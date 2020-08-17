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Финансы ,  
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Курирующий розничный бизнес зампред Сбербанка покинет свой пост

Глава блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова осенью должна покинуть банк. В этой должности она проработала почти два года
Сбербанк SBER ₽237,17 -1,18% Купить
Светлана Кирсанова
Светлана Кирсанова (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Сбербанк осенью покинет заместитель председателя правления Светлана Кирсанова, возглавляющая блок «Розничный бизнес». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с деталями этого решения.

Источник РБК, близкий к Сбербанку, подтвердил уход Кирсановой. РБК направил запрос в Сбербанк.

Кирсанова работает в розничном блоке Сбербанка с 2014 года. В банк она пришла с позиции заместителя директора департамента эквайринга банка «Русский стандарт»: изначально Кирсанова возглавила дивизион «Эквайринг и банковские карты», а главой всего розничного блока и членом правления стала в декабре 2018 года, после того как должность покинул Александр Торбахов, сейчас занимающий пост генерального директора «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).

  • За время работы Кирсановой банк развивал дистанционное банковское обслуживание и внедрял технологии искусственного интеллекта и больших данных в розничный бизнес. Кроме того, Сбербанк запустил такие проекты, как выдача наличных на кассах магазинов и магазин без касс и продавцов.
  • При Кирсановой в качестве куратора розницы Сбербанк вводил альтернативу «банковскому роумингу» (комиссии за переводы внутри одного банка, но между разными регионами), который был вынужден отменить из-за требований закона. Ей стала комиссия в размере 1% для всех переводов более 50 тыс. руб. в месяц. Новая тарификация стала одной из причин рекордного комиссионного дохода от денежных переводов, который банк получил во втором квартале 2020 года.

Сбербанк раскрыл детали отказа от «банковского роуминга»
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

  • Розничный блок отвечал и за подключение к Системе быстрых платежей, запущенной ЦБ специально для борьбы с монополией Сбербанка на рынке денежных переводов. К проекту ЦБ крупнейший банк страны подключился в конце марта, единственным из системообразующих банков нарушив условия по обязательному подключению до 1 октября 2019 года.

У Сбербанка крупнейшая в стране сеть розничных отделений (14,2 тыс.) и банкоматов (77 тыс.), следует из данных на его сайте. По итогам 2019 года доля Сбербанка на рынке кредитов для физлиц составляла 41%, на рынке розничных депозитов — 44%, число активных дебетовых и кредитных карт Сбербанка достигло 131 млн, говорится в годовом отчете банка (всего в России 197 млн активных банковских карт, по данным ЦБ). Ежемесячная аудитория мобильного приложения Сбербанка в 2019 году выросла на 30% и превысила 54 млн человек.

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Теги: Сбербанк, банковская розница
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