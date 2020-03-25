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Сбербанк раскрыл детали отказа от «банковского роуминга»

Сбербанк нашел способ отмены «банковского роуминга», который с лета будет запрещен законом. Для переводов внутри региона и между разными субъектами установят бесплатный лимит. При его превышении клиентам придется купить подписку
Сбербанк SBER ₽187,15 -2,85% Купить
Сбербанк SBERP ₽177,69 -1,88% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сбербанк отменяет комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами из разных регионов. Физические лица смогут переводить бесплатно до 50 тыс. руб. в месяц вне зависимости от региона, но при превышении лимита необходимо будет купить подписку. Новые условия распространятся и на внутрирегиональные переводы, которые раньше были полностью бесплатными. Об этом рассказала журналистам зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.

Новые условия станут доступны клиентам Сбербанка с апреля, сказала Кирсанова. Проект уже протестирован в Карелии, объявлял банк. По словам источника РБК, близкого к банку, развертывание проекта начнется с Дальнего Востока (новые тарифы уже опубликованы на сайте банка) и продолжится до июня. В этом же месяце вступает в силу закон, который запрещает кредитным организациям устанавливать так называемый «банковский роуминг» — разную стоимость переводов в зависимости от региона.

Греф сообщил о планах отменить «банковский роуминг» к середине 2020 года
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Законопроект был разработан Федеральной антимонопольной службой в мае 2019 года. В первую очередь он направлен на Сбербанк, который, по подсчетам ФАС, занимает на рынке денежных переводов 94%. Глава Сбербанка Герман Греф, впрочем, замечал, что у Сбербанка монетизируются только 5% всех переводов, а 95% являются бесплатными, а также называл некорректным сам термин «банковский роуминг».

По данным ЦБ, в 2019 году россияне перевели друг другу 35,6 трлн руб. В ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, «Открытии», Райффайзенбанке, Промсвязьбанке нет комиссий за денежные переводы внутри банка в зависимости от региона, сказали их представители. РБК направил запрос в другие крупные банки.

Сколько будут стоить переводы

Сейчас комиссия за перевод в другой регион через «Сбербанк Онлайн» составляет 1% от суммы, но не может превышать 1 тыс. руб. За переводы внутри одного региона клиенты ничего не платят банку. Кроме того, банк может взимать комиссию за платежи через «Сбербанк.Онлайн» в зависимости от оплачиваемой услуги (ЖКХ, связь, телефония и т.п.).

После появления системы подписок клиенты смогут подключить новый сервис в мобильном приложении. Все переводы до 50 тыс. руб. как внутри региона, так и между субъектами, будут бесплатными. В случае превышения лимита его можно увеличить до 100 тыс. руб. до конца месяца за 99 руб. или купить безлимитный пакет за 134 руб. в месяц. Клиентам также будет доступен безлимит на переводы и платежи от 209 руб. в месяц.

ЦБ запретил банкам брать комиссии с клиентов за быстрые переводы
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В «Сбербанк Онлайн» банк будет предупреждать клиентов о том, что они приближаются к порогу в 50 тыс. руб. и в случае необходимости предлагать им оформить подписку на переводы.

«В настоящий момент более 88% наших клиентов ежемесячно переводят средства на сумму менее 50 тыс. руб. и зачастую платят комиссию за перевод в другой регион. Это значит, что после введения новой системы тарификации денежных переводов подавляющее большинство клиентов будут получать эту услугу абсолютно бесплатно», — заявила Кирсанова.

По словам Кирсановой, на российском банковском рынке подписок на переводы раньше не было. При этом банк не может сделать их полностью бесплатными: «Нам нужны базовые инвестиции в дальнейшее его развитие, в том числе для повышения надежности и стабильности. Поэтому комиссии будут направлены на поддержание инфраструктуры, техническую поддержку, выстраивание инфраструктуры и операционных процессов», — объяснила Кирсанова.

В 2019 году Сбербанк от комиссий, которые связаны с обслуживанием банковских карт (в них входят комиссии за переводы), получил доход в размере 63,6 млрд руб., в 2018 году — 60,2 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО.

В апреле Сбербанк также должен подключиться к Системе быстрых платежей — этот сервис запущен ЦБ и НСПК в качестве конкурента денежным переводам Сбербанка, который позволяет переводить деньги другу другу по номеру телефона между разными банками. Крупнейший банк не хотел подключаться к этому сервису, он сделает это только спустя шесть месяцев после установленного законом срока.

При этом 20 марта ЦБ в качестве меры по поддержке граждан и экономики решил зарегулировать комиссии в СБП, которые банки могут взимать с клиентов за переводы друг другу. С 1 мая все переводы до 100 тыс. руб. в месяц будут бесплатными, свыше этого лимита комиссия составит 0,5% от суммы операции, но не более 1,5 тыс. руб. Сейчас кредитные организации самостоятельно устанавливают комиссии за такие операции, у некоторых из них она доходит до 1,5%, как при переводах по карте между разными банками, хотя себестоимость операций в СБП гораздо ниже, отмечала ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: переводы, Сбербанк
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