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Финансы ,  
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ЦБ Грузии опроверг возобновление переводов в страну через «Юнистрим»

ЦБ Грузии: информация о возобновлении работы «Юнистрим» в стране неверна
Утром 17 мая служба поддержки российской платежной системы «Юнистрим» сообщила о возобновлении денежных переводов в Грузию. Три грузинских банка накануне сообщали, что переводы через «Юнистрим» не обналичиваются
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ни один из субъектов финансовой системы Грузии не возобновил сотрудничество с «Юнистрим». Об этом сообщил грузинский ЦБ, передает Business Media. Эту информацию порталу также подтвердили в Ассоциации банков Грузии.

По данным ЦБ, ни один из коммерческих банков, микрофинансовых организаций или поставщиков платежных услуг, которые зарегистрированы в Грузии, не пользуются услугами быстрых платежей «Юнистрим».

РБК обратился за комментарием в службу поддержки «Юнистрим» и направил запрос в Нацбанк Грузии.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Утром 17 мая служба поддержки российской платежной системы «Юнистрим» сообщила РБК о возобновлении денежных переводов в Грузию. «Отправка переводов в Грузию осуществляется в рублях из офисов «Юнистрим» с зачислением на счет в лари по номеру IBAN», — сказали там.

При этом на сайте «Юнистрим» сообщается, что денежные переводы можно отправить в страны СНГ и дальнего зарубежья — Россию, Армению, Молдавию, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Белоруссию, Грецию, Сербию и на Кипр. Грузия среди стран, куда доступны переводы, не числится. Переводы в «недружественные» страны были ранее приостановлены.

Грузинские финансовые учреждения TBC Bank, Bank of Georgia и Liberty Bank сообщили накануне, что на данный момент переводы через «Юнистрим» не обналичиваются.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Банк «Юнистрим», оператор одноименной платежной системы (одна из трех крупнейших наряду с «Золотой короной» и Contact), попал под блокирующие санкции США в июле. Грузинский ЦБ сейчас предупредил, что не допустит осуществления денежных переводов через попавшую под ограничения компанию в финансовой системе Грузии. В июле о прекращении работы с «Юнистрим» объявляли армянские Ардшинбанк, Конверс Банк, Армэкономбанк и Эвокабанк.

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Георгий Смирнов
Юнистрим Грузия переводы

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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