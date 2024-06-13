Райффайзен Банк прекратит начислять проценты по накопительным счетам

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Райффайзен Банк со следующего месяца прекратит начисление процентов по накопительным счетам, сказано в сообщении на сайте банка.

«Проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам. Денежными средствами на накопительных счетах можно будет распоряжаться как обычно», — говорится в сообщении.

С 1 июня банк перестал открывать новые накопительные счета по трем тарифам из-за снижения спроса на них. Теперь у «Райффайзен» нельзя открыть никакой накопительный счет.

С 10 июня финансовая организация прекратила проведение исходящих денежных переводов в долларах США «в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы».

Кроме того, в июне банк принял решение сократить объемы кредитования в России в связи с предписанием Европейского центрального банка (ЕЦБ). Регулятор в апреле потребовал ускорить сокращение активности в стране и к 2026 году сократить кредитный портфель на российском рынке на 65%. Представитель «Райффайзен» говорил РБК, что банк «не выдает новые кредиты с 2022 года».

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