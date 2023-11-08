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Объем выданных кредитов в России впервые превысил ₽100 трлн

ЦБ: объем выданных кредитов впервые превысил ₽100 трлн
По итогам девяти месяцев 2023 года общий объем выданных населению и бизнесу ссуд превысил 100 трлн руб. Наибольший вклад в кредитование населения вносит ипотека. По прогнозу ЦБ, рост кредитования в 2023-м составит 17–20%

Общий объем выданных населению и бизнесу кредитов по итогам первых девяти месяцев текущего года составил рекордные 102,4 трлн руб. (рост с 86,1 трлн в начале января), следует из статистики Центробанка. На эти данные обратили внимание «Известия».

Основная составляющая — ссуды корпорациям, они составили 72,5 трлн руб. (суммарно в отечественной и иностранной валюте). Кредиты населению достигли 32,4 трлн руб.

«Наибольший вклад в динамику кредитования населения вносят ипотечные кредиты, объем выдач которых в 2023 году может обновить исторический максимум», — говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

Центробанк связывает рост ипотеки и кредитования компаний с ипотечными льготными программами и высокими ценовыми ожиданиями компаний, из-за которых «условия кредитования не ощущаются заемщиками как жесткие». С учетом этих тенденций в обновленном прогнозе Банк России повысил оценку роста кредита экономике на 2023 год до 17–20%.

Однако в следующем году, по прогнозу регулятора, темпы кредитования замедлятся, в том числе за счет отмены льготной ипотечной программы, запланированной на середину 2024-го. ЦБ прогнозирует рост кредита экономике в 2024 году на уровне 5–10%.

27 октября совет директоров Банка России поднял ключевую ставку сразу на 200 б.п. — до 15% годовых. Это повышение стало четвертым подряд за полгода: до этого регулятор повышал ставку в июле, августе и сентябре.

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Рекорды в кредитовании обновляются, несмотря на меры Центробанка по сдерживанию процесса. Так, с 1 января для банков начали действовать прямые количественные ограничения для потребкредитов без залога слишком закредитованным заемщикам, а также для кредитов на сроки свыше пяти лет, с 1 июля эти ограничения ужесточились.

С 1 сентября Банк России поднял для банков макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам. С 1 октября ЦБ установил «заградительные» надбавки для ипотеки с первоначальным взносом до 10%. Кроме того, правительство скорректировало требования по льготным программам ипотеки: с 20 сентября минимальный первоначальный взнос по ним повышен с 15 до 20%.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркивала, что ЦБ может продолжить ужесточение сдерживающих мер.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
кредиты Ипотека Центробанк
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