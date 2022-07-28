Брокеры стали лидерами по росту жалоб на финансовые организации

Количество жалоб в отношении брокеров, депозитариев и организаторов торгов в первом полугодии увеличилось в 14,6 раза. Это худшая динамика среди всех участников финансового рынка, следует из оценок ЦБ

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Количество жалоб в отношении участников рынка ценных бумаг: брокеров, депозитариев, доверительных управляющих и организаторов торгов — в январе—июне 2022 года выросло в 14,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 15,5 тыс., следует из отчета Банка России по работе с обращениями. Из них 76% пришлось на жалобы, связанные с введением санкций.

Для сравнения: число жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов в первом полугодии 2022 года достигло 198,5 тыс., что лишь на 36,3% больше, чем в том же отчетном периоде 2021 года. Каждая шестая жалоба при этом была связана с введением санкций, отметили в ЦБ. Больше половины от общего числа жалоб касается работы кредитных организаций (50,9%), на втором месте по популярности — страховые компании (13,8%).

Среди участников фондового рынка чаще всего жаловались на брокеров: из общего числа обращений на эту категорию приходится 77,6%. Еще 9,1% жалоб поступило на организаторов торгов, на долю депозитариев в общем числе жалоб пришлось 6,9%. В январе–июне 2021 года брокеры также в были в числе лидеров по жалобам, но тогда на их долю приходилось только 56% жалоб от общего количества.

«Многократный рост жалоб на субъекты рынка ценных бумаг, пик которого пришелся на апрель, был вызван прежде всего вынужденными переводами счетов от брокеров, оказавшихся под санкциями, другим участникам рынка, а также блокировкой иностранных акций в европейской учетной инфраструктуре», — объяснили в Банке России.

В 1,7 раза по сравнению с первым полугодием 2021 года выросло число жалоб в отношении субъектов рынка коллективных инвестиций. В январе–июне 2022 года ЦБ получил 1,1 тыс. таких обращений. В 36,7% случаях жалобы касались несогласия с переходом из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственный фонд (НПФ) или переводов между НПФ (в первом полугодии 2021-го на эту категорию жалоб приходилось 59,3%). Еще треть жалоб в январе—июне 2022 года была связана с управлением паевыми инвестиционными фондами, следует из отчета ЦБ. В том же отчетном периоде прошлого года на долю таких обращений приходилось только 6% обращений.

При этом число количество жалоб на эмитентов ценных бумаг, напротив, сократилось на 46,6% и составило 1,8 тыс. В 17% случаев жалобы касались дивидендов. Большинство крупнейших компаний, много лет придерживающиеся политики выплат дивидендов, отказались от распределения прибыли между акционерами в 2022 году («Газпром», Сбербанк, ЛУКОЙЛ). Еще 11,4% жалоб были связаны с исполнением обязательств по облигациям, следует из статистики ЦБ. 7% обращений в ЦБ касалось раскрытия информации. В 2022 году ряд эмитентов воспользовались предоставленным ЦБ правом не раскрывать отчетность.

Читайте на РБК Pro Pro Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно Инструкции Pro Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария Статьи Pro x The Economist Грозит ли Китаю энергетический кризис — The Economist Грозит ли Китаю энергетический кризис — The Economist Статьи Pro На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам Статьи Pro На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит Статьи Pro «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами Инструкции Pro Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Статьи Pro «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра Статьи

Что происходило с рынком после спецоперации и санкций

В начале марта из-за санкций российские инвесторы столкнулись с трудностям при проведении операций иностранными ценными бумагами. Зарубежные депозитарии Euroclear и Clearstream прекратили взаимодействие с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД), что привело к приостановке всех операций российских инвесторов с иностранными бумагами. Ранее заключенные сделки проводились в ручном режиме со значительным временным лагом. Ограничения коснулись как купли-продажи бумаг, так и перечисления доходов по ним (купонов, дивидендов, погашений).

Изначально депозитарии Euroclear и Clearstream заявляли о временной блокировке операций до получения разъяснений от европейских регуляторов. Но в начале июня в отношении НРД были введены санкции, что окончательно перекрыло мост между депозитарием и иностранными клирингами. В НРД признали сложившуюся ситуацию чрезвычайной. Нарушение связи привело к тому, что на счетах Euroclear за первое полугодие скопилось €72 млрд. При этом НРД заверяет, что, как только мост будет восстановлен, эти деньги будут перечислены на счета инвесторов.

Еще одним последствием санкций стал вынужденный перевод активов российских инвесторов от одних брокеров к другим. После того как ряд российских банков (ВТБ, «Открытие», «Сбер», Альфа-банк и другие) попал под блокирующие санкции, связанные с ними брокеры вынуждены были передать иностранные бумаги клиентам в новые компании. Но не во всех случаях такие переводы прошли успешно. Так, в ВТБ заявляли, что столкнулись с трудностями при переводе активов 500 клиентов, а в Альфа-банке признали, что не смогли исполнить 5% клиентских поручений о переводе.