Курирующий розничный бизнес зампред Сбербанка покинет свой пост

Глава блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова осенью должна покинуть банк. В этой должности она проработала почти два года

Светлана Кирсанова (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Сбербанк осенью покинет заместитель председателя правления Светлана Кирсанова, возглавляющая блок «Розничный бизнес». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с деталями этого решения.

Источник РБК, близкий к Сбербанку, подтвердил уход Кирсановой. РБК направил запрос в Сбербанк.

Кирсанова работает в розничном блоке Сбербанка с 2014 года. В банк она пришла с позиции заместителя директора департамента эквайринга банка «Русский стандарт»: изначально Кирсанова возглавила дивизион «Эквайринг и банковские карты», а главой всего розничного блока и членом правления стала в декабре 2018 года, после того как должность покинул Александр Торбахов, сейчас занимающий пост генерального директора «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).