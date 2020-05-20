Сбербанк и Visa запустят магазины без касс и продавцов

Чтобы стать посетителем такого магазина, необходимо скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка, зарегистрироваться в нем и привязать к своему аккаунту банковскую карту Visa для оплаты покупок и указать e-mail, на который будут приходить чеки.

На входе в магазин надо отсканировать мобильным приложением QR-код, расположенный на турникете. После этого можно взять с полки нужные товары и просто выйти: деньги с карты будут списаны автоматически. После прохождения оплаты покупатель получает push-уведомление на телефон и чек по электронной почте.

В «Азбуке вкуса» указали, что используемая в магазине технология позволяет быстро выявлять случаи мошенничества, а компьютерное зрение и машинное обучение запоминают нарушителя и минимизируют риск повторного воровства.

Сколько может стоить проект

Стоимость проекта представители компаний не раскрыли.

«Разработка программной часть такой системы на основе компьютерного зрения может стоить от 10 млн руб. или дороже. Для того, чтобы реализовать такой проект, нужно будет в каждом магазине устанавливать серверное оборудование, чтобы вычислительные мощности были локальными, передавать по сети изображения в центры обработки данных в данном случае не получится», — отмечает партнер группы консультирования в области ИТ КПМГ в России и СНГ Тимофей Хорошев.

Оборудование будет стоить от 500 тыс. руб. для одной торговой точки.

Разработка мобильного приложения может обойтись в 5-10 млн руб., оценивает Хорошев.

Инвестиции в пилотирование и интеграцию проекта на ограниченном количестве магазинов, например, пяти-семи, могут составить от 25-30 млн руб., считает аналитик. Но тиражирование на всю сеть будет обходиться дешевле.

Международный и российский опыт Аналогичный проект есть у Amazon — компания открыла свой первый магазин без продавцов и касс Amazon Go в начале 2018 года в США. К 2021 году компания планирует расширить сеть таких магазинов до 3 тыс. торговых точек. Вслед за ней подобной технологией заинтересовался Microsoft, который планирует открывать автоматизированные магазины вместе с Walmart. Технология для магазина в Москве разработана американской компанией Zippin, уточнил представитель Visa. Zippin специализируется на безналичных технологиях для ретейлеров, а Visa, говорит ее представитель, реализует подобные инициативы по всему миру. В России магазины без продавцов, но с кассами самообслуживания тестирует X5 Retail Group на базе «Пятерочки» (покупку также можно оплатить и через приложение) и Metro на базе магазина «Фасоль». «Азбука вкуса» с февраля начала тестировать оплату через приложение без касс в магазине «АВ Daily» на Кутузовском проспекте, но за самим процессом оплаты покупок следят сотрудники магазина, а штрих-коды товаров надо сканировать через приложение. Сейчас проект временно приостановлен из-за карантинных мер.

Востребованность магазинов без касс

По мнению заместителя председателя правления Сбербанка Светланы Кирсановой, новая технология сможет стать распространенным способом совершения покупок в супермаркетах в ближайшее время, к ней покупатели привыкнут так же быстро, как в свое время к безналичной оплате.

«Согласно нашим данным, две три россиян заинтересованы в использовании удобных сервисов оплаты на базе инновационных технологий, поэтому мы уверены, что новое решение на основе компьютерного зрения станет востребованным среди потребителей в ближайшем будущем», — добавляет гендиректор Visa в России Михаил Бернер. Участники проекта ждут «результатов полевых испытаний», благодаря которым станет понятно, применимы ли такие инновации к ежедневной жизни, сообщил заместитель президента «Азбуки вкуса» Георгий Михайлов.

Один из плюсов технологии — возможность ее внедрения на любой площади, как в формате мини-киоска, так и в полноценном супермаркете, сказали РБК в «Азбуке вкуса». По опыту работы подобных магазинов в других странах, суммарные потери из-за воровства сократились в 3 раза, добавили там.

В условиях распространения коронавируса подобный проект создает для торговли новый уровень безопасности, считает гендиректор компании «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Но, по его мнению, пока такие магазины — нишевая история. Для полностью автоматизированных точек в настоящее время подходит формат магазинов при «офисах», где, к примеру, нет категории продуктов ультра-фреш, говорит партнер Bain&Company Евгений Белащенко, потому что многим потребителям все равно нужна помощь при совершении покупок.

С учетом значительных инвестиций в разработку системы значительно сэкономить на таких магазинах будет проблематично, вероятно, экономия будет сопоставима с использованием касс самообслуживания, которые значительно дешевле и более проработаны на текущий момент, отмечает Белащенко. Окупаемость проекта в России с учетом низкой стоимости труда персонала «не очевидна», считает и Хорошев, это «история про лидерство на рынке и задел на будущее». Из-за последствий пандемии коронавируса «подобные проекты могут стать неотъемлемой частью» повседневной жизни, полагает он.

Риски краж и сбоев

Основной вопрос, который необходимо решить при открытии магазинов без касс, — «это снижение потерь, краж или недобросовестного поведения потребителей», считает Бурмистров. Amazon при открытии подобного магазина «столкнулась с большим количеством фрода, когда посетители пытались обмануть систему и вынести товар из магазина незаметно для камер», отмечает Хорошев. Среди других рисков — ошибки в системе определения выбранных товаров — как «в пользу» покупателей, так и в «пользу» магазина, добавляет он.

Если вход в магазин осуществляется по QR-коду, то система имеет данные о личности покупателя, так как к приложению, которое сканирует QR-код, привязана карта и у банка есть все паспортные данные покупателя, рассуждает партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов: «Так что в таком магазине что-либо украсть — это практически сразу поставить свою подпись под кражей. Конечно, наверняка найдутся умельцы, которые со временем смогут научиться обманывать систему, ведь в любом магазине есть проблема воровства. Но сделать это все же будет сложнее, чем в обычном супермаркете».

Система компьютерного зрения, которая отслеживает, какие товары кладутся или убираются из корзины, как и любая другая система, на начальном этапе может иметь сбои, которые придется устранять специалистам, полагает Мясоедов.