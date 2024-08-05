 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета

Сюжет
Война санкций
Действующие брокерские счета обслуживаются как обычно, подчеркнули в Райффайзенбанке. Ранее ЕЦБ усилил давление на европейские банки, «дочки» которых продолжают работу в России, в том числе и на RBI
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Райффайзенбанк приостановил с 26 июля возможность открывать новые брокерские счета для розничных инвесторов, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

«В связи с предписанием ЕЦБ в адрес группы RBI Райффайзенбанк вынужден постепенно снизить объем операций на российском рынке. На данном этапе мы приняли решение с 26 июля 2024 года временно приостановить открытие новых брокерских счетов для розничных инвесторов», — рассказали там.

В кредитной организации подчеркнули, что действующие брокерские счета обслуживаются как обычно, а Райффайзенбанк продолжает работать со всеми категориями клиентов.

Райффайзенбанк сократит выдачи кредитов из-за требований ЕЦБ
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

В апреле ЕЦБ усилил давление на европейские банки, «дочки» которых продолжают работу в России. Тогда европейский регулятор обозначил параметры для сокращения бизнеса RBI: кредитный портфель организации в России к 2026 году должен сократиться на 65% по сравнению с показателем на конец третьего квартала 2023-го (€6,3 млрд).

Bloomberg подсчитывал, что на конец второго квартала 2022 года кредитный портфель RBI в России составлял €13,7 млрд, он сократился более чем в два раза, до €5,8 млрд по итогам первого квартала 2024-го. В конце июля в группе заявили, что ей сложно сделать реалистичный прогноз относительно того, когда она завершит деконсолидацию своего российского банка. При этом глава организации Йоханн Штробль допустил, что RBI сможет продать около 60% Райффайзенбанка и сохранить остальную долю.

Американские и европейские регуляторы с февраля 2022 года оказывают давление на иностранные банки, которые работают в России. В марте 2023 года ЕЦБ потребовал от RBI предоставить план действий по выходу бизнеса из страны. Организация назвала два варианта ухода — продажа бизнеса или вывод российских активов с общего баланса. В сентябре 2023 года глава МИД Австрии Александр Шалленберг признал, что уход банка с российского рынка оказался труднее, чем это выглядело изначально.

Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной

Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы

Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану

Фондовый рынок Японии рекордно рухнул более чем на 10%

Цена нефти Brent упала ниже $76 за баррель впервые почти за семь месяцев

Курс биткоина упал ниже $50 тыс

Названы топ-10 стран, популярных у россиян для покупки жилья

Правительство приостановило работу над аукционами «красивых» госномеров

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Георгий Смирнов, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Раффайзенбанк ЕЦБ Инвестиции
Материалы по теме
Райффайзенбанк остановит отправку переводов в долларах
Финансы
Райффайзенбанк прекратит открывать накопительные счета и вклады
Финансы
Raiffeisen летом начнет сокращать бизнес в России по требованию ЕЦБ
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
Взяли стул и рыбу: протестующе ворвались в резиденцию премьера БангладешПолитика, 14:09
Олимпийского чемпиона из Италии застали спящим на улице в паркеСпорт, 13:57
Индия объявила о повышении уровня тревоги на границе с БангладешПолитика, 13:56
Украинский гимнаст выиграл серебро Олимпиады на параллельных брусьяхСпорт, 13:55
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климатеРБК и УК «Эльга», 13:55
Украина выиграла седьмую медаль. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 13:51
Фрегат «Штандарт» не пропустят в французский порт из-за санкций ЕСПолитика, 13:49
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:46
Экс-главу Московской антидопинговой лаборатории вновь объявили в розыскОбщество, 13:45
Программу строительства арендного жилья на селе расширили на 18 регионовНедвижимость, 13:42
ЦАХАЛ подтвердила убийство замминистра экономики ХАМАСПолитика, 13:38
В Европарламенте предложили исключить Венгрию из Шенгенской зоныПолитика, 13:38
Несколько бригадных подразделений ВСУ попали в окружение в ДНРПолитика, 13:32
Генконсульство смогло снять часть обвинений с россиянок за драку в ТурцииОбщество, 13:31