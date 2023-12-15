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Реальные ставки по потребкредитам вернулись к пику весны 2022 года

«Скоринг Бюро»: стоимость потребкредитов для россиян приблизилась к 30% годовых
В ноябре стоимость обслуживания потребкредитов достигла почти 30% годовых, подсчитали в «Скоринг Бюро». Банки «заложили» в ставки по таким кредитам не только рост ключевой, но и более жесткое регулирование со стороны ЦБ
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В ноябре 2023 года средняя величина полной стоимости кредита (ПСК) в сегменте необеспеченного кредитования достигла 29,4%, следует из данных бюро кредитных историй «Скоринг Бюро» (есть у РБК). Это сопоставимо с рекордными уровнями на пике кризиса 2022 года: тогда в марте средняя ПСК по беззалоговым ссудам составляла 30,7%, а в апреле — 30,4%.

Но в тот период ключевая ставка Банка России, которая влияет на процентные ставки на рынке в целом, краткосрочно находилась на максимальном за всю современную историю уровне 20%. В 2023 году ЦБ тоже поднимал показатель, причем несколько раз, но в ноябре он все равно был ниже и составлял 15% годовых.

ПСК — универсальный расчетный показатель, отражающий стоимость кредита для заемщика. Эта сумма включает основной долг, проценты по ссуде и некоторые виды дополнительных расходов. В кредитных договорах ПСК прописывается в денежном выражении и в процентах. Как правило, этот показатель существенно выше рекламной ставки банка по кредиту, поскольку отражает реальную стоимость ссуды или реальную ставку.

Как следует из статистики «Скоринг Бюро», ПСК в сегменте потребкредитов начала резко расти в августе этого года, после того как ЦБ перешел к ужесточению денежно-кредитной политики. С тех пор показатель увеличился на 4,9 процентного пункта.

«Рост величины ПСК является абсолютно органическим и следует за трендом величины ключевой ставки», — объясняет директор по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг Бюро» Игорь Лисянский. Он замечает, что динамика ПСК в этом году отличается от того, что наблюдалось весной прошлого года: показатель находится примерно на таком же высоком значении, как и в 2022-м, хотя ключевая ставка сейчас ниже.

«Ожидания по дальнейшему росту ключевой банки могут закладывать в кредитные ставки уже сейчас», — говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

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Это реакция на жесткую риторику регулятора, соглашается аналитик «Банки.ру» Инна Солдатенкова: «После внепланового августовского повышения риторика Банка России стала давать рынку посыл, что в краткосрочной перспективе смягчения ДКП ожидать не стоит. Ввиду этого многие банки и повысили ПСК с учетом этого сигнала».

Она также напоминает, что с августа ЦБ разрешил банкам временно не сдерживать полную стоимость кредитов. По закону ПСК является опорным показателем для расчета предельных ставок по разным видам кредитов для клиентов-физлиц — пороговые значения для банков устанавливает ЦБ каждый квартал. Однако значения ПСК в России рассчитываются с задержкой, поэтому при резком росте ключевой ставки участники рынка не могут так же быстро поднимать ставки по кредитам, как по вкладам. Послабления по ПСК дадут банкам «большую гибкость в подстройке процентных ставок», объяснял решение регулятор. Мера действовала до конца этого года и продлена на первый квартал следующего. Аналогичные послабления по ПСК ЦБ вводил в 2022 году, но тогда они действовали чуть больше четырех месяцев.

Солдатенкова также считает, что на полной стоимости потребкредитов сейчас отражается и усиление регулирования со стороны Банка России. «Кредиторы в принципе были вынуждены ужесточить кредитные политики на фоне действующих ограничений со стороны ЦБ в виде повышенных макропруденциальных надбавок и лимитов (МПЛ), что также нашло выражение в пересмотре тарифов в сторону их увеличения. Также из-за роста инфляции не надо исключать и фактор повышения стоимости дополнительных услуг — страхования, подписок и т.д., которые банки также включают в ПСК», — заключает эксперт.

Чего ждать рынку

ЦБ, неоднократно заявлявший об обеспокоенности высокими темпами выдач кредитов, повышал требования в этом сегменте планомерно в течение всего года. С 1 сентября для участников рынка установлены новые надбавки по ссудам в зависимости от ПСК и показателя долговой нагрузки (ПДН). А с 1 июля и 1 октября вводились новые значения по МПЛ (ограничениям доли выдачи кредитов, приходящихся на определенные группы заемщиков). Причем для четвертого квартала появился дополнительный лимит для кредитов заемщикам с относительно высоким ПДН (от 50 до 80%), хотя раньше ограничения касались ПДН выше 80%. Регулятор объяснял это тем, что кредиторы, адаптируясь к новым условиям, активизировали работу с заемщиками этой группы. С 1 января 2024 года МПЛ сократятся еще раз: допустимая доля потребкредитов, которые банки смогут предоставлять клиентам с ПДН от 50 до 80% снижена до 25% от квартального объема выдач. Предельный лимит на выдачу кредитных карт той же группе заемщиков уменьшается с 20 до 10% выдач.

Рост процентных ставок на рынке и ужесточение регулирования уже несколько месяцев отражаются на выдачах кредитов. По данным Frank RG, в сентябре объем предоставленных кредитов наличными снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 20%, до 591,7 млрд руб. В октябре спад составил 9% (537,4 млрд руб.). Однако в ноябре выдачи прибавили 12% к уровню предыдущего месяца (603,1 млрд руб.). Статистика БКИ «Скоринг Бюро», наоборот, свидетельствует, что в ноябре объем одобренных россиянам потребкредитов продолжил падать — на 16% к октябрю, до 510,7 млрд руб. Признаки замедления роста необеспеченного потребительского кредитования уже есть, указывала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Скорого снижения ставок в любом случае ждать не стоит. В отличие от ситуаций 2014 и 2022 годов, когда ЦБ резко одномоментно повышал их, а затем постепенно снижал, в этот раз они будут оставаться на высоких уровнях продолжительное время, подчеркивала Набиуллина. Основная причина — высокая инфляция: при цели Центробанка в 4% по итогам ноября она составила 7,5%, а президент Владимир Путин допускал, что по итогам года рост цен может достичь 8% (верхняя граница прогноза ЦБ на конец года — 7,5%). Большинство аналитиков, опрошенных РБК, ждут, что на заседании 15 декабря ЦБ вновь повысит ставку — до 16%, а возможно, и до 17%. Вероятность повышения ставки признавала и Набиуллина — ЦБ будет готов пойти на такой шаг вновь, если не увидит «признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий».

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Банки потребкредиты ПСК ставки по кредитам

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