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«Тинькофф» приостановил SWIFT-переводы в евро

Решение временно отключить SWIFT-переводы в евро в банке объяснили «увеличением сроков прохождения»
Тинькофф Банк TCS $33,19 -8,82% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Банк «Тинькофф» временно отключил SWIFT-переводы в евро, сообщили РБК в его пресс-службе.

«Из-за увеличения сроков прохождения SWIFT-переводы в евро временно не проводим. Клиенты могут продолжить осуществлять переводы в долларах», — сказали в банке.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По состоянию на 18 апреля SWIFT-переводы помимо «Тинькофф» принимали Росбанк, «Уралсиб», УБРиР, «Русский стандарт», «Зенит», со ссылкой на их представителей сообщал Frank Media.

Число таких банков уменьшилось из-за западных санкций. Семь из них — ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ФК «Открытие», Новикомбанк, «Россия» и ВЭБ.РФ — Евросоюз официально отключил от SWIFT. Ряд других, в том числе Сбербанк, Альфа-банк, СМП-банк и РНКБ, попали в американский санкционный SDN-лист, что означает заморозку их активов и запрет на операции с этими банками для резидентов США. Четыре банка — ВТБ, «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк — находятся под блокирующими санкциями ЕС, также предполагающими заморозку активов и прекращение расчетов в евро.

Из-за усиления контроля со стороны принимающих иностранных банков клиенты российских банков столкнулись со сложностями при совершении международных денежных переводов через SWIFT, сообщал РБК в конце апреля. Тогда один из клиентов Тинькофф Банка рассказал РБК, что дважды через SWIFT пытался отправить деньги со своего счета на счет в одном из банков Армении, но оба раза деньги возвращались. При этом его родственники за рубежом на этот же счет перевели деньги без проблем.

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В Тинькофф Банке тогда также отметили рост числа переводов, который приводит «к дополнительным нагрузкам на команды комплаенс всех задействованных сторон». Представитель банка пояснил, что в SWIFT-переводе участвует «множество сторон»: банк-отправитель, банки-посредники, банк-получатель. «Тинькофф» как банк-отправитель по закону проверяет платеж в рамках валютного контроля и после этого отправляет перевод с помощью SWIFT в банк получателя, при этом может быть задействовано несколько банков-посредников. В зависимости от юрисдикции и комплаенс-процедур конкретных банков-посредников и банка-получателя сроки зачисления переводов могут быть увеличены, встречаются и отказы в зачислении перевода на стороне банка-корреспондента или банка-получателя — в этом случае средства возвращаются отправителю, отметили в «Тинькофф».

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