Годовая инфляция в октябре выросла до 6,69%

Фото: Андрей Любимов / РБК

В октябре потребительская инфляция в России ускорилась до 6,69% месяц к месяцу, говорится в докладе Росстата (есть у РБК).

По данным Росстата, за месяц цены выросли на 0,9% и более в 45 субъектах России. Наибольший рост зафиксировали в Хакасии (на 1,7%), это связано с удорожанием продовольственных товаров (на 2,2%) и услуг (на 2%). В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 0,8%. С начала года в этих городах прирост цен составил 5,5% и 4,9% соответственно.

В большинстве российских регионов выросли цены на мясо кур и куриные яйца (в 52 субъектах на 0,2-5,0% и 10,1-20,0% соответственно). Помидоры в 42 регионах подорожали на 20,1-40,0%.

В то же время снизились цены на картофель (на 10,1-21,8% в 42 субъектах), морковь (на 0,1-10,0% в 65 регионах) и капусту белокочанную (на 10,1-30,6% в 25 субъектах). Кроме того, в среднем подешевели икра лососевых рыб — на 2,5%, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, вермишель и какао — на 0,2-0,7%.

Также в октябре в среднем выросли цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП). В частности, активированный уголь, корвалол и цитрамон подорожали на 1,3-1,9%. Лекарства, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 1,0%. Среди них — аспирин (на 4,7%) и арбидол (на 1,1%).

Из непродовольственных товаров первой необходимости подорожали в том числе детские бумажные подгузники (на 1,3%), гигиенические прокладки (на 1,2%), мыло туалетное (на 0,8%), порошки стиральные и пасты зубные (на 0,7%), сухие корма для домашних животных (на 0,4%).

В начале октября Минэкономразвития сообщило, что годовая инфляция в России достигла уровня 5,94% (на основе недельных данных по инфляции). В сентябре потребительская инфляция в России составила 6% в годовом выражении, сообщил Росстат. Это максимальное значение темпов роста цен с февраля 2023 года, когда он составил 11%.

В августе инфляция, по данным Росстата, составила 5,15% год к году. Целевой показатель Центробанка, который таргетирует инфляцию на уровне 4%, был превышен еще в июле, достигнув 4,3%.