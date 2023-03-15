Дерипаска заявил о «сдохшей в шахте канарейке» из-за краха банка SVB

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что последствия начавшегося в США кризиса затронут и другие страны, в том числе важнейшие для России рынки

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Крах Silicon Valley Bank (SVB), который основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио назвал предвестником серьезного кризиса, означает, что «канарейка в шахте» уже «сдохла», считает российский предприниматель Олег Дерипаска (Forbes оценивал его состояние в 2022 году в $1,7 млрд). Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Выражение «канарейка в угольной шахте» (canary in the coal mine), которое используют и Дерипаска, и Далио, является отсылкой к практике шахтеров до появления газоанализаторов. Канареек спускали в шахту, чтобы с их помощью определить присутствие в воздухе ядовитых примесей. Если канарейка падала без сознания, это было предупреждением для шахтеров, что воздух стал опасным для дыхания. Благодаря чувствительности птиц люди часто успевали покинуть опасное место, но сами канарейки гибли.

«Крах этого банка — «канарейка в угольной шахте», — цитирует Далио агентство Bloomberg. Основатель Bridgewater увидел в произошедшем ранние признаки эффекта домино на мировом рынке венчурных инвестиций и далеко за его пределами.

«Канарейка в шахте, о которой говорит Далио, уже сдохла», — заявил Дерипаска.

Он назвал ситуацию в финансовой системе США «агонией», а «метастазы» от этого кризиса, по его словам, пойдут по всему миру, задевая и важнейшие для России рынки дружеских стран.

«И, конечно, бизнесу и предприятиям Российской Федерации очень важно побыстрее увидеть от наших монетарных властей и правительства совместно с крупнейшими государственными банками план антикризисных мероприятий для того, чтобы рассчитать свои силы на эти ближайшие непростые месяцы», — написал бизнесмен.

По мнению Дерипаски, кризис в США спровоцировали действия Федеральной резервной системы по повышению ставок, и важно «не повторить этих ошибок». Предприниматель не раз выступал с критикой ЦБ из-за высокой, по его мнению, ключевой ставки. Осенью прошлого года Дерипаска говорил, что для успешной борьбы с последствиями санкций она должна быть на уровне 4% (сейчас она установлена на уровне 7,5%).

Silicon Valley Bank занимал 16-е место по величине активов в США и обанкротился 11 марта, став крупнейшим разорившимся банком за последние 15 лет, со времен кризиса 2008 года. За крахом SVB последовала массовая распродажа акций банковского сектора в США, Европе и Азии, а также закрытие американского Signature Bank. Одной из основных причин кризиса в банковской сфере эксперты называли стремительный рост ставок.