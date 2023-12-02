Правительство решило изменить условия льготной ипотеки

В России дорожают квартиры, эксперты указывают на перегрев рынка программами льготной ипотеки. В сентябре минимальный первый взнос по льготной ипотеке уже повысили, правительство изучает возможность новых мер

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Правительство принимает «некоторые меры» для повышения первоначального взноса по льготной ипотеки с государственной поддержкой, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

«У нас очень большой идет объем выдачи ипотеки, и мы смотрим, как нам до 1 июня регулировать объем выдачи ипотеки», — объяснил Хуснуллин (цитата по «Интерфаксу»).

Он напомнил, что по результатам 2023 года объем выдачи ипотеки достигнет в целом 3,5 трлн руб., а ввод жилья в стране превысит 104 млн кв. м.

В середине сентября первоначальный взнос по льготной ипотеке повысили с 15% до 20%. Такое решение снизит спрос на новостройки на 20%, прогнозировал Минстрой. О том, что льготная ипотека «разогналась до такой степени, что ее пора прижимать», стало понятно еще несколько месяцев назад, рассказывали тогда источники «Ведомостей». По словам одного из них, с ростом ипотечного кредитования власти столкнулись с риском разбалансировки рынка недвижимости и продолжения роста цен.

К началу ноября ставки по обычной ипотеке у крупных банков превысили 16%. Крупные российские банки сразу после повышения ключевой ставки 27 октября не исключали , что условия по розничным кредитам, и в частности по ипотеке, будут ухудшены. ЦБ поднял показатель на 2 п.п., до 15%, что превысило ожидания рынка.

Стоимость однокомнатной квартиры с 2020-го по ноябрь 2023 года в среднем выросла на 64% и достигла 4,6 млн руб., выяснили аналитики Frank RG. Как пояснила РБК руководитель группы ипотеки Frank RG Ольга Филиппова, цены на недвижимость начали расти более быстрыми темпами с 2020 года, после запуска программ льготной ипотеки и в последующем семейной ипотеки. «Цены беспрерывно растут, потому что их постоянно подогревают программами ипотечного кредитования по льготным условиям», — добавила она.

