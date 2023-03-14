Кремль назвал санкции защитой от кризиса финансового сектора США

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Западные санкции «в определенной степени» страхуют банковскую систему России от негативного воздействия кризиса в США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, российская банковская система имеет «определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы», однако в значительной степени находится под «незаконными рестрикциями». «Поэтому нет худа без добра. Здесь мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном», — сказал Песков.

11 марта обанкротился американский Silicon Valley Bank (SVB). Он стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен глобального экономического кризиса 2008 года. SVB занимал 16-е место по величине активов в США и обслуживал преимущественно компании технологического сектора. Из-за системных рисков в США приняли решение закрыть также Signature Bank, который по структуре активов во многом был похож на SVB.

Минфин США заявляет, что финансовая система страны при этом остается устойчивой. Министр Джанет Йеллен заявила о наличии у регуляторов эффективных инструментов, которые позволят справиться с ситуацией. Президент США Джо Байден отметил, что американские налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся банков.