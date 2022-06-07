ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $150 тыс. в месяц

Через компании, осуществляющие переводы без открытия счета, теперь можно переводить не более $10 тыс.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Банк России разрешил россиянам и гражданам из дружественных стран переводить со своих счетов за границу до $150 тыс. в месяц, сообщается на сайте регулятора. До этого лимит составлял $50 тыс. в месяц.

Через компании, осуществляющие переводы без открытия счета, резиденты и нерезиденты дружественных стран в течение месяца смогут перевести не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте (ранее лимит был $5 тыс.).

В ЦБ также напомнили, что для всех резидентов сохраняется возможность переводить за границу средства, которые они получают в виде зарплаты. Кроме того, по-прежнему действует запрет на переводы за рубеж со стороны юрлиц из стран, поддерживающих санкции, добавили в регуляторе.

В начале марта ЦБ ограничил переводы физлиц за границу суммой $5 тыс. в месяц. С апреля лимит был повышен до $10 тыс., а с середины мая — до $50 тыс.

Кроме того, в начале апреля Центробанк смягчил введенные из-за санкций ограничения и разрешил физическим лицам, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года, снимать с банковских счетов и депозитов не только доллары, но и евро. Но до 9 сентября россияне по-прежнему не могут забирать со счетов и вкладов свыше $10 тыс.