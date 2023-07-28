В России выросло число выпускающих карты UnionPay банков

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Число банков в России, которые выпускают карты UnionPay, выросло до семи. Это произошло после того, как Азиатско-Тихоокеанский банк объявил, что начал выпускать карты китайской платежной системы UnionPay.

В банке сообщили, что счет можно открыть в рублях и юанях. С помощью этой карты можно совершать покупки в интернет-магазинах, производить оплату и получать наличные в России и за границей в более чем 150 странах мира, утверждает банк. Выпуск такой UnionPay стоит 5000 руб. или 450 юаней.

Шесть других банков, где выпускают карты UnionPay, — это Газпромбанк, Россельхозбанк, Всероссийский банк развития регионов, банк «Русский стандарт», Почта Банк и Примсоцбанк.

В марте 2022 года, после начала военной операции на Украине, из России ушли международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard. Из-за этого их карты перестали работать за границей. Россияне могут использовать за рубежом карты платежной системы UnionPay, банки фиксировали ажиотажный спрос на них после ухода Visa и Mastercard.

Официально платежная система UnionPay не объявляла об ограничениях работы с санкционными банками. Тем не менее она запретила выпускать свои карты таким банкам, а также принимать карты UnionPay иностранных кредитных организаций в эквайринговой сети российских банков под санкциями, говорили источники РБК. По их словам, причина этого решения кроется в опасениях вторичных санкций. После введения санкций США и Канады Тинькофф Банк также сообщил, что его карты UnionPay перестанут работать за границей.