Минфин разработал ограничения для льготной ипотеки

Ужесточение условий выдачи льготной ипотеки рассматривается на фоне быстрого роста кредитования и повышения цен на жилье

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Минфин России предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30% и сократить максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей c 12 млн руб. до 6 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» и «Известия» со ссылкой на источники.

Среди других предложений:

снижение на 0,5 п.п. предельной величины субсидий, получаемых банками;

ограничение возможности получения заемщиками сразу нескольких льготных кредитов;

введение ограничения по размеру предельной долговой нагрузки заемщика, которая с учетом выдачи ему льготного кредита не должна превышать 50%;

введение требования к уровню дохода граждан, которым доступны льготные кредиты.

В сентябре правительство России уже повышало первоначальный взнос для льготных кредитов с 15% до 20% от цены договора, но это не привело к существенному замедлению выдач ипотеки.

Программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года на покупку нового жилья у застройщиков. Ставка не превышает 8%. Сейчас лимит по льготной ипотеке для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти составляет 12 млн руб., а для всех остальных регионов — 6 млн руб.

В рамках программы семейной ипотеки клиенты с двумя несовершеннолетними детьми могут оформить ипотеку на покупку первичного жилья под 6%. Лимиты по ней такие же, как и по льготной ипотеке.

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