Дерипаска заявил о «сдохшей в шахте канарейке» из-за краха банка SVB

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 80,88 (+0,36) Инвестиции, 16:06 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 75,75 (+0,55) Инвестиции, 16:06
Минобороны сообщило о начале учений в Аравийском море с Китаем и Ираном Политика, 19:52
Мощи Ильи Муромца и подземные пещеры: чем известна Киево-Печерская лавра Политика, 19:43
Цена нефти Brent ускорила падение до 7% за день Инвестиции, 19:41
ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в «VK Мессенджере» Пресс-релиз, 19:38
Президент Швейцарии извинился за слова о «военном угаре» вокруг Украины Политика, 19:37
Бельгия впервые выдала лицензию на разморозку активов гражданину России Инвестиции, 19:31
Укрупнение как стимул: чего ждать на рынке e-grocery в 2023-м Новая экономика, 19:30
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
ЦСКА благодаря пенальти сыграл вничью с «Крыльями» в полуфинале Кубка Спорт, 19:27
Дерипаска заявил о «сдохшей в шахте канарейке» из-за краха банка SVB Финансы, 19:19
Как аукционная борьба увеличивает интерес к объекту РБК +, 19:16
Ибрагимович станет самым возрастным футболистом в истории отборов на Евро Спорт, 19:15
Люди Севера: что значат традиционные этносы для экономики Арктики РБК+, 19:13
Дума одобрила законопроект о расширении программы маткапитала для отцов Недвижимость, 19:09
Чистая прибыль «Тинькофф» за кризисный год сократилась втрое Финансы, 18:52
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Финансы ,  
0 

Дерипаска заявил о «сдохшей в шахте канарейке» из-за краха банка SVB

Дерипаска заявил о рисках важнейших для России рынков из-за кризиса в США
Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что последствия начавшегося в США кризиса затронут и другие страны, в том числе важнейшие для России рынки
Фото: Kori Suzuki / Reuters
Фото: Kori Suzuki / Reuters

Крах Silicon Valley Bank (SVB), который основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио назвал предвестником серьезного кризиса, означает, что «канарейка в шахте» уже «сдохла», считает российский предприниматель Олег Дерипаска (Forbes оценивал его состояние в 2022 году в $1,7 млрд). Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Выражение «канарейка в угольной шахте» (canary in the coal mine), которое используют и Дерипаска, и Далио, является отсылкой к практике шахтеров до появления газоанализаторов. Канареек спускали в шахту, чтобы с их помощью определить присутствие в воздухе ядовитых примесей. Если канарейка падала без сознания, это было предупреждением для шахтеров, что воздух стал опасным для дыхания. Благодаря чувствительности птиц люди часто успевали покинуть опасное место, но сами канарейки гибли.

«Крах этого банка — «канарейка в угольной шахте», — цитирует Далио агентство Bloomberg. Основатель Bridgewater увидел в произошедшем ранние признаки эффекта домино на мировом рынке венчурных инвестиций и далеко за его пределами.

«Канарейка в шахте, о которой говорит Далио, уже сдохла», — заявил Дерипаска.

Он назвал ситуацию в финансовой системе США «агонией», а «метастазы» от этого кризиса, по его словам, пойдут по всему миру, задевая и важнейшие для России рынки дружеских стран.

«И, конечно, бизнесу и предприятиям Российской Федерации очень важно побыстрее увидеть от наших монетарных властей и правительства совместно с крупнейшими государственными банками план антикризисных мероприятий для того, чтобы рассчитать свои силы на эти ближайшие непростые месяцы», — написал бизнесмен.

Читайте на РБК Pro
Почему замену Booking.com в России пока не нашли
Богатые россияне уезжают за границу. Надо ли брендам гнаться за ними
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
«Экономика держится на жвачке и скрепках»: как рушатся банки США

По мнению Дерипаски, кризис в США спровоцировали действия Федеральной резервной системы по повышению ставок, и важно «не повторить этих ошибок». Предприниматель не раз выступал с критикой ЦБ из-за высокой, по его мнению, ключевой ставки. Осенью прошлого года Дерипаска говорил, что для успешной борьбы с последствиями санкций она должна быть на уровне 4% (сейчас она установлена на уровне 7,5%).

Silicon Valley Bank занимал 16-е место по величине активов в США и обанкротился 11 марта, став крупнейшим разорившимся банком за последние 15 лет, со времен кризиса 2008 года. За крахом SVB последовала массовая распродажа акций банковского сектора в США, Европе и Азии, а также закрытие американского Signature Bank. Одной из основных причин кризиса в банковской сфере эксперты называли стремительный рост ставок.  

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
банковский кризис Олег Дерипаска Рэй Далио банкроство США
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Кремль назвал санкции защитой от кризиса финансового сектора США
Политика
Axios предупредил о кризисе банковской системы США
Финансы
Угроза дубинкой и конец острой фазы кризиса. Что ЦБ рассказал банкирам
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter