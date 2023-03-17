МТС-банк остановил операции по конвертации долларов для бизнеса

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 81,14 (+0,27) Инвестиции, 16 мар, 17:54 Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 76,41 (+0,66) Инвестиции, 16 мар, 17:54
Минфин начал проработку вопроса о «справедливом» удержании НДФЛ с купонов Инвестиции, 08:30
В Госдуму внесли поправки о штрафах до ₽500 млн за утечку личных данных Политика, 08:26
Панарин догнал Ларионова в списке лучших российских бомбардиров НХЛ Спорт, 08:22
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Башкирии Общество, 08:15
«Тинькофф» перед санкциями в 5 тыс. раз нарастил валютный риск в юанях Финансы, 08:00
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 07:42
Южная Корея и США начнут новые военные учения на следующей неделе Политика, 07:34
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Агаларов рефинансирует кредиты на более чем ₽100 млрд в Газпромбанке Бизнес, 07:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:14
«Мир сошел с ума». Реакция на критику теннисистки за футболку «Спартака» Спорт, 07:13
Ким Чен Ын пригрозил «ответить ядерным оружием на ядерное оружие» Политика, 07:07
Минобороны показало первые кадры применения «Тайфун-ВДВ» на Украине Политика, 07:03
МТС-банк остановил операции по конвертации долларов для бизнеса Финансы, 07:00
До трех европаллет: фургон для владельцев небольших автопарков РБК и ГАЗ, 06:51
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Финансы ,  
0 

МТС-банк остановил операции по конвертации долларов для бизнеса

МТС-банк сообщил о проблемах с конвертацией долларов в рубли для юрлиц из-за санкций
Санкции США привели к сложностям с конвертацией долларов в МТС-банке, это затронуло операции компаний и индивидуальных предпринимателей. В кредитной организации работают над их возобновлением. У физлиц таких проблем нет
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

У МТС-банка возникли сложности с проведением конверсионных операций в американской валюте после попадания под блокирующие санкции США. Об этом РБК сообщил представитель кредитной организации в ответ на просьбу прокомментировать претензии клиентов. С проблемами при конвертации валют столкнулись клиенты-юрлица МТС-банка, следует из их жалоб на сайте «Банки.ру» (1, 2), еще один клиент — индивидуальный предприниматель — рассказал об этом РБК.

По словам клиента, он ежедневно с 28 февраля 2023 года не может произвести конвертацию долларов в рубли, а в техподдержке ему объяснили, что МТС-банк утратил возможность мгновенной конвертации долларов в рубли, так как зарубежные банки — корреспонденты МТС-банка приостановили онлайн-взаимоотношения по долларовым счетам после ввода санкций.

«Задержки с проведением конвертации коснулись только долларов США для юридических лиц. Из-за санкций США банк-корреспондент временно приостановил расчеты в долларах США с МТС-банком. Сейчас банк делает все возможное для возобновления конверсионных операций в долларах США для юрлиц», — сказал РБК представитель кредитной организации. Он добавил, что банк продолжает осуществлять конвертацию долларов США и евро для физических лиц, а также конвертацию евро для юридических лиц без каких-либо ограничений.

МТС-банк был внесен Минфином США в список SDN 24 февраля 2023 года в рамках введения очередного пакета санкций против России. Эти ограничения означают блокировку всех активов, находящихся в США, остановку операций в долларах, а также риски введения вторичных санкций в отношении компаний-партнеров. Под этими же санкциями находятся Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, МКБ, банк «Уралсиб», Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк, «Зенит», «Санкт-Петербург» и другие. Эти банки не ответили на запросы РБК.

Как работает санкционная конвертация

Конверсионные операции осуществляются банками на основе двусторонних соглашений с иностранными кредитными организациями, что делает такие операции подверженными влиянию иностранных санкций, объясняет специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. При конвертации банк может использовать доллары со своего счета в американском банке-корреспонденте, чтобы через биржу обменять их на нужную для клиента валюту. Из-за санкций эта операция становится невозможной.

Читайте на РБК Pro
Где теперь ищут нефть ExxonMobil, BP и Shell
«Что я могу сегодня сделать по-другому?»: глава Zoom — о саморефлексии
«Экономика держится на жвачке и скрепках»: как рушатся банки США
Так говорил Лао-цзы: что важно знать о работе с китайскими партнерами

МТС-банк фактически отрезан от американской финансовой системы и вынужден отказаться от использования долларов США в любых операциях для своих клиентов, добавляет эксперт по вопросам санкций Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин.

«Многие подсанкционные банки столкнулись с проблемами, в связи с которыми они приостановили проведение конверсионных операций. Помимо МТС-банка осуществление таких операций приостановил и банк «Уралсиб» (он не ответил на запрос. — РБК), причем не только в долларах, но и в валютах иных недружественных стран. В то же время часть банков, например Новикомбанк и «Открытие», согласно официальным сайтам банков, продолжают обменивать иностранные валюты на рубли», — отмечает Винокурова.

Банки, попавшие под санкционные ограничения, могут продолжать проводить конверсионные операции, используя альтернативные механизмы и схемы, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «Из самого очевидного это, например, осуществление операций с привлечением банков-посредников, не находящихся под санкциями, в том числе и зарубежных».

МТС-банк мог бы попробовать открыть корсчет в неподсанкционном банке на территории России или, например, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который затем в его интересах осуществлял бы долларовые операции через США, однако это незаконно, так как запрещено санкциями, указывает Волошин: «Кроме того, западные банки массово отказываются от корреспондентских отношений с российскими банками, даже если они не под санкциями, так как отследить нарушение санкций посредством субкорсчетов достаточно сложно». С такой проблемой, например, столкнулся Газпромбанк, хотя он не находится под санкциями США.

Еще один способ — использовать для конверсионных операций внебиржевые рынки, что также сопряжено с достаточно высокими рисками, однако выбор невелик, а у банков уже есть опыт использования этих схем, говорит Горбунов.

Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
МТС Банк санкции Доллар конвертация
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Reuters увидел подрыв «господства доллара» из-за санкций против России
Экономика
«Тинькофф» прекратил проведение переводов в евро и долларах в Турцию
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter