шаги укрепят независимый статус Росбанка, в котором главную роль будет играть совет директоров, где большинство составляют независимые директора», — добавил Потанин.

Весной французская финансовая группа Societe Generale решила продать Росбанк — свой российский актив — «Интерросу», после того как приостановила деятельность в России. Росбанк ранее уже принадлежал «Интерросу». В середине мая Росбанк вернулся к «Интерросу».

В 2006 году Societe Generale приобрела 20% банка, а в 2008 году стала его контролирующим акционером. Позднее в состав Росбанка вошли «Дельта-Кредит» и «Русфинанс». На момент продажи Societe Generale владела почти 100% акций банка.

В начале года Росбанк стал банковским партнером российской цифровой платформы Atomyze (ООО «Атомайз»), получившей лицензию ЦБ на работу с цифровыми финансовыми активами. Эту платформу развивает «Интеррос».

Росбанк входит в перечень системно значимых банков России.

Потанин попал под санкции Канады и Великобритании. Банк западные ограничения не затронули.

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Елена Чернышова
Владимир Потанин Росбанк Интеррос
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