Силуанов заявил о потере доверия к доллару как к расчетной валюте

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Доверие России к доллару как расчетной валюте утеряно, заявил министр финансов Антон Силуанов в подкасте «Легкие деньги» на «Первом канале», передает ТАСС.

«Доллар, евро, фунты и так далее — это так называемые резервные конвертируемые валюты, [которые] считались топовыми расчетными единицами. Ситуация показала, что это совершенно ненадежный инструмент», — сказал Силуанов.

В 2021 году президент Владимир Путин говорил о подрыве доверия к доллару из-за политики Соединенных Штатов. «Политика властей США подрывает доллар и выталкивает нас из долларовой зоны», — заявил он тогда, отметив, что Вашингтон не дает Москве возможности рассчитываться в долларах с партнерами в области оборонно-промышленного комплекса.

23 марта 2022 года Путин заявил, что Россия в расчетах за газ откажется от «всех скомпрометировавших себя валют» и начнет принимать оплату за топливо от недружественных стран в рублях. Тогда он сказал, что поставлять российские товары в ЕС и США в долларах, евро или другой валюте «не имеет для нас уже никакого смысла».

28 сентября 2022 года Силуанов не исключил, что власти могут вернуться к покупкам валюты из дружественных стран. По его словам, основная дружественная валюта для России — китайский юань. «У нас какой-то выбор, что ли, большой есть?» — отметил министр. Банк России называл юань, индийские рупии и турецкие лиры в качестве возможных кандидатов на участие в валютных операциях Министерства финансов.

В июне 2022 года в Минэкономразвития заявили, что создание альтернативной валюты на основе корзин стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) будет зависеть от увеличения доли расчетов в национальных валютах и достижения определенного уровня дедолларизации.