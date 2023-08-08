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Россияне взяли рекордный объем кредитов второй месяц подряд

Frank RG: выдачи кредитов в июле достигли 1,53 трлн руб., это рекорд второй месяц подряд
За июль россияне взяли кредитов на 1,53 трлн руб., поставив рекорд второй месяц подряд. Исторические максимумы обновляются, несмотря на более жесткую политику ЦБ
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Объем выдач кредитов в июле 2023 года составил 1,53 трлн руб., что стало месячным рекордом за все время ведения соответствующей статистики, показывают данные аналитической компании Frank RG, поступившие в РБК.

За месяц выдачи выросли лишь на 4%, но это помогло им преодолеть отметку 1,5 трлн руб. (в июне они составляли 1,47 трлн руб.). Сумма полученных россиянами потребительских кредитов почти не изменилась (665,4 трлн против 663,9 трлн руб. в июне), но в годовом выражении рост составил 54%.

В ипотеке рост за месяц составил 4% (657,3 млрд против 633,2 млрд руб. в июне), за год — 91%. Самый существенный рост наблюдается в автокредитовании — плюс 30% за месяц и 186% за год, до 165 млрд руб. Выдачи POS-кредитов достигли 41,5 млрд руб., за месяц увеличившись на 10%, показывает статистика Frank RG.

Центробанк сдерживает бум кредитования в России, хотя пока это не мешает новым рекордам в выдачах. С 1 января для банков начали действовать прямые количественные ограничения для потребкредитов без залога слишком закредитованным заемщикам, а также для кредитов на сроки свыше пяти лет, с 1 июля эти ограничения ужесточились.

Кроме того, 1 сентября Банк России поднимет для банков макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам. Он также ужесточает требования к выдаче ипотеки, в частности вводит высокие надбавки при выдаче кредитов с низким первоначальным взносом или слишком закредитованным заемщикам. Фактически речь идет о «запретительных» мерах для некоторых групп клиентов, признавал сам ЦБ.

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«Количественные лимиты [на кредиты] мы ужесточали, ужесточаем и, может быть, будем ужесточать. Мы ужесточали лимиты по кредитам заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки высокий, в зоне 80+. То есть 80% дохода они уже направляют на погашение кредита. Может быть, чуть менее рискованными, но тем не менее рискованными остаются кредиты с ПДН 70+ и так далее. Мы видим, что по необеспеченным кредитам сейчас 60–61% выдается людям с ПДН 50+. То есть уже более половины дохода они тратят на погашение кредитов», — говорила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркивала, что ЦБ может продолжить ужесточение.

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Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Банки кредиты россияне ЦБ
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