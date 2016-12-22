Греф объявил о смене куратора розничного бизнеса Сбербанка

Глава Сбербанка сообщил, что зампред правления банка Александр Торбахов решил покинуть компанию. Новым куратором блока «Розничный бизнес» станет Светлана Кирсанова

Светлана Кирсанова (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Зампред правления Сбербанка Александр Торбахов покинет кредитную организацию, в которой курирует работу блока «Розничный бизнес», заявил глава банка Герман Греф. По его словам, преемницей Торбахова станет Светлана Кирсанова, ныне занимающая в Сбербанке пост директора дивизиона «Эквайринг и банковские карты».

«Светлана Кирсанова была одобрена на эту должность. Она вступит в должность после согласования кандидатуры с ЦБ», — отметил Греф.

О возможном уходе Торбахова 8 ноября 2018 года сообщило со ссылкой на свои источники агентство Reuters. При этом собеседники агентства не назвали причин возможной отставки Торбахова, а представитель Сбербанка сказал, что еще в сентябре набсовет банка передал часть полномочий Торбахова зампреду правления, координирующему работу блока «Территориальное развитие», Олегу Ганееву.

Торбахов пришел на работу в Сбербанк осенью 2010 года и в октябре того же года стал членом правления и заместителем главы правления банка. До Сбербанка он занимал должность гендиректора «ВымпелКома», работал в международной аудиторской компании Deloitte & Touche, в «Росгосстрахе», инвесткомпании «Ринако плюс» и группе «НИКойл».