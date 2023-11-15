Россияне набрали микрокредитов на ₽350 млрд

Число клиентов организаций микрозайма выросло до 19,9 млн, объем выданных микрокредитов в третьем квартале увеличился почти на 20% год к году. Эксперты объясняют тенденцию инфляцией, высокими ставками и строгим отбором в банках

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Общий объем микрозаймов в России по итогам третьего квартала 2023-го достиг 348,1 млрд руб. — на 18,2% больше аналогичного периода в прошлом году, пишут «Известия» со ссылкой на крупнейшее объединение участников микрофинансового рынка СРО «МиР».

Кроме того, общее число клиентов микрофинансовых организаций достигло 19,9 млн человек — на 2,7 млн больше результатов аналогичного периода в 2022-м. Ассоциация объясняет такую динамику переходом банковских клиентов в сегмент микрофинансов.

При этом темпы роста портфеля замедлились (совокупный портфель микрозаймов компаний, входящих в ассоциацию, превышает 85% от всего рынка). К примеру, во втором квартале рост составил 6,4%, тогда как в третьем — 5,5%. СРО «МиР» связывают такую тенденцию с ограничениями Центробанка — в этом году регулятор ввел лимиты на долю выдачи рискованных ссуд, а с июля действует ограничение максимальной ставки по микрокредитам с 1 до 0,8% в сутки. Кроме того, максимальное значение полной стоимости займа уменьшили с 365 до 292% годовых, предельный размер суммы всех выплат — до 130%.

Объем портфеля кредитов год к году увеличился на 42%, спрос на ссуды остается высоким, отметил гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Он пояснил изданию, что это связано с привычкой людей к определенной модели поведения, однако рост реальных доходов не успевает за инфляцией. По его данным, доля займов на текущие потребности увеличивается, тогда как на крупные покупки, наоборот, уменьшается.

Другой причиной заинтересованности россиян в микрокредитах — рост ставок у банков (вслед за увеличением ключевой ставки до 15% в конце октября), считает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Но на ставки микрозаймов увеличение ключевой ставки влияет косвенно, поскольку ценообразование там выстраивается по другому принципу.

Кроме того, банки стали строже отбирать заявки на кредиты от заемщиков с высокой долговой нагрузкой, что вынудило россиян искать иные источники финансирования.

Инфляция в России, согласно прогнозу Центробанка, в 2023 году составит 6–7%, а в 2024 году вернется к цели в 4%. Пик инфляции будет достигнут весной-летом 2024 года, считают в регуляторе. «По нашим прогнозам, пик инфляционного давления уже пройден в третьем квартале, в годовом измерении инфляция перейдет к снижению только весной, но это просто эффект базы первой половины прошлого года, когда инфляция была низкой», — рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В этом году рост выдачи кредитов фиксировали и банк, рекорд обновлялся несколько раз. В частности, в июне российские банки предоставили клиентам-физлицам свыше 4,5 млн кредитов на 1,47 трлн руб., второй месяц подряд это был абсолютный рекорд для национального рынка. В июле этот показатель вырос до 1,53 трлн руб., что стало месячным рекордом за все время ведения соответствующей статистики. За девять месяцев этого года бизнесу и населению выдали рекордные 102,4 трлн руб. кредитов.

По расчетам Банка России, в следующем году темпы кредитования замедлятся, в том числе за счет отмены льготной ипотечной программы, запланированной на середину 2024-го. ЦБ прогнозирует рост кредита экономике в 2024 году на уровне 5–10%.