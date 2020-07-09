Сбербанк назвал причины роста доходов от денежных переводов

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Рост комиссионных доходов Сбербанка от денежных переводов во втором квартале 2020 года «является следствием перетока расчетов в безналичные каналы, которые показали существенный рост, против существенного снижения наличных транзакций и снятия наличных». Об этом РБК сообщил представитель Сбербанка.

«С учетом этого фактора чистый рост данных комиссионных доходов за 2 квартал составляет 16%», — добавил он.

Как следует из отчетности Сбербанка по РСБУ, в первом квартале он заработал на денежных переводах рекордные для себя 16,2 млрд руб. — на 52,5% больше, чем год назад. Представитель Сбербанка говорил РБК, что это связано с запуском в 2019 году новой услуги по переводу денежных средств с кредитных карт.

Впрочем, опрошенные РБК эксперты отмечали, что нарастить доходы банку позволили режим самоизоляции и новая система тарифов. Весной вступил в силу закон о запрете «банковского роуминга», в связи с чем Сбербанку пришлось отменить комиссии за межрегиональные переводы. После этого он ввел новый формат комиссий, при котором клиенты банка должны либо платить за любые переводы на сумму более 50 тыс. руб. в месяц комиссию в размере 1% от суммы транзакции (но не более 1 тыс. руб. с перевода), либо купить подписку, которая стоит от 99 до 209 руб. в месяц.