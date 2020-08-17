Курирующий розничный бизнес зампред Сбербанка покинет свой пост
Сбербанк осенью покинет заместитель председателя правления Светлана Кирсанова, возглавляющая блок «Розничный бизнес». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с деталями этого решения.
Источник РБК, близкий к Сбербанку, подтвердил уход Кирсановой. РБК направил запрос в Сбербанк.
Кирсанова работает в розничном блоке Сбербанка с 2014 года. В банк она пришла с позиции заместителя директора департамента эквайринга банка «Русский стандарт»: изначально Кирсанова возглавила дивизион «Эквайринг и банковские карты», а главой всего розничного блока и членом правления стала в декабре 2018 года, после того как должность покинул Александр Торбахов, сейчас занимающий пост генерального директора «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).
- За время работы Кирсановой банк развивал дистанционное банковское обслуживание и внедрял технологии искусственного интеллекта и больших данных в розничный бизнес. Кроме того, Сбербанк запустил такие проекты, как выдача наличных на кассах магазинов и магазин без касс и продавцов.
- При Кирсановой в качестве куратора розницы Сбербанк вводил альтернативу «банковскому роумингу» (комиссии за переводы внутри одного банка, но между разными регионами), который был вынужден отменить из-за требований закона. Ей стала комиссия в размере 1% для всех переводов более 50 тыс. руб. в месяц. Новая тарификация стала одной из причин рекордного комиссионного дохода от денежных переводов, который банк получил во втором квартале 2020 года.