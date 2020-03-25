Сбербанк раскрыл детали отказа от «банковского роуминга»

Сколько будут стоить переводы

Сейчас комиссия за перевод в другой регион через «Сбербанк Онлайн» составляет 1% от суммы, но не может превышать 1 тыс. руб. За переводы внутри одного региона клиенты ничего не платят банку. Кроме того, банк может взимать комиссию за платежи через «Сбербанк.Онлайн» в зависимости от оплачиваемой услуги (ЖКХ, связь, телефония и т.п.).

После появления системы подписок клиенты смогут подключить новый сервис в мобильном приложении. Все переводы до 50 тыс. руб. как внутри региона, так и между субъектами, будут бесплатными. В случае превышения лимита его можно увеличить до 100 тыс. руб. до конца месяца за 99 руб. или купить безлимитный пакет за 134 руб. в месяц. Клиентам также будет доступен безлимит на переводы и платежи от 209 руб. в месяц.

В «Сбербанк Онлайн» банк будет предупреждать клиентов о том, что они приближаются к порогу в 50 тыс. руб. и в случае необходимости предлагать им оформить подписку на переводы.

«В настоящий момент более 88% наших клиентов ежемесячно переводят средства на сумму менее 50 тыс. руб. и зачастую платят комиссию за перевод в другой регион. Это значит, что после введения новой системы тарификации денежных переводов подавляющее большинство клиентов будут получать эту услугу абсолютно бесплатно», — заявила Кирсанова.

По словам Кирсановой, на российском банковском рынке подписок на переводы раньше не было. При этом банк не может сделать их полностью бесплатными: «Нам нужны базовые инвестиции в дальнейшее его развитие, в том числе для повышения надежности и стабильности. Поэтому комиссии будут направлены на поддержание инфраструктуры, техническую поддержку, выстраивание инфраструктуры и операционных процессов», — объяснила Кирсанова.

В 2019 году Сбербанк от комиссий, которые связаны с обслуживанием банковских карт (в них входят комиссии за переводы), получил доход в размере 63,6 млрд руб., в 2018 году — 60,2 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО.