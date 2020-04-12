Власти Москвы предупредили о предлагающих оформить пропуска мошенниках

Мошенники предлагают оформить цифровые пропуска для передвижения по Москве через бота в Telegram и соцсетях. В мэрии отметили, что если гражданам предлагают оформить пропуск за деньги, то нужно обратиться к правоохранителям

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В департаменте информационных технологий Москвы предупредили жителей столицы о появлении мошенников, которые в мессенджере Telegram и соцсетях предлагают оформить цифровые пропуска для передвижения по городу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента.

По его данным, в Telegram появился бот, который предлагает оформить пропуск через мессенджер. Он запрашивает номер телефона, паспортные данные и другую персональную информацию. Подобные предложения появились и в соцсетях, отметили в департаменте.

В пресс-службе напомнили, что пропуска можно оформить через портал mos.ru, по телефону единой справочной службы Москвы и через СМС. Другие способы получения документов являются неофициальными, их могут использовать мошенники для незаконного получения персональных данных, предупредили в департаменте.

«Цифровые пропуска оформляются бесплатно. Если вам предлагают оформить пропуск за деньги — это мошенники. Обо всех подобных случаях необходимо сообщать в правоохранительные органы», — заявили в пресс-службе.