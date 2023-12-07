Аксаков допустил повышение первого взноса по льготной ипотеке до 30%

Аксаков: первый взнос по льготной ипотеке на новостройки могут увеличить до 30%

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Российские власти обсуждают вопрос об увеличении первоначального взноса по льготной ипотеке на новостройки с 20 до 30%. Об этом в кулуарах форума «Россия зовет!» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Обсуждается вопрос до 30% увеличения первоначального взноса, и уменьшается, так скажем, поддержка для дорогих ипотечных кредитов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Аксаков уточнил, что речь идет об ипотеке на жилье в новостройках, которая доступна широкому кругу заемщиков, а по остальным, к примеру, семейной и дальневосточной, не обсуждается.

Ранее, 5 декабря, источники «Известий» и «Интерфакса» сообщили, что Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 30%, сократить максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей c 12 млн до 6 млн руб, а также ввести требования к уровню дохода граждан, которым доступны льготные кредиты.

Центробанк поддержал предложение Минфина по повышению первоначального взноса по льготной ипотеке, сообщили РБК в Банке России. Господдержка, по мнению ЦБ, должна стать более адресной, чтобы предотвратить попадание заемщиков в долговую яму.

ЦБ уже не раз ужесточал для банков требования по таким выдачам, а в сентябре правительство повысило первоначальный взнос для льготных кредитов с 15 до 20% от цены договора.