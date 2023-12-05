ЦБ поддержал повышение первоначального взноса по льготной ипотеке
Центробанк поддерживает предложение Минфина по повышению первоначального взноса по льготной ипотеке. Об этом РБК сообщили в Банке России.
Господдержка, по мнению ЦБ, должна стать более адресной, чтобы предотвратить попадание заемщиков в долговую яму.
«Первоначальный взнос — это важный показатель способности заемщика накапливать средства и в будущем выплачивать кредит. Чем больше взнос, тем меньше требуется кредит и тем легче человеку справиться с погашением долга», — объяснил регулятор.
Ранее Минфин России предложил изменить условия льготной ипотеки:
- поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 30%;
- сократить максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей c 12 млн руб. до 6 млн руб.;
- снизить на 0,5 п.п. предельной величины субсидий, получаемых банками;
- ограничить возможности получения заемщиками сразу нескольких льготных кредитов;
- ввести ограничения по размеру предельной долговой нагрузки заемщика, которая с учетом выдачи ему льготного кредита не должна превышать 50%;
- ввести требования к уровню дохода граждан, которым доступны льготные кредиты.
Вице-премьер Марат Хуснуллин 2 декабря сообщил, что российское правительство принимает «некоторые меры» для повышения первоначального взноса по льготной ипотеке с господдержкой, так как наблюдается «очень большой объем» выдачи ипотеки.
Программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года на покупку нового жилья у застройщиков. Ставка не превышает 8%. Лимит по льготной ипотеке для Москвы, Санкт-Петербурга и областей составляет 12 млн руб., а для всех остальных регионов — 6 млн руб.
Программа семейной ипотеки предусматривает, что клиенты с двумя несовершеннолетними детьми могут оформить ипотеку на покупку первичного жилья под 6%. Лимиты по ней такие же, как и по льготной ипотеке.