Банки сообщили об усилении контроля за SWIFT-переводами за границу
Клиенты российских банков столкнулись со сложностями при совершении международных денежных переводов через систему SWIFT. Представители нескольких кредитных организаций рассказали РБК, что сроки проведения операций увеличились, выросло число отказов из-за усиления контроля в отношении российских пользователей со стороны принимающих иностранных банков.
Как можно перевести валюту за границу
Некоторые российские банки предоставляют своим клиентам — физическим лицам возможность совершать трансграничные переводы через SWIFT во всех основных валютах (доллары США, евро, юани и т.п.). Кроме SWIFT россиянам прежде были доступны трансграничные переводы через международные платежные системы Visa и Mastercard, а также через сервис Western Union, однако они приостановили свою работу в России. Работающими остаются переводы по номеру карты в банки стран СНГ, а также переводы через системы денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact. Однако и в этом случае могут возникать сложности с отправкой денег, так как постоянно меняется список стран, доступных для перевода, сообщало в начале апреля издание Frank Media.
Какие возникли проблемы у SWIFT-переводов
По словам директора по финансовому мониторингу Росбанка Александра Попова, количество запросов со стороны комплаенс-служб иностранных банков возросло, но их число не выглядит критическим. В итоге сроки переводов увеличились на пять—десять дней, хотя раньше они проходили за один-два дня, добавил Попов.
Собеседник РБК в еще одном крупном банке рассказал, что иностранные контрагенты многих российских банков стали внимательнее относиться к переводам из России через SWIFT. Они осуществляют выборочную проверку отправителей, но ее причины не указывают, из-за чего сроки проведения некоторых переводов могут растягиваться на недели, чего раньше не было. Этот банк рекомендует своим клиентам разбивать крупные переводы на несколько частей, так как в этом случае больше гарантий, что хотя бы часть денег придет оперативно и не задержится из-за проверки.
Представитель банка «Уралсиб» согласен, что проблемы связаны с ужесточившимся комплаенсом иностранных банков в отношении вообще всех переводов из российских банков. «Часто исполнение переводов из РФ и в РФ задерживается на значительный срок на стороне банков-контрагентов, долгое время [переводы] остаются без исполнения. Сроки исполнения могут быть до трех недель, возможно и более. Статус перевода в течение этого времени может быть без изменения», — рассказал он, добавив, что в среднем задерживается каждый шестой платеж. В случае отказа в проведении перевода причины, как правило, не разъясняются — отказавший банк ссылается на комплаенс-политику, уточил представитель «Уралсиба».
Один из клиентов Тинькофф Банка рассказал РБК, что дважды через SWIFT попытался отправить деньги со своего счета на счет в одном из банков Армении, но оба раза деньги возвращались. При этом с него дважды взяли комиссию (по $15 за каждый перевод), а на счет возвращалась сумма даже меньше той, которая должна была бы вернуться при таком тарифе (при SWIFT-переводах комиссию также могут взимать банки-посредники). По тем же реквизитам на тот же счет в иностранном банке через SWIFT этому же клиенту перевели деньги его родственники за рубежом, и проблем из-за этого не возникло.
О схожей проблеме в середине апреля сообщал и пользователь banki.ru, который смог отправить денежные средства со счета Тинькофф Банка на банковский счет в ОАЭ только после предоставления дополнительных документов.
В марте—апреле количество переводов выросло, и это «приводит к дополнительным нагрузкам на команды комплаенс всех задействованных сторон», сказал РБК представитель Тинькофф Банка. «Важно понимать, что в технологии SWIFT-перевода участвует множество сторон: банк-отправитель, банки-посредники, банк-получатель. Как банк-отправитель «Тинькофф» по закону проверяет платеж в рамках валютного контроля и после этого отправляет перевод с помощью системы SWIFT в банк получателя (при этом может быть задействовано несколько банков-посредников)», — объяснил он. В зависимости от юрисдикции и комплаенс-процедур конкретных банков-посредников и банка-получателя сроки зачисления переводов могут быть увеличены, также встречаются отказы в зачислении перевода на стороне банка-корреспондента или банка-получателя — в этом случае средства возвращаются отправителю, добавили в «Тинькофф».
По мнению председателя правления банка «Держава» Алексея Скородумова, требования иностранных банков не кажутся завышенными: «Добавилось проверок в основном из-за российских требований, например проверка «дружественности» контрагентов наших клиентов». Число отказов и сроки значимо не возросли — валютные платежи и раньше редко шли день в день, добавил собеседник РБК.
Еще один источник в крупном банке отмечает, что «в целом SWIFT-переводы в своей массе работают, сложности затрагивают очень небольшое количество переводов»: «В основном это касается переводов в так называемые недружественные страны. Каких-то критериев или паттернов, почему тот или иной перевод стопорят, нет, это непредсказуемо, все зависит от того, как комплаенс того или иного банка посмотрит на операцию. Могут проверять день, а могут неделю. Могут и отказать в переводе, срок возврата средств тоже может быть большой — все зависит и от процедур, и от разницы в часовых поясах и тому подобном».
Почему усилился контроль
В начале марта ЕС сообщил об отключении семи российских финансовых организаций от SWIFT. Это ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Возможность делать валютные переводы также потеряли банки, которые еще не отключены от SWIFT, но находятся в санкционном SDN-списке США — это Сбербанк и Альфа-банк.
Усиление комплаенс-контроля всех SWIFT-переводов из России является политическим, а не экономическим решением, считает руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея: «Учитывая скорость введения санкций и других ограничений, не все процессы настроили автоматически, поэтому иногда проведение платежей требует полуручной или даже ручной перепроверки информации об организации и назначении переводов. По этой причине технически система не всегда успевает адаптироваться к новым вводным, в том числе изменениям в санкционных списках».
Отдельные принимающие банки технически не способны быстро провести проверку переводов на санкционную составляющую, поэтому задерживают на время проверки вообще все операции с Россией, соглашается директор отдела форензик КПМГ Елена Петерсон: «Европарламент, принимая новые пакеты санкций, с большой задержкой выпускает инструкции и разъяснения для финансовых учреждений. А в связи с тем, что ЕС использует скорее обтекаемые формулировки в своем санкционном законодательстве, финансовые учреждения трактуют отдельные требования исходя из собственных риск-аппетитов».
По мнению Кривошеи, также могут быть проблемы с затянувшимся контролем переводов на стороне российских банков из-за контрсанкций. По установленным правилам ЦБ, россияне с начала апреля до сентября 2022 года не могут переводить за рубеж более $10 тыс. или в эквиваленте в другой валюте в месяц. Переводы через системы денежных переводов ограничены лимитом $5 тыс. в месяц. Также с начала апреля и на полгода запрещены переводы нерезидентов из «недружественных» стран с их российских банковских или брокерских счетов за рубеж.