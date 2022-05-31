«Тинькофф» с 6 июня повысит комиссию за SWIFT-переводы

Тинькофф Банк с 6 июня планирует повысить комиссии по SWIFT-переводам, говорится в сообщении банка в Telegram-канале.

Комиссия банка составит 1% от суммы SWIFT-перевода (минимум — $30 или £30, максимум — $200 или £200). Сейчас эта комиссия составляет $15 или £10. С подпиской Tinkoff Premium или Tinkoff Private сейчас переводы бесплатные, с 6 июня банк введет комиссию 0,5% от перевода (минимум — $15 или £15, максимум — $100 или £100).

Ранее, анонсируя эти изменения, кредитная организация отмечала, что переводы по SWIFT становятся сложнее, требуют множества новых процедур от банка.

По состоянию на апрель SWIFT-переводы помимо «Тинькофф» принимали Росбанк, «Уралсиб», УБРиР, «Русский стандарт», «Зенит», со ссылкой на их представителей сообщал Frank Media.

Число таких банков уменьшилось из-за западных санкций. Семь из них — ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ФК «Открытие», Новикомбанк, «Россия» и ВЭБ.РФ — Евросоюз официально отключил от SWIFT. Ряд других, в том числе Сбербанк, Альфа-банк, СМП Банк и РНКБ, попали в американский санкционный SDN-лист, что означает заморозку их активов и запрет на операции с этими банками для резидентов США. Четыре банка — ВТБ, «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк — находятся под блокирующими санкциями ЕС, также предполагающими заморозку активов и прекращение расчетов в евро. 30 мая ЕС также согласовал отключение от SWIFT Сбербанка в рамках шестого пакета санкций.

Читайте на РБК Pro Pro Босс-кровосос: что больше всего раздражает россиян в их руководителях Босс-кровосос: что больше всего раздражает россиян в их руководителях Статьи Pro Металлурги начали снижать производство. Почему у них стали падать доходы Металлурги начали снижать производство. Почему у них стали падать доходы Статьи Pro Медитация меняет мозг. Так ли это Медитация меняет мозг. Так ли это Исследования Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи Pro Почему ЦБ понизил ставку и что будет с курсом рубля и инфляцией Почему ЦБ понизил ставку и что будет с курсом рубля и инфляцией Статьи Pro Как российский аналог LinkedIn заменил Facebook* и что там делает бизнес Как российский аналог LinkedIn заменил Facebook* и что там делает бизнес Кейсы Pro Как компаниям сегодня растить ИТ-кадры: пять способов Как компаниям сегодня растить ИТ-кадры: пять способов Инструкции

Из-за усиления контроля со стороны принимающих иностранных банков клиенты российских банков столкнулись со сложностями при совершении международных денежных переводов через SWIFT, сообщал РБК в конце апреля. Тогда один из клиентов Тинькофф Банка рассказал РБК, что дважды через SWIFT пытался отправить деньги со своего счета на счет в одном из банков Армении, но оба раза деньги возвращались. При этом его родственники за рубежом на этот же счет перевели деньги без проблем.

Кроме SWIFT россиянам прежде были доступны трансграничные переводы через международные платежные системы Visa и Mastercard, а также через сервис Western Union, однако они приостановили свою работу в России.