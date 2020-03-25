Сбербанк раскрыл детали отказа от «банковского роуминга»
Сбербанк отменяет комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами из разных регионов. Физические лица смогут переводить бесплатно до 50 тыс. руб. в месяц вне зависимости от региона, но при превышении лимита необходимо будет купить подписку. Новые условия распространятся и на внутрирегиональные переводы, которые раньше были полностью бесплатными. Об этом рассказала журналистам зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
Новые условия станут доступны клиентам Сбербанка с апреля, сказала Кирсанова. Проект уже протестирован в Карелии, объявлял банк. По словам источника РБК, близкого к банку, развертывание проекта начнется с Дальнего Востока (новые тарифы уже опубликованы на сайте банка) и продолжится до июня. В этом же месяце вступает в силу закон, который запрещает кредитным организациям устанавливать так называемый «банковский роуминг» — разную стоимость переводов в зависимости от региона.
Законопроект был разработан Федеральной антимонопольной службой в мае 2019 года. В первую очередь он направлен на Сбербанк, который, по подсчетам ФАС, занимает на рынке денежных переводов 94%. Глава Сбербанка Герман Греф, впрочем, замечал, что у Сбербанка монетизируются только 5% всех переводов, а 95% являются бесплатными, а также называл некорректным сам термин «банковский роуминг».
По данным ЦБ, в 2019 году россияне перевели друг другу 35,6 трлн руб. В ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, «Открытии», Райффайзенбанке, Промсвязьбанке нет комиссий за денежные переводы внутри банка в зависимости от региона, сказали их представители. РБК направил запрос в другие крупные банки.