МТС-банк остановил операции по конвертации долларов для бизнеса

Санкции США привели к сложностям с конвертацией долларов в МТС-банке, это затронуло операции компаний и индивидуальных предпринимателей. В кредитной организации работают над их возобновлением. У физлиц таких проблем нет

Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

У МТС-банка возникли сложности с проведением конверсионных операций в американской валюте после попадания под блокирующие санкции США. Об этом РБК сообщил представитель кредитной организации в ответ на просьбу прокомментировать претензии клиентов. С проблемами при конвертации валют столкнулись клиенты-юрлица МТС-банка, следует из их жалоб на сайте «Банки.ру» (1, 2), еще один клиент — индивидуальный предприниматель — рассказал об этом РБК.

По словам клиента, он ежедневно с 28 февраля 2023 года не может произвести конвертацию долларов в рубли, а в техподдержке ему объяснили, что МТС-банк утратил возможность мгновенной конвертации долларов в рубли, так как зарубежные банки — корреспонденты МТС-банка приостановили онлайн-взаимоотношения по долларовым счетам после ввода санкций.

«Задержки с проведением конвертации коснулись только долларов США для юридических лиц. Из-за санкций США банк-корреспондент временно приостановил расчеты в долларах США с МТС-банком. Сейчас банк делает все возможное для возобновления конверсионных операций в долларах США для юрлиц», — сказал РБК представитель кредитной организации. Он добавил, что банк продолжает осуществлять конвертацию долларов США и евро для физических лиц, а также конвертацию евро для юридических лиц без каких-либо ограничений.

МТС-банк был внесен Минфином США в список SDN 24 февраля 2023 года в рамках введения очередного пакета санкций против России. Эти ограничения означают блокировку всех активов, находящихся в США, остановку операций в долларах, а также риски введения вторичных санкций в отношении компаний-партнеров. Под этими же санкциями находятся Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, МКБ, банк «Уралсиб», Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк, «Зенит», «Санкт-Петербург» и другие. Эти банки не ответили на запросы РБК.

Как работает санкционная конвертация

Конверсионные операции осуществляются банками на основе двусторонних соглашений с иностранными кредитными организациями, что делает такие операции подверженными влиянию иностранных санкций, объясняет специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. При конвертации банк может использовать доллары со своего счета в американском банке-корреспонденте, чтобы через биржу обменять их на нужную для клиента валюту. Из-за санкций эта операция становится невозможной.

МТС-банк фактически отрезан от американской финансовой системы и вынужден отказаться от использования долларов США в любых операциях для своих клиентов, добавляет эксперт по вопросам санкций Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин.

«Многие подсанкционные банки столкнулись с проблемами, в связи с которыми они приостановили проведение конверсионных операций. Помимо МТС-банка осуществление таких операций приостановил и банк «Уралсиб» (он не ответил на запрос. — РБК), причем не только в долларах, но и в валютах иных недружественных стран. В то же время часть банков, например Новикомбанк и «Открытие», согласно официальным сайтам банков, продолжают обменивать иностранные валюты на рубли», — отмечает Винокурова.

Банки, попавшие под санкционные ограничения, могут продолжать проводить конверсионные операции, используя альтернативные механизмы и схемы, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «Из самого очевидного это, например, осуществление операций с привлечением банков-посредников, не находящихся под санкциями, в том числе и зарубежных».

МТС-банк мог бы попробовать открыть корсчет в неподсанкционном банке на территории России или, например, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который затем в его интересах осуществлял бы долларовые операции через США, однако это незаконно, так как запрещено санкциями, указывает Волошин: «Кроме того, западные банки массово отказываются от корреспондентских отношений с российскими банками, даже если они не под санкциями, так как отследить нарушение санкций посредством субкорсчетов достаточно сложно». С такой проблемой, например, столкнулся Газпромбанк, хотя он не находится под санкциями США.

Еще один способ — использовать для конверсионных операций внебиржевые рынки, что также сопряжено с достаточно высокими рисками, однако выбор невелик, а у банков уже есть опыт использования этих схем, говорит Горбунов.