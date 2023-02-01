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Банкоматы Райффайзенбанка перестали принимать доллары и евро

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

С 1 февраля Райффайзенбанк прекратил принимать наличные доллары США и евро в своих банкоматах. Сообщение об этом было опубликовано на сайте кредитной организации.

Банк объяснил это решение тем, что у клиентов изменились потребности. «Количество подобных операций стало незначительным, а технологические сложности этого процесса никуда не делись. Без этой функции повысится доступность банкоматов для более востребованных рублевых операций», — объяснили представители Райффайзенбанка в телеграм-канале.

При этом клиенты смогут вносить наличную валюту в отделениях банка. Операции проходят без комиссии и без ограничений по сумме.

С марта 2022 года в России действует ограничение на снятие наличной иностранной валюты, в августе его продлили до 9 марта 2023 года. Снять можно только $10 тыс. или такую же сумму в евро независимо от валюты вклада. Также банки могут продавать гражданам только евро и доллары, которые поступили в их кассы после 9 апреля 2022 года. Ограничений на продажу других валют нет.

В сентябре 2022 года Центробанк разрешил банкам выдавать клиентам наличные с валютных счетов и вкладов, зачисленные с 9 сентября, в рублях по курсу банка. До этого сумма выплаты должна была быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Банка России.

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Райффайзенбанк — это российская дочерняя компания австрийского банка Raiffeisen Bank International (RBI). RBI работает в России с момента распада Советского Союза. По данным годового отчета группы за 2021 год, ее активы в России оцениваются в €18,7 млрд из общей суммы €192,1 млрд. По этому показателю Россия находится на третьем месте после Чехии (€26,2 млрд) и Словакии (€19,5 млрд).

При этом российская «дочка» — одна из ключевых для группы. Прибыль после налогообложения, которую она генерирует, по итогам 2021 года достигла €474 млн.

После начала специальной военной операции на Украине RBI допустила «тщательно продуманный» выход из капитала Райффайзенбанка. В пресс-службе банка отметили, что «Райффайзенбанк продолжит работу на российском рынке вне зависимости от формата участия группы RBI в его капитале».

В октябре 2022 года Райффайзенбанк вошел в перечень банков, в отношении которых вводится запрет на совершение сделок с их акциями, а также долями в уставном капитале без разрешения российских властей. Список из 45 кредитных организаций утвердил Владимир Путин.

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