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Власти Москвы предупредили о предлагающих оформить пропуска мошенниках

Мошенники предлагают оформить цифровые пропуска для передвижения по Москве через бота в Telegram и соцсетях. В мэрии отметили, что если гражданам предлагают оформить пропуск за деньги, то нужно обратиться к правоохранителям
Фото: Андрей Любимов / РБК

В департаменте информационных технологий Москвы предупредили жителей столицы о появлении мошенников, которые в мессенджере Telegram и соцсетях предлагают оформить цифровые пропуска для передвижения по городу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента.

По его данным, в Telegram появился бот, который предлагает оформить пропуск через мессенджер. Он запрашивает номер телефона, паспортные данные и другую персональную информацию. Подобные предложения появились и в соцсетях, отметили в департаменте.

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В пресс-службе напомнили, что пропуска можно оформить через портал mos.ru, по телефону единой справочной службы Москвы и через СМС. Другие способы получения документов являются неофициальными, их могут использовать мошенники для незаконного получения персональных данных, предупредили в департаменте.

«Цифровые пропуска оформляются бесплатно. Если вам предлагают оформить пропуск за деньги — это мошенники. Обо всех подобных случаях необходимо сообщать в правоохранительные органы», — заявили в пресс-службе.

Власти Москвы ввели в городе систему цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Документы в виде QR-кода начнут выдавать с 13 апреля, а с 15 апреля они станут обязательными для поездок по городу.

На сайте мэра Москвы также предупредили, что появились мошенники, которые приходят к москвичам под видом волонтеров. Настоящий волонтер должен прийти только после того, как гражданин оставит заявку о помощи по телефону горячей линии.

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При себе он имеет российский паспорт и специальный бейдж, а также обеспечен всеми необходимыми средствами защиты и соблюдает меры предосторожности, в том числе дистанцию, заявили в мэрии. Настоящий волонтер не заходит в дом, знает номер заявки и называет его перед началом разговора.

Накануне специалисты компании Group-IB, которая занимается продуктами для кибербезопасности, сообщили, что мошенники начали рассылать уведомления о необходимости заплатить штраф в размере 4 тыс. руб. за нарушение режима самоизоляции. Рассылку производят через мессенджеры и с помощью СМС. По данным компании, в сообщениях указывались фамилия, имя и отчество получателя, а также данные о несуществующем постановлении Федеральной службы исполнения наказаний.

Замруководителя лаборатории по компьютерной криминалистике компании Сергей Никитин отметил, что подобные сообщения могли прийти тысячам москвичей.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Александра Хрисанфова
Теги: коронавирус, Москва, мошенники
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