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«Сбер» предсказал падение кредитования бизнеса на 20% из-за ставок

Зампред «Сбера»: выдачи кредитов бизнесу могут упасть на 15-20% в конце года
После подъема ставки ЦБ до 15% «Сбер» фиксирует резкое сокращение заявок от компаний на новые кредиты, сообщил первый зампред банка Александр Ведяхин. По его словам, к концу года это конвертируется в падение реальных выдач
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбербанк наблюдает существенное уменьшение потока заявок на кредиты от бизнеса после подъема ставки ЦБ до 15% в конце октября, сообщил журналистам первый зампред кредитной организации Александр Ведяхин. Он допустил, что к концу 2023 года это приведет к сокращению выдач корпоративных ссуд.

«На ключевой ставке 15% — а мы выдаем «ключевая ставка плюс» — мы понимаем, что резко падают заявки на инвестиционное кредитование, на долгосрочное финансирование и так далее. Поэтому мы ожидаем, что мы увидим уже в ноябре и декабре резкое снижение темпов по кредитованию юридических лиц», — сказал он в кулуарах форума «Финополис». Ведяхин ожидает, что выдачи упадут на 15-20% в ближайшие месяцы.

Банк России 27 октября поднял ключевую ставку в четвертый раз за год (ужесточение денежно-кредитной политики началось в июле). В среднесрочном прогнозе ЦБ допускает еще одно повышение ставки до конца года.

На 30 сентября 2023 года в Сбербанке обслуживалось 3,1 млн корпоративных клиентов, следует из его сокращенной отчетности по МСФО за третий квартал (.pdf). На ту же дату портфель кредитов юридическим лицам составлял 22,68 трлн руб. С начала года он вырос на 21,9%, а за третий квартал — на 9,2%. При этом почти половина таких ссуд в «Сбере» выданы по плавающим ставкам, то есть зависят от динамики ключевой, говорил ранее Ведяхин в интервью телеканалу РБК. Весной 2022 года Минэкономразвития оценивало долю кредитов бизнесу по плавающим ставкам в 40% от совокупного корпоративного портфеля банков.

Ранее Банк России сообщил о всплеске реструктуризаций корпоративных кредитов в августе, когда произошел внеплановый подъем ставки на 3,5 п.п. Банки изменили условия по кредитам на 764 млрд руб., при этом около половины реструктуризаций были связаны с «изменением графика уплаты процентов».

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Сбербанк кредитование кредиты бизнесу ключевая ставка ЦБ
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