Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета

Действующие брокерские счета обслуживаются как обычно, подчеркнули в Райффайзенбанке. Ранее ЕЦБ усилил давление на европейские банки, «дочки» которых продолжают работу в России, в том числе и на RBI

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Райффайзенбанк приостановил с 26 июля возможность открывать новые брокерские счета для розничных инвесторов, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

«В связи с предписанием ЕЦБ в адрес группы RBI Райффайзенбанк вынужден постепенно снизить объем операций на российском рынке. На данном этапе мы приняли решение с 26 июля 2024 года временно приостановить открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов», — рассказали там.

В кредитной организации подчеркнули, что действующие брокерские счета обслуживаются как обычно, а Райффайзенбанк продолжает работать со всеми категориями клиентов.

В апреле ЕЦБ усилил давление на европейские банки, «дочки» которых продолжают работу в России. Тогда европейский регулятор обозначил параметры для сокращения бизнеса RBI: кредитный портфель организации в России к 2026 году должен сократиться на 65% по сравнению с показателем на конец третьего квартала 2023-го (€6,3 млрд).

Bloomberg подсчитывал, что на конец второго квартала 2022 года кредитный портфель RBI в России составлял €13,7 млрд, он сократился более чем в два раза, до €5,8 млрд по итогам первого квартала 2024-го. В конце июля в группе заявили, что ей сложно сделать реалистичный прогноз относительно того, когда она завершит деконсолидацию своего российского банка. При этом глава организации Йоханн Штробль допустил, что RBI сможет продать около 60% Райффайзенбанка и сохранить остальную долю.

Американские и европейские регуляторы с февраля 2022 года оказывают давление на иностранные банки, которые работают в России. В марте 2023 года ЕЦБ потребовал от RBI предоставить план действий по выходу бизнеса из страны. Организация назвала два варианта ухода — продажа бизнеса или вывод российских активов с общего баланса. В сентябре 2023 года глава МИД Австрии Александр Шалленберг признал, что уход банка с российского рынка оказался труднее, чем это выглядело изначально.