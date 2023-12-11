Аналитики предсказали пятое подряд повышение ключевой ставки ЦБ

Из-за ускорения инфляции и медленного снижения темпов кредитования Банк России может еще раз повысить ключевую ставку, считают эксперты. Наиболее вероятным сценарием большинство аналитиков называют рост ставки до 16%

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря снова повысит ключевую ставку, считают большинство участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний.

22 из 31 эксперта полагают, что ЦБ повысит ставку на 100 базисных пунктов, то есть с текущих 15 до 16% годовых. Еще четверо считают, что регулятор выберет шаг в 200 б.п. и увеличит ставку до 17% годовых. Двое участников опроса допускают, что ставка вырастет только на 50 б.п. — до 15,5%, еще трое считают, что ключевая ставка останется неизменной.

Если прогнозы большинства экспертов окажутся верными, декабрьское повышение станет пятым подряд в текущем цикле ужесточения политики. Банк России начал повышать ставку в июле 2023 года в ответ на ускорение инфляции. Менее чем за пять месяцев в рамках плановых и внеплановых заседаний совета директоров ЦБ ставка выросла вдвое — с 7,5 до 15%.

В каких условиях ЦБ предстоит принимать решение по ставке

«Текущие темпы роста цен перестали увеличиваться, однако значимого их снижения пока не произошло. Рост устойчивых компонентов цен товаров и услуг, составляющих потребительскую корзину, существенно превышает 4% в пересчете на год и скорее увеличивается, чем замедляется», — описал ЦБ ситуацию с инфляцией в бюллетене «О чем говорят тренды».

По итогам октября годовая инфляция ускорилась до 6,69%, а в ноябре она составила 7,5%, что совпадает с верхней границей прогноза Банка России, который ожидает, что по итогам года цены вырастут на 7–7,5%. Цели в 4% инфляции можно достичь уже в 2024 году, считает регулятор. Аналитики, которых опрашивает ЦБ, настроены более пессимистично: по их прогнозу, по итогам 2023 года инфляция составит 7,6%, в 2024-м — 5,1%, а к цели в 4% она придет только в 2025 году. В частности, по оценке аналитиков ВТБ, прогноз по инфляции в 4–4,5% на конец 2024 года математически достижим при падении инфляции во втором, третьем и четвертом кварталах следующего года до уровня 2%, писал в колонке для РБК первый зампред банка Дмитрий Пьянов, делая вывод, что прогноз с большой вероятностью будет пересмотрен.

Одновременно остаются высокими потребительские настроения, поддерживаемые повышенными инфляционными ожиданиями, отмечали в Банке России. В ноябре инфляционные ожидания повысились на 1 п.п. — до 12,2%, что является максимумом с февраля 2023 года, следует из данных опроса «инФОМ», который проводится по заказу ЦБ. Наблюдаемая населением инфляция также выросла на 1,2 п.п., до 15,1%. Повышение инфляционных ожиданий сопровождалось заметным ростом склонности населения к потреблению, следует из данных этого же опроса. Доля участников исследования, предпочитающих тратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров, а не откладывать их, выросла на 5,2 п.п., до 30,6%, а доля предпочитающих сберегать снизилась на 4 п.п., до 51%.

Ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед, наоборот, снизились впервые за пять месяцев, но остались вблизи максимальных значений с апреля 2022 года, указывал ЦБ в мониторинге. Ожидаемый бизнесом темп прироста цен в ближайшие три месяца в ноябре составил 6,1 против 5,9% в октябре, «что заметно выше, чем цель по инфляции», констатировал регулятор.

Какие сценарии может рассмотреть Банк России

Сигнал регулятора по итогам прошлого заседания совета директоров зампред ЦБ Алексей Заботкин оценил как нейтральный. Он отмечал, что, исходя из имеющейся у ЦБ на тот момент информации, «меньше оснований полагать, что на следующем заседании произойдет очередное повышение, по сравнению с тем, как мы думали в сентябре про октябрь». В сообщении ЦБ при этом было указано, что предполагается более «продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике» для возвращения инфляции к 4% в 2024 году.

Сценарий 1. Повышение ставки до 16%

Опубликованные данные по инфляции, скорее всего, убедят Банк России в том, что жесткости денежно-кредитной политики недостаточно, полагает старший стратег по долговому рынку SberCIB Игорь Рапохин. Кроме того, кредитование хоть и замедлилось, но не достигло темпов, которых хочет добиться ЦБ, — прироста на 5–10% в год, добавляет эксперт. Из-за этого усиливаются риски, что по итогам года инфляция выйдет за верхнюю границу прогноза ЦБ в 7,5%, говорит он. «Большее беспокойство регулятора могут вызвать внешние условия, поскольку мировые цены на нефть опустились до пятимесячных минимумов», — отмечает Рапохин. Он ждет повышения ставки до 16% — оно «не станет неожиданностью для рынка, но окажет поддержку рублю».

В пересчете на год сезонно скорректированный темп роста цен в последние три месяца превышает 11%, что почти втрое больше целевых ориентиров Банка России, добавляет главный экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. Экономическая активность и спрос, очевидно, перегреты ростом кредита, продолжает эксперт. Одновременно с повышением ставки до 16% ЦБ даст жесткий сигнал рынку о том, что не планирует снижать ключевую ставку в следующие три—пять месяцев, полагает Исаков.

Существенного замедления текущих темпов инфляции не произошло, инфляционные ожидания населения в ноябре заметно повысились, напряженность на рынке труда не ослабевает, динамика кредитования и внутреннего спроса остается слишком высокой, хотя рост ипотеки и потребкредитования замедлился, также обращает внимание руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, которая ждет повышения ставки до 16%. «Одним из дезинфляционных факторов могло бы стать укрепление курса рубля с середины октября, однако сейчас рубль снова перешел к ослаблению на фоне дешевеющей нефти», — отмечает она.

В пользу повышения ставки выступает и сезонный фактор, добавляет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. В конце года традиционно растут госрасходы, увеличивается приток валюты, заканчивается налоговый период, перечисляет эксперт: «Все эти три фактора будут увеличивать рост инфляции и инфляционных ожиданий». Абелев полагает, что ЦБ может повысить ставку на 100 или 150 б.п.

Сценарий 2. Повышение ставки до 17%

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что ЦБ может повысить ставку до 16–17%, ужесточения до 17% ожидают финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Судя по данным Росстата, предыдущие повышения ставок не смогли в достаточной степени затормозить рост внутреннего спроса и имели ограниченный по времени эффект на состояние экономики», — объясняет Беккер. Если на декабрьском заседании ЦБ повысит ставку меньше чем на 100 б.п., то в феврале 2024 года регулятор проведет еще один раунд ужесточения, считает эксперт. Повышение же ставки сразу на 200 б.п. будет означать паузу в ужесточении, полагает Беккер.

«Рост цен в рознице по-прежнему продолжается, несмотря на то что процентная ставка уже сегодня находится на достаточно высоком уровне 15% годовых. Цены на нефть падают уже седьмую неделю, и если падение затянется, оно может начать оказывать негативное воздействие на курс рубля, а резкое ослабление рубля может стать также одним из проинфляционных факторов», — добавляет Мильчакова.

Повышения до 17% не исключает и старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов. Но этот вариант менее вероятен, чем рост ставки до 16%, оговаривается он: «В недавнем времени были приняты меры, которые при прочих равных будут способствовать более низкой инфляции в следующем году. Так, ЦБ дополнительно ужесточил требования для банков по выдаче потребительских кредитов с начала 2024 года, а также объявил о зеркалировании на валютном рынке использования средств ФНБ для финансирования дефицита федерального бюджета».

Сценарий 3. Повышение ставки до 15,5% или ее сохранение

Сохранение ставки на уровне 15% прогнозирует кредитный аналитик «Тинькофф Инвестиции» Михаил Иванов: «Регулятору нет необходимости больше повышать ключевую ставку, поскольку она влияет на экономику с лагом. А текущие темпы инфляции уже показывают признаки замедления. Сезонно сглаженная динамика инфляции в пересчете на год в октябре замедлилась до 9,5 с 14,5% в сентябре». Кредитование уже показывает признаки замедления, а по итогам октября—декабря может показать существенный спад за счет повышения первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20%, ужесточения макропруденциального регулирования и существенного роста ставок.

Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов считает, что вероятность сохранения ставки в 15% выше ее повышения: «С одной стороны, тревожно, что инфляционные ожидания на следующий год в целом выше прогноза Банка России и в последнее время скорее росли как у аналитиков, так и у населения и предприятий. С другой стороны, надо понимать, что в ожиданиях есть заметная назад смотрящая компонента — они могут запаздывать в учете уже принятых мер и оперативной статистики».

Возможен и промежуточный вариант — повышение ключевой ставки на меньший шаг — например, 50 б.п., допускает Беленькая. «При приближении ставки к вероятному пику центробанки стараются сокращать шаг изменения, чтобы более аккуратно оценить последствия предыдущих повышений», — объясняет она. О повышении ставки на 50 б.п. говорит и директор департамента корпоративных финансов инвестиционной компании «ИВА Партнерс» Артем Тузов. С помощью такого шага ЦБ зафиксирует результат, достигнутый предыдущими раундами ужесточения, заключает он.