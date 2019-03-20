Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов

Сбербанк в июле запустит сервис по снятию наличных на кассах небольших магазинов. Таким способом можно будет снять до 5 тыс. руб. при одновременной оплате покупки. Услуга будет доступна и держателям карт Visa других банков

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов. Сервис появится в торговых точках малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Сервис будет предоставляться владельцам карт Visa и Mastercard, которые эмитированы самим Сбербанком, а также держателям карт Visa, выпущенных другими банками. Снять наличные будет возможно только при оплате какой-нибудь покупки по карте. Крупные магазины смогут подключить такой сервис в сентябре, указывают в Сбербанке.

О числе магазинов и регионов России, где услуга будет доступна, банк не сообщает.

Максимальная сумма снятия составляет 5 тыс. рублей за одну операцию. ​«При безналичной оплате покупки на кассе магазина кассир будет вводить общую сумму с учетом снятия наличности, после чего клиент будет лишь подтверждать операцию ПИН-кодом», — объяснили в Сбербанке.

Новый сервис будет способствовать укреплению привычки чаще расплачиваться картой, так как из-за доступности снятия наличных держатели карт не будут снимать деньги в банкоматах «на всякий случай», считает заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова. Также услуга будет способствовать привлечению новых покупателей в магазины, предполагает она.