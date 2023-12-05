ЦБ поддержал повышение первоначального взноса по льготной ипотеке

Первоначальный взнос — важный показатель способности заемщика накапливать средства и выплачивать кредит, поэтому его повышение позволит предотвратить попадание в долговую яму, объяснили в ЦБ

Центробанк поддерживает предложение Минфина по повышению первоначального взноса по льготной ипотеке. Об этом РБК сообщили в Банке России.

Господдержка, по мнению ЦБ, должна стать более адресной, чтобы предотвратить попадание заемщиков в долговую яму.

«Первоначальный взнос — это важный показатель способности заемщика накапливать средства и в будущем выплачивать кредит. Чем больше взнос, тем меньше требуется кредит и тем легче человеку справиться с погашением долга», — объяснил регулятор.

Ранее Минфин России предложил изменить условия льготной ипотеки:

Вице-премьер Марат Хуснуллин 2 декабря сообщил, что российское правительство принимает «некоторые меры» для повышения первоначального взноса по льготной ипотеке с господдержкой, так как наблюдается «очень большой объем» выдачи ипотеки.

Программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года на покупку нового жилья у застройщиков. Ставка не превышает 8%. Лимит по льготной ипотеке для Москвы, Санкт-Петербурга и областей составляет 12 млн руб., а для всех остальных регионов — 6 млн руб.

Программа семейной ипотеки предусматривает, что клиенты с двумя несовершеннолетними детьми могут оформить ипотеку на покупку первичного жилья под 6%. Лимиты по ней такие же, как и по льготной ипотеке.