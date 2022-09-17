Потанин запустит «народный капитализм» в «Норникеле»

Глава «Норникеля» Владимир Потанин предложил увеличить количество акций компании во владении физлиц с 10% до 25% в течение 10 лет. Ранее он решил передать 50% Росбанка своему благотворительному фонду, а еще 10% — сотрудникам банка

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Президент и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин (занимает второе место в рейтинге российских миллиардеров 2022 года Forbes с состоянием $17,3 млрд) предложил увеличить долю акций «Норникеля», принадлежащих физическим лицам, с 10% до 25%. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Частично это будет за счет того, что мы будем наделять наших сотрудников акциями «Норильского никеля» в цифровой форме, — отметил бизнесмен. — Частично мы будем поддерживать тренд на рынке, чтобы их люди покупали, чтобы они были более доступными».

Условия, на которых сотрудники «Норникеля» смогут получить акции в рамках корпоративной программы «Цифровой инвестор», сейчас дорабатываются. Планируется, что она начнет действовать с 2023 года и продлится десять лет.

14 сентября Потанин сообщил, что «Интеррос», объединяющий активы бизнесмена, передает его благотворительному фонду до 50% акций Росбанка. Еще до 10% акций пойдут на мотивационную программу для всех сотрудников банка. Тогда «Интеррос» сообщал, что миссией холдинга предусмотрен «народный капитализм», то есть превращение работников компаний в их бенефициаров.

Почему Потанин занялся «народным капитализмом»

В конце июня 2022 года власти Великобритании включили Потанина в санкционный список как контролирующего собственника Росбанка, который «Интеррос» купил в апреле у французской Societe Generale. По мнению британских властей, Росбанк ведет бизнес в финансовом секторе России, представляющем стратегическую важность для российского правительства, а сам Потанин «продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина».

Бизнесмен рассказал в интервью РБК, что смягчение потенциальных санкционных рисков для Росбанка было одной из причин для передачи его акций благотворительному фонду: «Изменение акционерной структуры в Росбанке облегчит банку взаимодействие с внешними партнерами». Но, по его словам, основным мотивом для этой сделки было выполнение обещания наполнить эндаумент фонда до 100 млрд руб. К тому же, еще 10% направляются на программу поддержки сотрудников банка в виде цифровых финансовых активов на базе платформы «Атомайз», которую развивает «Интеррос». «То есть здесь выполнение функции объединения интересов работников банков и его собственников дополняется высокотехнологичным инструментом, который будет применен», — сказал он.

При этом сотрудники банка будут получать его акции не бесплатно, а на льготных условиях. «Основная идея сейчас у самого менеджмента Росбанка — это сделать это в режиме не подарка, а в режиме соинвестирования, который субсидируется самой компанией. То есть идея, чтобы работники банка получали акции предприятия не абсолютно бесплатно, а инвестировали вместе с самим банком», — добавил Потанин.

Схожий механизм он намерен реализовать и с акциями «Норникеля». Когда «Норильский никель» был приватизирован в 1990-ые годы, то, как раз, порядка 25% акций принадлежали работникам, напоминает он. «К сожалению, не смогли работники в полной мере воспользоваться преимуществами такого рода вложений, многие продали эти акции. Мне хотелось бы восстановить эту историческую справедливость и привести к тому, чтобы опять 25% акций вернулись к людям, в том числе к работникам», — сказал он.

Конкретные параметры программы для сотрудников «Норникеля» будут окончательно выработаны и анонсированы до конца 2022 года. Но уже понятно, что она будет, в том числе, предусматривать и определенные периоды lock-up (запрет на продажу), чтобы люди не смогли сразу избавиться от этих активов, говорит бизнесмен. В компании уже идут образовательные программы, как пользоваться блокчейном, чтобы сотрудники, получая цифровые финансовые активы, понимали, что они могут с ними делать. «Одной из проблем ранней приватизации было то, что люди не успели понять, что такое эта собственность, <...> поэтому и не критично оценивали то, какие активы хорошие, какие плохие, и очень легко из них выходили, поддаваясь на уговоры», — комментирует Потанин.

К тому же, при помощи цифровых финансовых активов можно «фрагментировать» покупку акций и приобретать не одну акцию, а например ее часть, добавил бизнесмен. «Акции [«Норильского никеля»] все-таки достаточно дорогие (16 сентября одна акция на Московской бирже стоила 16,2 тыс. руб.), — указал он. — Разбив это на более мелкие кусочки, мы предоставим возможность инвестировать и людям, у которых нет таких больших накоплений».

Как это скажется на расстановке сил в «Норникеле»

«Интеррос», который стал акционером «Норникеля» в 1997 году, сейчас владеет 35,95% его акций, UC Rusal — 26,25%. Еще один крупный миноритарий — компания Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (около 4% акций). На бирже торгуется около 33% «Норникеля».

Программа по увеличение доли физлиц среди акционеров компании с 10% до 25% никак не повлияет на ее потенциальное слияние с UC Rusal, переговоры о котором возобновлялись в июле, утверждает Потанин.

Идея слияния «по-прежнему интересна», но при этом это никак не мешает реализации программы «народного капитализма», уверяет он. В случае слияния сотрудник станут акционерами более крупной компании, тем больше возрастет ценность их бумаг. «В «Норильском никеле» мы твердо намерены эту программу осуществить и достигнуть тех целей, о которых я вам сказал: 25% free-float в руках физических лиц», — заключил бизнесмен.