«Тинькофф» установил минимальную сумму SWIFT-переводов

Ограничения в банке назвали временными и объяснили «увеличением числа проверок со стороны западных партнеров». Ранее о задержках при выполнении SWIFT-переводов РБК рассказали представители и клиенты российских банков

Фото: Владислав Шатило / РБК

Банк «Тинькофф» установил минимальную сумму для SWIFT-переводов — $20 тыс. Изменения вступают в силу 16 июня.

«Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков», — пояснили в «Тинькофф».

Банк также ввел комиссию 3% (но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода) за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах.

В сообщении отмечается, что до 30 июня все исходящие переводы с использованием межбанковской системы будут бесплатными.

В апреле представители кредитных организаций рассказали РБК об усилении контроля за SWIFT-переводами со стороны принимающих иностранных банков. Сроки проведения операций увеличились, выросло число отказов. Клиенты сообщили о сложностях при совершении переводов: так, один из клиентов счета в Тинькофф Банке сказал, что дважды пытался отправить деньги со своего счета на счет в одном из банков Армении, но средства оба раза возвращались, хотя его родственники за рубежом перевели деньги на этот же счет без проблем.

В Тинькофф Банке тогда отметили рост числа переводов, который привел к «дополнительным нагрузкам на команды комплаенс всех задействованных сторон» — банка-отправителя, банков-посредников, банка-получателя. Представитель «Тинькофф» пояснил, что банк-отправитель по закону проверяет платеж в рамках валютного контроля и после этого отправляет его с помощью SWIFT в банк-получатель через банки-посредники (их может быть несколько). Сроки зачисления и его осуществление зависит от посредников и получателей.

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«Тинькофф» в начале мая временно отключил SWIFT-переводы в евро из-за «увеличения сроков прохождения». Вскоре после этого австрийская группа Raiffeisenbank International объявила о прекращении отношений с рядом российских банков. По данным источника РБК, в их числе был Тинькофф Банк.

С 23 мая «Тинькофф» временно перестал открывать физлицам валютные вклады. В начале июня банк объявил о введении комиссии (1% в месяц при балансе более 1 тыс. у.е.) за обслуживание валютных счетов, она появится 23 июня. Мера «обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка». Тогда же банк анонсировал акцию на бесплатные переводы по SWIFT до конца июля.

Кроме того, с 6 июня повышена комиссия банка по SWIFT-переводам. Она составляет 1% от суммы перевода (минимум — $30 или £30, максимум — $200 или £200; для клиентов Tinkoff Premium или Tinkoff Private — минус 0,5%, минимум — $15 или £15, максимум — $100 или £100).