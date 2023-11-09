Набиуллина назвала сроки снижения инфляции в России

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Весной 2024 года инфляция в России начнет снижаться, поскольку пик инфляционного давления уже пройден в третьем квартале 2023 года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании нескольких комитетов Госдумы, посвященном основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики.

«По нашим прогнозам, пик инфляционного давления уже пройден в третьем квартале, в годовом измерении инфляция перейдет к снижению только весной, но это просто эффект базы первой половины прошлого года, когда инфляция была низкой», — сказала глава Банка России.

Она отметила, что по прогнозам ЦБ к концу следующего года значение инфляции приблизится к целевому показателю — 4%.

Ранее в октябре зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что в России годовая инфляция достигнет пика весной-летом 2024 года.



«Показатель годовой инфляции, наверное, максимальная точка будет пройдена где-то там весной-летом», — сказал он тогда.



Заботкин отметил, что по состоянию на октябрь 2023 года темпы роста цен проходили «максимальную точку» и в последующие месяцы они будут замедляться вместе с темпами роста внутреннего спроса с учетом проводимой денежно-кредитной политики.



Инфляция в России, согласно прогнозу ЦБ, в 2023 году составит 6–7%, а в 2024 году вернется к цели в 4%.



Заботкин добавил, что Банк России оценит целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки, «исходя из обновления прогноза».

В начале октября Минэкономразвития сообщило, что в годовом выражении инфляция в 2023 году достигла 5,94%.