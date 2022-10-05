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Часть европейских банков отказались обслуживать UnionPay из России

«Известия»: Часть европейских банков отказались обслуживать UnionPay из России
Владельцы карт UnionPay, выпущенных российскими банками, сталкиваются с проблемами при попытках снять наличные из банкоматов в Европе. Некоторые банки вводят лимиты по выдаче наличных, а другие прекращают их обслуживание
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россияне, использующие банковские карты китайской платежной системы UnionPay, сталкиваются с проблемами при попытках снять наличные в европейских банках, в том числе из-за решения финансовых организаций, которые опасаются западных санкций, сообщают «Известия».

О проблемах с картами UnionPay сообщали пользователи в Чехии, Испании, Финляндии и на Кипре.

Так, например, карты китайской платежной системы теперь не принимают в чешском KB Bank, хотя еще пару недель назад они работали, сообщили газете в call-центре банка. По словам сотрудника call-центра, это не зависит от страны выпуска карты. В то же время другой банк Чехии — Ceska Sporitelna — по-прежнему принимает российские карты UnionPay, подтвердили в банке газете.

Проблемы с выдачей наличных с карт UnionPay возникали у владельцев карт китайской системы и в Испании. Чаще всего пользователи сообщали об отказе в выдаче наличных в банкоматах Euronet, Kutxabank и ING.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Один из владельцев российской карты UnionPay рассказал РБК, что сеть Euronet уже месяца два не принимает карты UnionPay, выпущенные в России. В то же время, по его словам, есть банкоматы, которые продолжают обслуживать карты китайской платежной системы, например, CashZone. Оплата товаров картами UnionPay в Испании, по его словам, и раньше была возможна только в самых туристических местах.

При этом один из пользователей сообщил «Известиям», что еще 28 сентября банкомат Euronet выдал ему деньги с карты, а 1 октября уже нет.

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В Euronet газете подтвердили, что теперь отказывают в обслуживании карт UnionPay, выпущенных российскими и белорусскими банками из-за правил международных платежных систем и регулирующих органов США и ЕС. Там уточнили, что ограничения коснулись российских и белорусских кредитных организаций, однако точный список не предоставили.

Жаловались владельцы UnionPay в Испании на проблемы с выдачей наличных и через банкоматы Euro Automatic Сash, Cash Zone и Bankiter. С отдельными случаями отказа приема карт UnionPay россияне также сталкивались в ATM Sabadell. Однако в call-центре банка «Известиям» сообщили, что финансовая организация работает с китайской платежной системой.

Финские банкоматы Nosto перестанут принимать карты UnionPay из-за россиян
Финансы
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Жаловались на сбои при приеме карт UnionPay банкоматами сети JCC и на Кипре. Однако в call-центре компании «Известиям» сообщили, что продолжают работать с картами китайской платежной системы, в том числе выпущенными российскими банками. В то же время финансовая организация недавно ввела технические ограничения на снятие наличных — выполнить несколько операций подряд невозможно, между ними должно пройти не менее нескольких часов. Количество наличных, которые можно снять в банкомате, ограничено €1,4 тыс. в день, уточнили в call-центре.

Сообщала о планах приостановить с 3 октября обслуживание UnionPay и финская компания Nokas CMS, которой принадлежат банкоматы Nosto. Это решение было связано с наплывом российских туристов, которые снимают наличные в банкоматах и таким образом «опустошают» их «в течение нескольких часов». С 29 сентября Финляндия перестала пускать туристов из России.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Банковские карты санкции UnionPay Испания Чехия
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