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ЦБ сохранил ключевую ставку шестой раз подряд

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
ЦБ вновь сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Инфляция ускорилась, но по-прежнему находится ниже цели в 4%. Перейти к ужесточению политики регулятор готов уже в ближайшее время
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Совет директоров Банка России на заседании 9 июня сохранил ключевую ставку в 7,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. На этом уровне ставка остается уже шестое заседание подряд — с сентября 2022 года.

Сохранение ставки 7,5% предсказывали все 30 участников консенсус-прогноза РБК из российских банков, управляющих и инвестиционных компаний, хотя некоторые из них и допускали, что регулятор может рассмотреть повышение на 25–50 б.п. в случае ускорения цен и усиления проинфляционных факторов.

Впрочем, инфляция по-прежнему находится на низких уровнях в годовом выражении: на неделе, предшествующей заседанию (с 30 мая по 5 июня), инфляция в России выросла с 2,41% (данные на 23–29 мая) до 2,68%, следует из сообщения Минэкономразвития. В основном столь позитивная динамика обеспечивается плодоовощной продукцией — за год цены на нее упали на 10,6%.

В то же время баланс рисков сместился в пользу проинфляционных, признает ЦБ в релизе: «Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски».

«Значимые проинфляционные риски связаны с влиянием геополитической напряженности на условия внешней торговли. Так, усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. Кроме того, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов в результате внешних ограничений может привести как к удорожанию импорта, так и к усилению ограничений на стороне предложения в российской экономике», — подчеркивает регулятор. Перенос ослабления национальной валюты в цены «может оказаться более выраженным, чем ожидается в базовом сценарии», предупреждает он.

ЦБ сохранил ключевую ставку шестой раз подряд
ЦБ сохранил ключевую ставку шестой раз подряд

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Несмотря на то что инфляция продолжает сохраняться ниже цели в 4%, в ЦБ не раз отмечали, что текущие данные не отражают реальную ситуацию, так как все еще имеет место эффект высокой базы — расчет инфляции ведется от ее прошлогодних весенних пиков. При этом в мае выросли инфляционные ожидания населения — с 10,35% (апрельские данные) до 10,8%, следует из опроса «инФОМ» по заказу Банка России. По итогам года инфляция в России может составить 4,5–6,5%, следует из прогноза ЦБ.

Как быстро ЦБ может перейти к повышению ставки

ЦБ уже не раз давал сигнал о возможном росте ставки из-за проинфляционного давления. В этот раз он подтвердил, что «допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее». Часть экспертов, которых опрашивал РБК, считают, что он может перейти к ужесточению политики уже в июле.

«Мы полагаем, что уже на следующем заседании 21 июля Банк России начнет цикл повышения ключевой ставки и поднимет ее на 25 б.п., до 7,75%», — отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. До конца года регулятор может поднять ставку до 8,5%, допускает эксперт.

Васильев ожидает, что в ближайшие месяцы темпы роста будут увеличиваться из-за роста давления проинфляционных факторов. Главный из этих факторов сейчас — ослабление рубля, говорит эксперт. Также ускорению инфляции будут способствовать оживление потребительского спроса и высокие темпы кредитования, быстрый рост зарплат из-за усиливающегося дефицита кадров на рынке труда (безработица в апреле упала до исторического минимума в 3,3%), перечисляет Васильев. По его прогнозу, в мае инфляция может ускориться с 2,3% (данные за апрель) до 2,5%, в июне — до 3,4%, в июле — до 4,3%, к концу года — до 6,5%.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер также не исключает повышения ключевой ставки уже на июльском заседании. «При таргете по инфляции в 4% годовых в 2024 году, возможно, уже в этом году ЦБ придется временно надавить на инфляцию, воспользовавшись необходимым инструментарием», — говорит эксперт.

Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин считает, что ЦБ будет действовать более сдержанно. По его мнению, повышение ставки будет «косметическим», максимум, который можно будет увидеть по итогам года, — ключевая ставка в 8% годовых.

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Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Банк России ключевая ставка
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