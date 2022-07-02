Clearstream заблокировал счет Росбанка из-за санкций против Потанина

Лондон ввел санкции против бизнесмена вскоре после того, как он приобрел Росбанк у Societe Generale. Транзакции с банком в Британии должны быть свернуты до 30 июля

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Клиринговая система Clearstream заблокировала счет Росбанка из-за британских санкций против ее владельца Владимира Потанина. Банк больше не сможет получать доходы от ценных бумаг, выпущенных за пределами России и номинированных в рублях.

«30 июня 2022 года Управление по исполнению финансовых санкций Великобритании выпустило генеральную лицензию <...>, санкционирующую сворачивание транзакций с участием Росбанка и подконтрольными ему организациями до 30 июля», — говорится в заявлении Clearstream.

Clearstream — базирующаяся в Люксембурге «дочка» Deutsche Börse. Это одна из двух главных клиринговых систем в Европе (вторая — бельгийский Euroclear).

Потанин приобрел Росбанк у французской Societe Generale вскоре после того, как та решила приостановить деятельность в России. Великобритания 29 июня ввела против бизнесмена санкции, мотивировав это тем, что он «продолжает накапливать состояние, поддерживая режим» президента Владимира Путина после начала спецоперации на Украине, «приобретая Росбанк и доли в Тинькофф Банке».

Росбанк 1 июля рекомендовал своим клиентам воздержаться от платежей с участием британских банков и платежей в фунтах из-за ограничений Лондона. «Они могут затронуть наших клиентов, которые или бизнес которых связаны с королевством. Наши возможности гарантировать исполнение платежей через корреспондентские счета в Соединенном Королевстве сейчас ограничены, поэтому работа клиентов через банк с этой юрисдикцией может стать недоступна», — пояснили в Росбанке.

В начале марта стало известно о сложностях при проведении операций с участием иностранных контрагентов, в том числе Clearstream: международный клиринг приостановил операции с компаниями из России, и российские инвесторы не могли продавать иностранные бумаги через иностранные биржи. В Минфине говорили, что проблемы могут быть связаны с санкциями третьих стран.