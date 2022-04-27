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Банки сообщили об усилении контроля за SWIFT-переводами за границу

Из-за ужесточения комплаенса увеличились сроки проведения денежных переводов из России за рубеж через SWIFT, число отказов выросло. Эксперты объясняют это ручной проверкой иностранными банками отправителей из России
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Клиенты российских банков столкнулись со сложностями при совершении международных денежных переводов через систему SWIFT. Представители нескольких кредитных организаций рассказали РБК, что сроки проведения операций увеличились, выросло число отказов из-за усиления контроля в отношении российских пользователей со стороны принимающих иностранных банков.

Как можно перевести валюту за границу

Некоторые российские банки предоставляют своим клиентам — физическим лицам возможность совершать трансграничные переводы через SWIFT во всех основных валютах (доллары США, евро, юани и т.п.). Кроме SWIFT россиянам прежде были доступны трансграничные переводы через международные платежные системы Visa и Mastercard, а также через сервис Western Union, однако они приостановили свою работу в России. Работающими остаются переводы по номеру карты в банки стран СНГ, а также переводы через системы денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact. Однако и в этом случае могут возникать сложности с отправкой денег, так как постоянно меняется список стран, доступных для перевода, сообщало в начале апреля издание Frank Media.

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Фото:x99 / Xinhua / Global Look Press

Какие возникли проблемы у SWIFT-переводов

По словам директора по финансовому мониторингу Росбанка Александра Попова, количество запросов со стороны комплаенс-служб иностранных банков возросло, но их число не выглядит критическим. В итоге сроки переводов увеличились на пять—десять дней, хотя раньше они проходили за один-два дня, добавил Попов.

Собеседник РБК в еще одном крупном банке рассказал, что иностранные контрагенты многих российских банков стали внимательнее относиться к переводам из России через SWIFT. Они осуществляют выборочную проверку отправителей, но ее причины не указывают, из-за чего сроки проведения некоторых переводов могут растягиваться на недели, чего раньше не было. Этот банк рекомендует своим клиентам разбивать крупные переводы на несколько частей, так как в этом случае больше гарантий, что хотя бы часть денег придет оперативно и не задержится из-за проверки.

Представитель банка «Уралсиб» согласен, что проблемы связаны с ужесточившимся комплаенсом иностранных банков в отношении вообще всех переводов из российских банков. «Часто исполнение переводов из РФ и в РФ задерживается на значительный срок на стороне банков-контрагентов, долгое время [переводы] остаются без исполнения. Сроки исполнения могут быть до трех недель, возможно и более. Статус перевода в течение этого времени может быть без изменения», — рассказал он, добавив, что в среднем задерживается каждый шестой платеж. В случае отказа в проведении перевода причины, как правило, не разъясняются — отказавший банк ссылается на комплаенс-политику, уточил представитель «Уралсиба».

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Один из клиентов Тинькофф Банка рассказал РБК, что дважды через SWIFT попытался отправить деньги со своего счета на счет в одном из банков Армении, но оба раза деньги возвращались. При этом с него дважды взяли комиссию (по $15 за каждый перевод), а на счет возвращалась сумма даже меньше той, которая должна была бы вернуться при таком тарифе (при SWIFT-переводах комиссию также могут взимать банки-посредники). По тем же реквизитам на тот же счет в иностранном банке через SWIFT этому же клиенту перевели деньги его родственники за рубежом, и проблем из-за этого не возникло.

О схожей проблеме в середине апреля сообщал и пользователь banki.ru, который смог отправить денежные средства со счета Тинькофф Банка на банковский счет в ОАЭ только после предоставления дополнительных документов.

В марте—апреле количество переводов выросло, и это «приводит к дополнительным нагрузкам на команды комплаенс всех задействованных сторон», сказал РБК представитель Тинькофф Банка. «Важно понимать, что в технологии SWIFT-перевода участвует множество сторон: банк-отправитель, банки-посредники, банк-получатель. Как банк-отправитель «Тинькофф» по закону проверяет платеж в рамках валютного контроля и после этого отправляет перевод с помощью системы SWIFT в банк получателя (при этом может быть задействовано несколько банков-посредников)», — объяснил он. В зависимости от юрисдикции и комплаенс-процедур конкретных банков-посредников и банка-получателя сроки зачисления переводов могут быть увеличены, также встречаются отказы в зачислении перевода на стороне банка-корреспондента или банка-получателя — в этом случае средства возвращаются отправителю, добавили в «Тинькофф».

По мнению председателя правления банка «Держава» Алексея Скородумова, требования иностранных банков не кажутся завышенными: «Добавилось проверок в основном из-за российских требований, например проверка «дружественности» контрагентов наших клиентов». Число отказов и сроки значимо не возросли — валютные платежи и раньше редко шли день в день, добавил собеседник РБК.

Еще один источник в крупном банке отмечает, что «в целом SWIFT-переводы в своей массе работают, сложности затрагивают очень небольшое количество переводов»: «В основном это касается переводов в так называемые недружественные страны. Каких-то критериев или паттернов, почему тот или иной перевод стопорят, нет, это непредсказуемо, все зависит от того, как комплаенс того или иного банка посмотрит на операцию. Могут проверять день, а могут неделю. Могут и отказать в переводе, срок возврата средств тоже может быть большой — все зависит и от процедур, и от разницы в часовых поясах и тому подобном».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Почему усилился контроль

В начале марта ЕС сообщил об отключении семи российских финансовых организаций от SWIFT. Это ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Возможность делать валютные переводы также потеряли банки, которые еще не отключены от SWIFT, но находятся в санкционном SDN-списке США — это Сбербанк и Альфа-банк.

Усиление комплаенс-контроля всех SWIFT-переводов из России является политическим, а не экономическим решением, считает руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея: «Учитывая скорость введения санкций и других ограничений, не все процессы настроили автоматически, поэтому иногда проведение платежей требует полуручной или даже ручной перепроверки информации об организации и назначении переводов. По этой причине технически система не всегда успевает адаптироваться к новым вводным, в том числе изменениям в санкционных списках».

Отдельные принимающие банки технически не способны быстро провести проверку переводов на санкционную составляющую, поэтому задерживают на время проверки вообще все операции с Россией, соглашается директор отдела форензик КПМГ Елена Петерсон: «Европарламент, принимая новые пакеты санкций, с большой задержкой выпускает инструкции и разъяснения для финансовых учреждений. А в связи с тем, что ЕС использует скорее обтекаемые формулировки в своем санкционном законодательстве, финансовые учреждения трактуют отдельные требования исходя из собственных риск-аппетитов».

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Фото:Kerem Uzel / Bloomberg

По мнению Кривошеи, также могут быть проблемы с затянувшимся контролем переводов на стороне российских банков из-за контрсанкций. По установленным правилам ЦБ, россияне с начала апреля до сентября 2022 года не могут переводить за рубеж более $10 тыс. или в эквиваленте в другой валюте в месяц. Переводы через системы денежных переводов ограничены лимитом $5 тыс. в месяц. Также с начала апреля и на полгода запрещены переводы нерезидентов из «недружественных» стран с их российских банковских или брокерских счетов за рубеж.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Денежные переводы SWIFT росийские банки
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в ИК «Фридом Финанс»

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