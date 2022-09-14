Потанин передаст до 50% акций Росбанка благотворительному фонду
«Интеррос» передает благотворительному фонду Владимира Потанина (занимает второе место в рейтинге российских миллиардеров-2022 Forbes с состоянием $17,3 млрд) до 50% акций Росбанка, сообщил бизнесмен в телеграм-канале компании.
Это позволит увеличить целевые капиталы фонда до запланированных 100 млрд руб., что, по словам Потанина, обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность благотворительных программ.
«В свою очередь, фонд становится самостоятельной благотворительной организацией с независимыми органами управления», — сказал он.
Президент «Интерроса» напомнил, что в 2010 году он объявил о своем решении направить большую часть своего состояния на благотворительность, для чего был создан фонд.
«За эти годы через программы и проекты фонда прошли десятки тысяч профессиональных, активных и неравнодушных людей, ставших его участниками, экспертами и друзьями. Таким образом, фонд состоялся как устойчивая благотворительная организация с безупречной репутацией, высокопрофессиональной управленческой командой и целым сообществом единомышленников. Считаю, что пришло время сделать следующий шаг», — отметил миллиардер.
Кроме того, «Интеррос» направляет до 10% акций Росбанка на мотивационную программу для сотрудников банка. Они получат цифровые финансовые активы на акции банка, что сделает их бенефициарами.
«Данные шаги укрепят независимый статус Росбанка, в котором главную роль будет играть совет директоров, где большинство составляют независимые директора», — добавил Потанин.
Весной французская финансовая группа Societe Generale решила продать Росбанк — свой российский актив — «Интерросу», после того как приостановила деятельность в России. Росбанк ранее уже принадлежал «Интерросу». В середине мая Росбанк вернулся к «Интерросу».
В начале года Росбанк стал банковским партнером российской цифровой платформы Atomyze (ООО «Атомайз»), получившей лицензию ЦБ на работу с цифровыми финансовыми активами. Эту платформу развивает «Интеррос».
Росбанк входит в перечень системно значимых банков России.
Потанин попал под санкции Канады и Великобритании. Банк западные ограничения не затронули.