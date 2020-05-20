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Сбербанк и Visa запустят магазины без касс и продавцов

Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» начали тестировать магазин без продавцов и касс — деньги с карты списывает мобильное приложение, а за покупателем следит система компьютерного зрения. За рубежом похожий проект ранее запустил Amazon
Фото: Kiyoshi Ota / Bloomberg
Фото: Kiyoshi Ota / Bloomberg

В России появится магазин без касс и продавцов — для совершения покупок в нем необходимо только мобильное приложение. Пилотный проект запустили Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса», рассказал РБК представитель Сбербанка.

Как работает магазин без касс и продавцов

Технология тестируется в закрытом режиме на ограниченном количестве покупателей в магазине «Азбука вкуса», который находится в деловом центре «Москва-Сити» (башня «Федерация»), но в течение месяца должна стать доступной всем.

Магазин оснащен технологией компьютерного зрения — эта система наблюдения отслеживает количество и ассортимент товаров на полках, чтобы собирать в виртуальной корзине покупателей товары, которые он выбрал. Если клиент взял продукт, но передумал и вернул его на место — товар будет удален из виртуальной корзины.

Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки лицом
Финансы
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Чтобы стать посетителем такого магазина, необходимо скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка, зарегистрироваться в нем и привязать к своему аккаунту банковскую карту Visa для оплаты покупок и указать e-mail, на который будут приходить чеки.

На входе в магазин надо отсканировать мобильным приложением QR-код, расположенный на турникете. После этого можно взять с полки нужные товары и просто выйти: деньги с карты будут списаны автоматически. После прохождения оплаты покупатель получает push-уведомление на телефон и чек по электронной почте.

В «Азбуке вкуса» указали, что используемая в магазине технология позволяет быстро выявлять случаи мошенничества, а компьютерное зрение и машинное обучение запоминают нарушителя и минимизируют риск повторного воровства.

Сколько может стоить проект

  • Стоимость проекта представители компаний не раскрыли.
  • «Разработка программной часть такой системы на основе компьютерного зрения может стоить от 10 млн руб. или дороже. Для того, чтобы реализовать такой проект, нужно будет в каждом магазине устанавливать серверное оборудование, чтобы вычислительные мощности были локальными, передавать по сети изображения в центры обработки данных в данном случае не получится», — отмечает партнер группы консультирования в области ИТ КПМГ в России и СНГ Тимофей Хорошев.
  • Оборудование будет стоить от 500 тыс. руб. для одной торговой точки.
  • Разработка мобильного приложения может обойтись в 5-10 млн руб., оценивает Хорошев.
  • Инвестиции в пилотирование и интеграцию проекта на ограниченном количестве магазинов, например, пяти-семи, могут составить от 25-30 млн руб., считает аналитик. Но тиражирование на всю сеть будет обходиться дешевле.

Международный и российский опыт

Аналогичный проект есть у Amazon — компания открыла свой первый магазин без продавцов и касс Amazon Go в начале 2018 года в США. К 2021 году компания планирует расширить сеть таких магазинов до 3 тыс. торговых точек. Вслед за ней подобной технологией заинтересовался Microsoft, который планирует открывать автоматизированные магазины вместе с Walmart.

Технология для магазина в Москве разработана американской компанией Zippin, уточнил представитель Visa. Zippin специализируется на безналичных технологиях для ретейлеров, а Visa, говорит ее представитель, реализует подобные инициативы по всему миру.

В России магазины без продавцов, но с кассами самообслуживания тестирует X5 Retail Group на базе «Пятерочки» (покупку также можно оплатить и через приложение) и Metro на базе магазина «Фасоль».

«Азбука вкуса» с февраля начала тестировать оплату через приложение без касс в магазине «АВ Daily» на Кутузовском проспекте, но за самим процессом оплаты покупок следят сотрудники магазина, а штрих-коды товаров надо сканировать через приложение. Сейчас проект временно приостановлен из-за карантинных мер.

Востребованность магазинов без касс

По мнению заместителя председателя правления Сбербанка Светланы Кирсановой, новая технология сможет стать распространенным способом совершения покупок в супермаркетах в ближайшее время, к ней покупатели привыкнут так же быстро, как в свое время к безналичной оплате.

Банки увидели риски мошенничества при самостоятельной сдаче биометрии
Финансы
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Согласно нашим данным, две три россиян заинтересованы в использовании удобных сервисов оплаты на базе инновационных технологий, поэтому мы уверены, что новое решение на основе компьютерного зрения станет востребованным среди потребителей в ближайшем будущем», — добавляет гендиректор Visa в России Михаил Бернер. Участники проекта ждут «результатов полевых испытаний», благодаря которым станет понятно, применимы ли такие инновации к ежедневной жизни, сообщил заместитель президента «Азбуки вкуса» Георгий Михайлов.

Один из плюсов технологии — возможность ее внедрения на любой площади, как в формате мини-киоска, так и в полноценном супермаркете, сказали РБК в «Азбуке вкуса». По опыту работы подобных магазинов в других странах, суммарные потери из-за воровства сократились в 3 раза, добавили там.

В условиях распространения коронавируса подобный проект создает для торговли новый уровень безопасности, считает гендиректор компании «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Но, по его мнению, пока такие магазины — нишевая история. Для полностью автоматизированных точек в настоящее время подходит формат магазинов при «офисах», где, к примеру, нет категории продуктов ультра-фреш, говорит партнер Bain&Company Евгений Белащенко, потому что многим потребителям все равно нужна помощь при совершении покупок.

С учетом значительных инвестиций в разработку системы значительно сэкономить на таких магазинах будет проблематично, вероятно, экономия будет сопоставима с использованием касс самообслуживания, которые значительно дешевле и более проработаны на текущий момент, отмечает Белащенко. Окупаемость проекта в России с учетом низкой стоимости труда персонала «не очевидна», считает и Хорошев, это «история про лидерство на рынке и задел на будущее». Из-за последствий пандемии коронавируса «подобные проекты могут стать неотъемлемой частью» повседневной жизни, полагает он.

Риски краж и сбоев

Основной вопрос, который необходимо решить при открытии магазинов без касс, — «это снижение потерь, краж или недобросовестного поведения потребителей», считает Бурмистров. Amazon при открытии подобного магазина «столкнулась с большим количеством фрода, когда посетители пытались обмануть систему и вынести товар из магазина незаметно для камер», отмечает Хорошев. Среди других рисков — ошибки в системе определения выбранных товаров — как «в пользу» покупателей, так и в «пользу» магазина, добавляет он.

Если вход в магазин осуществляется по QR-коду, то система имеет данные о личности покупателя, так как к приложению, которое сканирует QR-код, привязана карта и у банка есть все паспортные данные покупателя, рассуждает партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов: «Так что в таком магазине что-либо украсть — это практически сразу поставить свою подпись под кражей. Конечно, наверняка найдутся умельцы, которые со временем смогут научиться обманывать систему, ведь в любом магазине есть проблема воровства. Но сделать это все же будет сложнее, чем в обычном супермаркете».

Система компьютерного зрения, которая отслеживает, какие товары кладутся или убираются из корзины, как и любая другая система, на начальном этапе может иметь сбои, которые придется устранять специалистам, полагает Мясоедов.

Как еще в России платят без «пластика» и наличных

Российские банки совместно с платежными системами и ретейлерами активно предлагают россиянам различные способы оплаты, которые не требуют использования карт. Так, одной из самых заметных альтернатив на рынке является QR-код: такой способ оплаты развивает ЦБ в рамках своей Системы быстрых платежей, собственный проект «Плати QR» есть и у Сбербанка, технологию также запустила Visa.

Еще один способ — «оплата лицом» или отпечатком пальца (биометрические данные привязаны к карте или банковскому счету клиента). Такую технологию на российском рынке отдельно разработали «Ростелеком» и Сбербанк, аналогичный совместный проект также есть у Visa, компании VisionLabs и российской платежной системы SWiP.

Авторы: Евгения Чернышова, Анна Левинская
Теги: сбербанк, Visa, «Азбука вкуса»
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