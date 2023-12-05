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Финансы ,  
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Минфин разработал ограничения для льготной ипотеки

Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%
Ужесточение условий выдачи льготной ипотеки рассматривается на фоне быстрого роста кредитования и повышения цен на жилье
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Минфин России предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30% и сократить максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей c 12 млн руб. до 6 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» и «Известия» со ссылкой на источники.

Среди других предложений:

  • снижение на 0,5 п.п. предельной величины субсидий, получаемых банками;
  • ограничение возможности получения заемщиками сразу нескольких льготных кредитов;
  • введение ограничения по размеру предельной долговой нагрузки заемщика, которая с учетом выдачи ему льготного кредита не должна превышать 50%;
  • введение требования к уровню дохода граждан, которым доступны льготные кредиты.

В сентябре правительство России уже повышало первоначальный взнос для льготных кредитов с 15% до 20% от цены договора, но это не привело к существенному замедлению выдач ипотеки.

Правительство решило изменить условия льготной ипотеки
Финансы
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года на покупку нового жилья у застройщиков. Ставка не превышает 8%. Сейчас лимит по льготной ипотеке для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти составляет 12 млн руб., а для всех остальных регионов — 6 млн руб.

В рамках программы семейной ипотеки клиенты с двумя несовершеннолетними детьми могут оформить ипотеку на покупку первичного жилья под 6%. Лимиты по ней такие же, как и по льготной ипотеке.

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Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Минфин льготная ипотека первоначальный взнос

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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