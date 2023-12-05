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Финансы ,  
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ЦБ поддержал повышение первоначального взноса по льготной ипотеке

ЦБ поддержал предложение по повышению первоначального взноса по льготной ипотеке
Первоначальный взнос — важный показатель способности заемщика накапливать средства и выплачивать кредит, поэтому его повышение позволит предотвратить попадание в долговую яму, объяснили в ЦБ
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Центробанк поддерживает предложение Минфина по повышению первоначального взноса по льготной ипотеке. Об этом РБК сообщили в Банке России.

Господдержка, по мнению ЦБ, должна стать более адресной, чтобы предотвратить попадание заемщиков в долговую яму.

«Первоначальный взнос — это важный показатель способности заемщика накапливать средства и в будущем выплачивать кредит. Чем больше взнос, тем меньше требуется кредит и тем легче человеку справиться с погашением долга», — объяснил регулятор.

Минфин разработал ограничения для льготной ипотеки
Финансы
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Ранее Минфин России предложил изменить условия льготной ипотеки:

  • поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 30%;
  • сократить максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей c 12 млн руб. до 6 млн руб.;
  • снизить на 0,5 п.п. предельной величины субсидий, получаемых банками;
  • ограничить возможности получения заемщиками сразу нескольких льготных кредитов;
  • ввести ограничения по размеру предельной долговой нагрузки заемщика, которая с учетом выдачи ему льготного кредита не должна превышать 50%;
  • ввести требования к уровню дохода граждан, которым доступны льготные кредиты.

Вице-премьер Марат Хуснуллин 2 декабря сообщил, что российское правительство принимает «некоторые меры» для повышения первоначального взноса по льготной ипотеке с господдержкой, так как наблюдается «очень большой объем» выдачи ипотеки.

Программа развития РБК Pro Лидерство: как управлять командой и расти вместе с ней

Программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года на покупку нового жилья у застройщиков. Ставка не превышает 8%. Лимит по льготной ипотеке для Москвы, Санкт-Петербурга и областей составляет 12 млн руб., а для всех остальных регионов — 6 млн руб.

Программа семейной ипотеки предусматривает, что клиенты с двумя несовершеннолетними детьми могут оформить ипотеку на покупку первичного жилья под 6%. Лимиты по ней такие же, как и по льготной ипотеке.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова, Татьяна Морозова
льготная ипотека ЦБ изменения

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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